Mazda CX-30 2.0 Sky-G 110 kW – Je zlatý střed nejlepší?

Nebudu vám lhát, Mazda CX-30 je mi již od svého počátku sympatická. Začalo to vlastně už na loňském autosalonu v Ženevě, Japoncům se totiž do poslední chvíle podařilo utajit, co za novinku na výstaviště vlastně přivezou. A když strhli plachtu, viděli jsme líbivý crossover s lehkým nádechem kupé, jenž má vyplnit mezeru mezi modely CX-3 a CX-5. Původně přitom mělo jít o nástupce nejmenšího SUV Mazdy, ale když se stále tak hezky prodává, proč nenabízet oba model vedle sebe? Název CX-4, jenž by z logiky věci dával největší smysl, už značka používá v Číně a nechtěla se opakovat. Proto CX-30.

Méně, ale dost

Loni mi „třicítka“ dělala společnost během vánočních svátků, pod kapotou trůnila technologie Skyactiv-X a kromě prodlouženého času na testování jsem se s modelem blíže seznamoval třeba i na německém autobahnu. Pokud vás auto zajímá opravdu do detailu, včetně litrů, prostornosti, praktičnosti či multimediálního systému, dovolím si vás odkázat na dřívější test . Abych se neopakoval, přejdu rovnou k tomu hlavnímu, což je dnes benzinová motorizace Skyactiv-G s výkonem 110 kW.

Ještě předtím alespoň krátký výcuc z testovaného kousku. „Naše“ Mazda CX-30 se od ostatních testovaček liší skromnější výbavou. Zatímco u předchozích exemplářů nechyběl alespoň jeden příplatkový balíček, jenž posouval audiosystém, bezpečností prvky či materiály v interiéru na vyšší úroveň, tady se zbytečně nerozhazovalo.

Motor Sky-G o síle 150 koní je k dispozici výhradně coby čtyřkolka (na výběr manuál a automat) s výbavou Plus, v níž nám nic zásadního nechybí. Auto přijíždí na osmnáctipalcových kolech, má vyhřívané přední sedačky i volant, automatickou dvouzónovou klimatizaci, přední parkovací senzory, zadní parkovací kameru či elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru. Světelná technika je diodová, tedy vyjma denního svícení, které má stále halogeny. Vyřešil by to paket Style, který se však u tohoto motoru pojí s balíčkem Sound (12 reproduktorů Bose) a stojí 42.000 Kč. A my jsme si přeci řekli, že nechceme utrácet.

Jediné dva příplatky tedy představují šedý metalický lak (+17.400 Kč) a prodloužená záruka na další dva roky (ke standardním třem) za 11.600 Kč. Jasně, sedačky jsou namísto kůže jen látkové, ale mně osobně to nevadí. Pohodlí na dlouhé cesty jim totiž zůstalo, stejně jako nízký sportovní posez podobný spíše kompaktním hatchbackům. A když tak testovaný kousek obcházím kolem dokola, vůbec z něj není cítit snaha šetřit. S veškerou zmíněnou výbavou jsme se při aktuálním akčním ceníku (sleva 20.000 Kč) stále vešli pod 750 tisíc. Jasně, Mazdy nejsou z úplně nejlevnějšího kraje, tohle mi ale přijde jako docela férová nabídka.

Mazda CX-30 2.0 Sky-G 110 kW

Stačí?

Mazdy 3 a CX-30 před časem zamávaly na rozloučenou dieselovým motorům, o které byl v těchto modelech jen minimální zájem. Nabídka crossoveru se teď skládá z benzinových dvoulitrů Skyactiv-G o výkonu 90 a 110 kW, případně inovativního Skyactiv-X se 132 kW. „Iksko“ slibovalo dynamiku a živelnost benzinových motorů a spotřebu na úrovni nafťáků. Jak ale ukázaly naše dřívější testy, v obou případech snaha zůstala někde na půl cesty.

Tentokrát nám dělá společnost „normální“ benzinový agregát. Maximální výkon 110 kW je dostupný v 6000 otáčkách a točivý moment 213 newtonmetrů ve čtyřech tisících. V našem případě se motor pojí s manuální převodovkou, o standardní čtyřkolce už byla řeč. Na stovku to vozu trvá 9,1 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 195 km/h. Technologiemi zůstává benziňák ve stínu Sky-X, také on se ale dočkal několika zajímavých inovací. Fakticky jde o mil- hybrid s řemenem poháněným startovacím generátorem, jenž převádí kinetickou energii na elektřinu, podporuje motor při akceleraci a vyhlazuje připojení spalovacího motoru s aktivním systémem stop-start. Ušetřit nějakou tu desetinku pomáhá rovněž deaktivace dvou válců při nízké zátěži.

