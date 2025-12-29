Martin Vaculík zpovídá Martina Vaculíka. Není to vtip a nestojí před zrcadlem
Krom automobilových recenzí sem tam natočím i nějaký rozhovor. Ten nejzajímavější jsem si nechal na samotný konec roku. Vyzpovídal jsem samotného Martina Vaculíka.
Zatímco já jsem možná trochu známý mezi motoristy v České Republice, tak můj jmenovec je hvězda v u nás, na Slovensku, ale také v Polsku. Tam všude se Martin Vaculík stal mistrem v ploché dráze motocyklů. Zajímavé je, že když dáte naše jméno do všemocného Googlu, vytvoří jakýsi mix nás dvou. Tedy naservíruje především moje fotky, ale s informací, že jsem slovenský plochodrážní jezdec starý 35 let.
Martin Vaculík je relativně časté jméno. Jmenoval se tak praděda – fanatický komunista z Brumova-Bylnice, o němž děda Ludvík Vaculík píše ve své nejslavnější knize Sekyra. Jmenuje se tak nejstarší strýc, který v roce 1968 emigroval do Francie. Česká Wikipedie má hesla pro tři Martiny Vaculíky: Františkánského hudebníka (1680 – 1742), poslance Národního shromáždění ČSSR (1922 – 2001) a současného psychologa (narozen 1973). Všichni z Moravy. Wikipedia dále uvádí, že existují i Martin Vaculík motoristický novinář ročníku 1981 a Martin Vaculík, plochodrážní jezdec narozen 1990, ale samostatná hesla pro nás dva nemá.
Když nad mixem dvou rozdílných Martinů Vaculíků, které google vytvořil, trochu přemýšlím, tak už jsem o plochodrážním jmenovci asi slyšel. Do mailu mi léta chodí jen dotazy od mužů-motoristů. Jednou však přistálo i ženské jméno se vzkazem: „Martine, v sobotu na Markétě jsi jel úžasně. Kdybys někdy byl v Praze soukromě, určitě se ozvi, žiju sama.“ Byť jsem tehdy také žil sám, tak mi bylo jasné, že tato lež by měla krátké nohy a nechal psaní roztoužené nápadnice bez odpovědi.
Když jsem se na Martina Vaculíka zeptal kolegy sporťáka Michala Štěpanovského, odpověděl bez zaváhání: „Rozhodně jeden z deseti nejlepších plochodrážních jezdců světa. Mistr České republiky, Slovenska i Polska. A tebe také zná.“ Nechám se od Michala trochu nachytřit o ploché dráze: Věděli jste, že ty motorky vůbec nemají brzdy?
Zkrátka přišel nápad udělat do vánočního dvojčísla Světa motorů rozhovor Martina Vaculíka s Martinem Vaculíkem. Na dvoustranu v časopisu jsme mohli vybrat jen to nejzajímavější, zde máte celé hodinové povídání v nesestříhané podobě. Pokud vás tedy zajímá, kdo je ten úspěšnější Martin Vaculík, či nic moc nevíte o ploché dráze a rádi byste to napravili, pohodlně se usaďte.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Auto.cz