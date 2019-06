Mazda 3 1.8 Skyactiv-D vs. Škoda Scala 1.6 TDI – Volba rozumu?

Do kompaktní třídy letos přijíždějí dvě zajímavé novinky. Typický mainstream v podobě Škody Scala a spíše alternativní Mazda 3.

Na druhou stranu výhodou Škody je, že si zkrátka objednáte opravdu jen ty prvky, které žádáte. Příplatková výbava je v tomto směru bohatá, zatímco u Mazdy je k dispozici vedle pevně stanovených stupňů výbavy jen několik výbavových paketů. Když tak chcete u Mazdy třeba vyhřívaná přední sedadla, musíte sáhnout až po vyšším stupni Plus, za který se připlácí 34.000 korun (v rámci něj dostanete i vyhřívaný volant, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 18palcová kola, parkovací kameru, přední parkovací čidla nebo bezklíčový vstup), zatímco u Scaly si stačí připlatit 7.000 korun. Za tuto částku navíc s vyhříváním předních sedadel dostanete též vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla.

Jenže druhý pohled do ceníku ukazuje, že Mazda je v základu mnohem lépe vybavená. Ostatně české zastoupení značky tvrdí, že nabídku přizpůsobilo své klientele, která stejně spíše žádá bohatě vybavené auto. I proto má trojka už v základu adaptivní tempomat, digitální přístrojový štít, hliníková kola, zadní parkovací senzory nebo navigaci, tedy prvky, za které se musí u Scaly připlácet. Standardem Mazdy je i head-up displej, který kompaktní Škoda ani neumí nabídnout.

Jak si taková různorodá dvojice vede ve vzájemném srovnání? To zjistíme na základě srovnávacího testu Mazdy 3 a Škody Scala s naftovým motorem pod kapotou a manuální převodovkou. Turbodiesely už v daném segmentu možná nejsou takovým hitem jako kdysi, v tomto případě nás ale zaujal shodný výkon obou soupeřů - 85 kW. Každý přitom toho dosahuje jinak objemným agregátem, Mazda osmnáctistovkou, Škoda šestnáctistovkou.

Ukazují to i dvě letošní novinky. Škoda Scala se v nedávném redakčním testu ukázala jako typický mainstream se všemi svými pozitivy i negativy, zatímco Mazda 3 se naopak projevila spíše jako alternativní volba pro fajnšmekry. Její věrní fanoušci ji budou milovat pro vzhled a jízdní vlastnosti, kritici zase upozorní na vysokou pořizovací cenu a omezený vnitřní prostor.

Nižší střední třída i přes nárůst zájmu o různé kategorie SUV stále zůstává nejoblíbenějším segmentem českých zákazníků. Ono i v rámci Evropy je to pořád nadmíru oblíbená kategorie, a tak je nabídka opravdu pestrá, od levných modelů typu Citroën C-Elysée po luxusní jako Mercedes třídy A. Vybere si tak opravdu každý, různorodý je i střed nabídky.

Design, interiér

Účelně vs. stylově

Odlišná jsou obě auta také svým designem, a to nemáme na mysli jen designérský jazyk charakteristický pro tu kterou značku. Škoda Scala je primárně účelně navrženým hatchbackem, který siluetou svojí karoserie evokuje vozy kombi. Když si odmyslíme výraznější masku chladiče nebo na ní navazující trojúhelníkové světlomety, Scala v lecčems připomíná Rapid Spaceback, který přímo nahrazuje.

I přes účelné tvary musím říct, že se Scala designérskému týmu z Boleslavi povedla. Oživují ji zajímavé prvky, ať už „černé“ víko zavazadelníku testovaného kousku nebo originálně tvarovaná maska chladiče. Na druhou stranu, vzpomeňte si na první uniklou fotku auta, na níž Scala vypadala poněkud neforemně. Ne, nebyl to jen zkreslený obraz nekvalitní fotografie, z některých úhlů auto opravdu vypadá poněkud zvláštně.

Mazda šla naopak cestou stylu. Úzké světlomety, vyceněná maska, dlouhá kapota, dozadu posunutá kabina, to je parádní recept na hodně dynamicky střižené auto. Zvlášť zezadu ten pohled stojí opravdu za to, vynikne však spíše naživo než na fotografiích. Jenže ani designéři Mazdy se nevyhnuli některým přešlapům, nahrazení ostrých hran plovoucími plochami znamená, že aktuální trojka z některých úhlů vypadá zkrátka otekle. Nejvíce při pohledu na masivní C-sloupky, které ne každému padnou do oka.

