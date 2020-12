Koukáme na nový Ford Mondeo? Uniklé fotky ukazují styl crossoveru i velkou obrazovku

Již nějaký čas není tajemstvím, že Ford Mondeo – populární zástupce střední třídy – naskočí na módní vlnu a s příjezdem nové generace v roce 2021 se stane crossoverem. O připravovaném nástupci víme zatím jen minimum informací, instagramový účet @cochespias však nyní publikoval fotografie, které podle autorů zachycují právě nové Mondeo.

„Jde o vůbec první fotografie nastupujícího Fordu Mondeo, který již nebude tradičním sedanem a kombíkem, ale stane se z něj zástupce stále populárnějších crossoverů,“ píší tvůrci profilu, na kterých se snímky objevily.

Pokud jde opravdu o chystané Mondeo, pak co do tvarů projde skutečnou revolucí. Karoserie je zvýšená, mohutnější a zadní partie se nepatrně svažují ve stylu kupé. Všímáme si rovněž zapuštěných klik dveří. A obrovskou obměnou projde rovněž interiér. Přepracovaná je středová konzola, hlavní pozornost ale poutá zbrusu nový multimediální systém s obrovskou obrazovkou přes celou přístrojovou desku. Je to vlastně něco mezi Mercedesem a Hondou e.

Jeden z komentujících uživatelů má k maskované novince ještě divočejší teorii. Podle něj jde o zbrusu nový Ford Evos , jenž se stane náhradou za Mondeo, které zcela zanikne. Modrý ovál představil Evos roku 2011 (viz fotogalerie) coby koncept stylového plug-in hybridního čtyřdveřového kupé. Stát se může cokoliv, ale přijde nám nepravděpodobné, že by Ford „zazdil“ jedno ze svých slavných jmen. Vždyť jde o automobilku, která „parazituje“ na jménech jako Puma či Mustang Mach-E, byť jde ve finále o úplně jiné auto než byli jejich slavnější jmenovci. Na finální rozluštění si ale budeme muset počkat do příštího roku.