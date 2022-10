TEST Ford Focus Active X 1.0 EcoBoost mHEV – Skvělé auto, ale co ten motor?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Trochu ale zamrzí, že s modernizací došlo k výrazné redukci klasických fyzických tlačítek. Ovládání ventilace se přesunulo do infotainmentu, ke cti automobilky se nicméně sluší dodat, že je stále na očích a není třeba ho lovit v menu. Rychlá úprava teploty poslepu je však už minulostí. Stejně tak zmizel i panel rychlého ovládání multimédií. Tlačítko pro ovládání hlasitosti, společně s tlačítkem stop/start, voličem jízdních režimů a pár dalšími tlačítky, se přesunulo do míst, kde byl původně panel ventilace.

My jsme do testu dostali Ford Focus kombi v dobrodružně laděné verzi Active X, jejíž design se odlišuje mnoha drobnostmi. Začít můžeme už samotnou mřížkou chladiče, která má vertikální lamely. Unikátní je také přední nárazník s menšími nasávacími otvory na bocích a chromovanou linkou uprostřed naznačující ochranu podvozku. Standardní LED světlomety pak nahradily Dynamické LED Matrix světlomety (+29.900 Kč), které prozrazují jejich výrazné moduly v decentním rámečku LED denního svícení. Kromě stínování okolního provozu, které zvládají plynule a efektivně, jsou světla schopna přizpůsobit svou charakteristiku také rychlosti a počasí, kdy zvládnou suplovat mlhovky.

Motor, jízdní vlastnosti

Stačí, ale…

Modernizovaný Ford Focus, pokud nepočítáme ostrou verzi ST, je v současnosti dostupný pouze s jedním vznětovým motorem a dvěma zážehovými motorizacemi. Oba benzinové motory přitom nabídnou pouze tři válce a objem jednoho litru. Výkon ovšem sahá od 92 kW až po 114 kW (v kombinaci s 48V mild-hybridem). V nabídce je navíc jak šestistupňový manuál, tak sedmistupňová dvuspojková převodovka Powershift.

My jsme do testu dostali vrcholný litrový tříválec 1.0 EcoBoost mHEV, který nabízí nejvyšší výkon 114 kW při 6000 min-1 a nejvyšší točivý moment od 190 do 240 Nm. Jak je to možné? Ve standardním jízdním režimu nabízí vůz nejvyšší točivý moment 190 Nm v rozmezí 1900 až 5500 min-1. Pokud je to ovšem potřeba, dokáže vůz díky funkci overboost nabídnout krátkodobě nejvyšší točivý moment až 220 Nm při 3000 min-1. Protože je ale vrcholná litrová modernizace vždy spojena s 48V mild-hybridním systémem, dokáže v režimu Sport s podporou startér-generátoru nabídnout krátkodobě dokonce až 240 Nm při 2500 min-1.

Litrový tříválec v kombíku s provozní hmotností 1451 kilogramů sice na první pohled nevyvolává moc důvěry, pravdou však je, že umí s autem celkem slušně zacvičit. Na stovku ho vyžene za 8,6 sekundy a po německé dálnici byste měli zvládnout tempo přes 200 km/h. Zní to vcelku hezky, jaká je ale praxe?

Ford Focus Active X 1.0 EcoBoost mHEV

Hned na úvod se sluší přiznat, že litrový tříválec nemá zrovna oslnivý projev. Zejména v nižším pásmu otáček má motor hrubší chod a místy se neubrání vibracím, ve středním pásmu se však projevuje vcelku kultivovaně. Jadrnější projev tříválce ve vyšších otáčkách může evokovat sportovnější projev, přinejmenším ale není nijak obtěžující. Na dálnici se navíc žádného nepříjemného hluku bát nemusíte, při 130 km/h točí motor v kombinaci s automatem necelé 3 tisíce otáček. Přesto jsem se osobně nemohl zbavit dojmu, že motor ani zdaleka nedosahuje kultivovanosti tříválcové patnáctistovky (134 kW), kterou jsem si při testu focusu před modernizací naprosto zamiloval. Jaká škoda, že tenhle motor z nabídky vypadl.

Navzdory svéráznému projevu je však potřeba dodat, že chuť do života litrovému tříválci nechybí. Z nízkých otáček se sbírá s chutí, na okreskách se s ním nebudete bát předjíždět a ani na dálnicích nevykazoval žádnou dýchavičnost. Pravdou však je, že jsem nejčastěji cestoval pouze ve dvou a s minimální zátěží. Sedmistupňový dvouspojkový automat odvádí svou práci plynule a bez větších zaváhání, trošku ale zamrzí, že postrádá manuální režim. Pádla pod volantem jsou pak dostupná pouze pro výbavu ST-Line.

Jistý a odvážný

Absence manuálního režimu řazení je přitom opravdu tristní. Výbava Active X sice cílí spíše na dobrodružně a aktivně smýšlející zákazníky, navzdory odvážnému vzhledu a lehce přifouknuté světlé výšce však podvozek stále odvádí naprosto fantastickou práci. Karoserie se příliš nenaklání, auto se ochotně vrhá do zatáček a vyloženě motivuje k jejich ostřejšímu zdolávání. Sportovní zážitek navíc podtrhuje tradičně skvělé řízení, které je příjemně strmé a má i náznak komunikativnosti.

Svižné jízdy se přitom nemusíte bát ani na horších silnicích. Podvozek není zbytečně uskákaný ani nijak extrémně houpavý. Jako řidič o nedokonalostech asfaltu sice víte, podvozek ale nemlátí a kola neodskakují. Focus tak působí klidně a předvídatelně, čímž dodává řidiči ještě víc odvahy.

Při sjezdu ze zpevněné cesty je ale potřeba brát na vědomí, že světlá výška 163/149 mm (nenaloženého/naloženého vozu) není žádný zázrak. Navíc při rozvoru 2700 mm. Focus Active X navíc oproti některým konkurentům sází pouze na pohon předních kol, jejichž trakci se snaží zlepšovat alespoň speciální jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná cesta (výhradně pro Active X). Osobně jsem ale častěji přepínal spíše na režim Sport, který díky mild-hybridní asistenci pomáhá motoru v nižších otáčkách a nutí převodovku řadit později. Přesto by s manuálem jistě byla větší sranda.

Ford Focus Active X 1.0 EcoBoost mHEV

A jaká byla spotřeba? Při běžném cestovním tempu a trase střídající město a okresky zhruba 50:50 jsem se nejčastěji pohyboval okolo 6,6 l/100 km. Svižnější tempo, včetně zavítání na dálnici, pak obvykle znamenalo spotřebu do 8 l/100 km. Ve výsledku tak motor dokáže nabídnout jak sportovnost, tak celkem rozumné provozní náklady.