Když bych měl ale ukázat na jedno auto z této dvojice, které se mi líbí více, bez váhání ukážu na Mazdu, a to nejen pro její krásný červený lak Soul Red Crystal za 20.900 korun.

HODNOCENÍ DESIGNU Mazda 3 Škoda Scala Vnější vzhled 8 8 Vnitřní vzhled 8 7 Zpracování 10 8 Ergonomie 9 8 Konektivita 8 8 Průměr 8,60 7,80

Skvělé materiály vs. vnitřní prostor

Sportovně laděný je také vcelku minimalistický interiér Mazdy. Tříramenný volant nebo kraťoučká řadicí páka, tolik stačí, aby milovníkům řízení vykouzlila úsměv na rtech. Kvitujeme i poctivé sedačky, které slušně podrží tělo nebo zkrátka takový jednoduchý detail, že je všechno pěkně po ruce. Vůbec nejvíce nadchne ale výběr materiálů a jejich zpracování. V tomto směru se totiž Mazda posunula na dostřel k prémii.

V přímém srovnání tak Škoda možná působí poněkud laciněji, jenže sám o sobě je interiér Scaly také hezký, oživený zajímavým dekorem na palubní desce, byť ty výplně dveří jsou opravdu na pohled levnější. Příliš nám nesedly ani sedačky s minimálním bočním vedením.

Digitální přístrojový štít má i Mazda, navíc obohacený o „luxusní“ kovové rámečky, které dnes už nenabízí ani BMW, jenže Škoda disponuje širšími možnostmi individualizace grafiky. Přepínat lze hned mezi několika režimy. Nic takového u trojky nečekejte. Možná ne úplně zásadní výhoda, ale některé zákazníky to může potěšit.

V dnešní době modernější je i volně stojící displej multimediálního systému, který má v testované verzi Scaly bez zabudované navigace úhlopříčku osm palců. Jenže v praxi se ukazuje, že systém v předcházejícím Rapidu byl v lecčems přehlednější. Nelíbí se nám ani nutnost volení intenzity proudění vzduchu dvouzónové klimatizace přes menu dotykové obrazovky a nikoliv přímým tlačítkem. Kvitujeme ale spolehlivě fungující hlasové ovládání nebo šikovnou funkci vyhledání parkoviště v okolí cílové destinace navigace.

Srovnání zavazadelníků Mazda 3 Škoda Scala Objem (l) 334 467 Délka zavazadelníku (cm) 85 81 Šířka zavazadelníku mezi podběhy (cm) 101 100 Výška zavazadelníku po plato (cm) 54 55 Výška dolní hrany kufru (cm) 75 65

Široká, ale nízká obrazovka multimediálního systému Mazdy, která je navíc těsněji spjata s palubní deskou, možná na oko nepůsobí tak rozměrně, jenže ona má úhlopříčku 8,8 palce. Funkcí možná nemá tolik jako Škoda, grafika není supermoderní, ovládání je ale přehlednější, i díky otočnému ovladači ve stylu vozů BMW.

Škoda každopádně jasně boduje v otázce vnitřního prostoru. Mazda má sice delší rozvor (2.725 mm vs. 2.649 mm), na zadních sedadlech se to však nijak neprojevuje, ba naopak. Se svými 185 centimetry výšky se při posazení za sebe v Mazdě už dotýkám koleny zadní strany sedadel, což lze jen částečně omluvit tím, že sportovní posaz nabádá k sednutí si za volant na dlouhé nohy. Nad hlavou mi pak zůstává asi třícentimetrová rezerva. Hlavní potíží je ale stísněný pocit kvůli tlustým C-sloupkům. Nic takového ve Scale řešit nemusím, před koleny mám dostatečnou rezervu, to samé platí pro místo nad hlavou. V úrovni loktů je nicméně Scala výrazně užší než trojka.

Škoda jako již tradičně boduje také v otázce zavazadlového prostoru. Už udávaný objem 467 litrů ukazuje jasný náskok, vždyť je to o 133 litrů více než v Mazdě. V praxi se ale ukazuje, že náskok Scaly je způsobený hlavně kapsy za podběhy. Základní rozměry jsou u obou aut podobné, kufr Mazdy je dokonce mezi podběhy o centimetr širší, na délku je pak o čtyři centimetry delší. Negativem je však vysoká nakládací hrana, položená o deset centimetrů výše než u Scaly. Takové ty vychytávky jako háčky na tašky na zadní straně zadních sedadel nebo oboustranný koberec, to je také doména mladoboleslavského hatche. Chybějící háčky v Mazdě opravdu postrádáme.