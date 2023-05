Martin Vaculík vs. ojetý VW Golf VII: Co se kazí, když mu skončí záruka? A co ty tlumiče?

Sedmičkový golf je populární mladou ojetinou a často po něm sáhnou i ti, kterým nasměrování osmé generace vstříc digitalizaci příliš nevyhovuje. Na co si dát při výběru takového auta pozor?

Technika sedmé generace Volkswagenu Golf je už poměrně prozkoumaná. Martin Vaculík proto ve své recenzi nevycházel z dřívejších poznatků nabraných především v autorizovaných servisech, ale zavítal ke slavnému nezávislému specialistovi Petru Petříkovi do pražské Chuchle. A zde zjistil, co se kazí na golfech poté, co dávno vyjely ze záruky a slouží už druhým či třetím majitelům. Třeba problémy s tlumiči Martina hodně překvapily, o nich mnoho neslyšel.

Jak už jistě dobře víte, Martin své videobazary od podlahy změnil. Namísto občasníku teď vydává novou obsáhlou epizodu každé pondělí, vždy na webu Auto.cz. Úvodní část videa je pokaždé k dispozici volně na našich stránkách i youtubovém kanálu. Plnou epizodu najdete v sekci Auto.cz PREMIUM+ níže v textu. Dnešní má čtvrt hodiny. A protože je v sekci PREMIUM+, samozřejmě ji zhlédnete bez reklam.

