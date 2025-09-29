Martin Kupka: Zákaz nových aut se spalovacími mototory je blbost!
Proč Česko zavádí 150 km/h na dálnici a přitom neuhne jako jedna z mála zemí od nulové tolerance alkoholu za volantem? Jak bude vypadat svět aut v roce 2035? O tom si David Šprincl v nejnovějším podcastu přes tři čtvrtě hodiny povídal s ministrem dopravy Martinem Kupkou.
Martin Kupka je dvacátým ministrem dopravy samostatného Česka. V historii se řadí mezi trojici, která v jinak třaskavém úřadu vydržela nejdéle. „Horké křeslo je to stále, ale doprava mi přirostla k srdci,” prozrazuje v podcastu Za volantem Martin Kupka. Povídali jsme si o výstavbě silnic, o krocích Evropské unie, které pošlapaly budoucnost vývoje spalovacích motorů, o svobodě, kterou doprava nabízí.
„Dobrá řešení nemají být ideologická. Je mimo realitu říkat, že neexistuje nic jiného než elektromobilita a je jí zaslíbený svět. Budoucnost nebude jen elektromobilita, cest je víc a správné řešení by se mělo ukázat samo. Vždyť odpor české veřejnosti k elektromobilitě je dán hlavně tím, že nám ji někdo začal nutit,” říká Martin Kupka.
Během sedmačtyřiceti minut vysvětluje, jak by se dalo rozhodovat o budoucnosti dopravy lépe a rozumně. A prozrazuje novinky, které se do Česka dostanou už příští a přespříští rok, ať se jedná o zjednodušení nákupu a registrace nových i ojetých vozů bez současného papírování, nebo další krok k tomu, že se Česko stane lídrem Evropy v nástupou autonomního řízení.
|Dvacítka českých ministrů dopravy
|Ministr
|Roky v úřadu
|Jan Stránský
|1992–1995
|Vladimír Budinský
|1995–1996
|Martin Říman
|1996–1998
|Petr Moos
|1998
|Antonín Peltrám
|1998–2000
|Jaromír Schling
|2000–2002
|Milan Šimonovský
|2002–2006
|Aleš Řebíček
|2006–2009
|Petr Bendl
|2009
|Gustav Slamečka
|2009–2010
|Vít Bárta
|2010–2011
|Radek Šmerda
|2011
|Pavel Dobeš
|2011–2012
|Zbyněk Stanjura
|2012–2013
|Zdeněk Žák
|2013–2014
|Antonín Prachař
|2014
|Dan Ťok
|2014–2019
|Vladimír Kremlík
|2019–2020
|Karel Havlíček
|2020–2021
|Martin Kupka
|2021–2025
zdroj: Autorský text | zdroj foto, videa: Auto.cz