Agregát je dobře odhlučněný a v zápřahu se vlastně projevuje přesně tak, jak jsem čekal. Postup ručičky otáčkoměru je lineární, žádný brutální zátah v těch kterých otáčkách. Motor se hezky zvedá z nízkých pater a u červených čísel působí nejživěji. Neznamená to ale, že by jeho neustálé držení pod krkem přineslo nějakou ohromující dynamiku. Pořad se bavíme o 150koňovém motoru, který zarážení do sedaček nemá v popisu práce. Přitom řazení šestistupňového manuálu snese i ostřejší zacházení. Je přesné, dráhy krátké a jednotlivé rychlosti tam zapadají jedna radost.

Mazda CX-30 2.0 Sky-G 110 kW

Přesto mě dvoulitr příjemně překvapil, neboť jeho dynamika není o nic horší než ono Sky-X. I když má tahle inovace na papíře o třicet koní více, shodná verze s manuálem a čtyřkolkou zrychluje na stovku jen o dvě desetiny sekundy rychleji. A pocitově? Nechci být vůči „iksku“ přehnaně kritický, ale na palubě rozdíl prostě necítím. Shodné odhlučnění, stejně lineární průchod otáčkoměrem a velmi podobná spotřeba paliva. Výkonnější verze Sky-G si v ucpané Praze řekne o necelých devět litrů, kdekoliv jinde ale začne apetit rychle klesat. S lehkou nohou po okreskách se dostanete pod 6,5 litru, spíše ale počítejte s dlouhodobým průměrem kolem sedmilitrové hranice.

Na SUV mimořádný

CX-30 sdílí techniku s Mazdou 3, což kromě jiného znamená i platformu Skyactiv-Vehicle Architecture s torzní příčkou vzadu. Že absence víceprvku nemusí nutně představovat tragédii, jsme se přesvědčili již nesčetněkrát, ostatně nová „trojka“ je řidičsky hodně, hodně povedené auto. A odvozený crossover v nastolených hodnotách pokračuje.

Celkové naladění je tužší, na obouvaných osmnáctkách podvozek příjemně kopíruje nerovnosti, aniž by do kabiny posílal nějaké výrazné rány. V drtivé většině situací je „třicítka“ pohodlná a v nerovné zatáčce neodskakuje. Toho se můžete dočkat až na opravdu rozbité okresce, pořád ale nejde o nic dramatického. A když náhodou vezmete velký výmol, ozve se jedna tupější rána a jede se dál. Slabým místem podvozku jsou snad jen příčné nerovnosti, na kterých už si zadní náprava ráda bouchne.

Na poměry SUV a crossoverů je však CX-30 podvozkově mimořádně vyspělá a na rozdíl od většiny konkurentů umí řidiče pobavit, byť jen se 150 koňmi pod kapotou. Řízení je sice kolem středové polohy pomalejší, ale při svižnějším tempu přesné, netřeba přehnaných korekcí volantem. Problém autu nedělá ani náhlá změna směru, karoserie se nenaklání a o nedotáčivosti nemůže být řeč. Tedy pokud nepojedete vyložený nesmysl, od čehož vás ale motor už z podstaty věci tak nějak odrazuje.

A dlouhé dálniční přesuny? Při našich rychlostních limitech si není nač stěžovat, na německém autobahnu při nějakých 160 km/h už ale jistá negativa vnímám. Ne že by to tedy byla nějaká tragédie, přesto se dostavuje vyšší aerodynamický svist a hlavně hluk od podvozku, který intenzivně vnímají zejména cestující vzadu.

Závěr

Jak jsem říkal, Mazda CX-30 patří k mým vůbec nejoblíbenějším crossoverům. Líbí se mi vzhled, kvalita a ergonomie interiéru a především jízdní vlastnosti skoro na úrovni kompaktních hatchbacků (těch velmi agilních). A motorizace Sky-G150? Ta tak nějak potvrdila, co jsem předpokládal. Dynamika proti tolik omílanému Sky-X není o moc horší. Na papíře nepatrně, pocitově skoro vůbec. A se zmiňovanými pomocníky umí dosáhnout i relativně slušné spotřeby paliva. S aktuálním zvýhodněním dostanete solidně vybavené auto se čtyřkolkou za necelých 720 tisíc korun. A když stihnete objednávku do konce roku, přihodí Mazda ještě 15% slevu na příslušenství.

Nejlevnější verze modelu 586.900 Kč (Skyactiv-G122/90 kW) Základ s testovaným motorem 718.900 Kč (Skyactiv-G150/110 kW Plus) Testovaný vůz bez příplatků 718.900 Kč (Skyactiv-G150/110 kW Plus) Testovaný vůz s výbavou 747.900 Kč (Skyactiv-G150/110 kW Plus)

Plusy

Atraktivní vzhled

Kvalitní a ergonomický interiér

Slušná dynamika

Naladění podvozku

Minusy