Mitsubishi L200 RockProof Evo2 – Méně práce, více zábavy

Design, interiér

Třetí pokolení dobrodruhů

Cestovatelské speciály Mitsubishi L200 jsou tu s námi již od roku 2017, kdy české zastoupení představilo první řadu s označením Expedition. Mitsubishi tehdy chtělo prostřednictvím upravených modelů Pajero a L200 dokázat, že i z primárně pracovních strojů lze s trochou snahy vytvořit ultimativní expediční stroje. A to bez nutnosti rozsáhlých či nákladných úprav.

Dvojice speciálů s označením Expedition pak procestovala slušný kus Evropy, poprala se s náročným terénem a schytala několik drsných ran. Ve výsledku však sklízela chválu a dělala radost.

Vzhledem k úspěchům verze Expedition se Mitsubishi s dvouletým odstupem rozhodlo pro stavbu druhé generace expedičního speciálu. Tentokrát už se ale neupravovala dvojice modelů, ale pouze L200. Pajero totiž kvůli emisím dostalo stopku.

Novinka rovněž nenesla jméno Expedition. Tmavě zelený speciál byl po vzoru obouvaných pneumatik pojmenován Rock Proof, což ostatně vystihovalo jeho terénní schopnosti. Proti verzi Expedition navíc došlo k ještě rozsáhlejším úpravám, které umocnily schopnosti vozu mimo silnice.

Mitsubishi L200 RockProof Evo2

To už je ale všechno dávná minulost. V minulém roce totiž na český trh zamířila poslední modernizace modelu L200, která se ale tváří téměř jako nový model. Hned na první pohled totiž zaujme kompletně přepracovanou přídí s úzkými světlomety a masivním chromováním ve stylu tzv. dynamického štítu (designový směr značky), což vyvolalo značnou kontroverzi. Ostatně i já jsem zprvu patřil ke kritikům nového vzhledu, ovšem s postupem času jsem si na něj přivykl. Pod kapotou se navíc zabydlel zcela nový motor a podvozek se dočkal nového naladění pro vyšší komfort.

S novou generací modelu L200 se tak Mitsubishi znovu rozhodlo popustit uzdu fantazii a vypustilo do světa třetí generaci dobrodružného pick-upu, který tentokrát nese název L200 Rock Proof Evolution 2.

„Stejně jako před třemi roky jsme popustili uzdu našim představám o dobrodružných výpravách za poznáním a rozhodli jsme se postavit ještě drsnější pick-up pro práci i zábavu.“, uvedl Marek Vodička, marketingový a PR manažer M Motors CZ.

Známá tvář a steroidy

Teď se konečně pojďme podívat na samotný stroj, který působí na živo výrazně monumentálněji než na fotografiích. Jak jsem zmiňoval již o pár odstavců výše, základem L200 RP E2 (celý název odmítám donekonečna opakovat) se stala nejnovější modernizace L200 ve výbavě Intens, která však dostala několik výrazných úprav exteriéru, částečně interiéru a také techniky.

Začněme tím nejvýraznějším, což je změna vzhledu. Namísto tradičního lakování dostala L200 RP E2 fólii v designu Urba-Camo (šedo-bílý maskovací vzor) v kombinaci s černými doplňky. Původně chromovaná maska je tak nyní černá, stejně jako přední rám, hardtop, disky, rámečky mlhových světlometů nebo kryty zrcátek. Podle mě přitom tahle kombinace funguje lépe a důstojněji než původní chromování. Bílo-šedo-černou kombinaci pak rozbíjí pouze červené rámečky světel ARB a trocha toho červeného textu na bocích auta.

Fólie přitom není jen estetickou záležitostí, ale současně ochrání vůz před poškrábáním od větví, atd. Po stránce funkční výbavy však máme na autě podstatně více zajímavých prvků – především z dílny ARB, známé australské společnosti zaměřené na výrobu doplňků pro offroady, jejíž tradice sahá až do sedmdesátých let.

Zcela vespod si můžeme všimnout ochranného plechu, který se táhne od předního nárazníku hluboko pod kabinu a chrání motor, automatickou převodovku i nádrž. Příď vozu chrání jednoduchý černě lakovaný rám o průměru 73 mm, který splňuje veškerá bezpečnostní kritéria. Na vrcholu rámu je umístěna dvojice kulatých světlometů ARB Intensity LED, která se po aktivaci spouští společně s dálkovými světlomety.

Mitsubishi L200 RockProof Evo2

Na pravém boku si můžeme všimnout klasického zvýšeného sání (tzv. šnorchlu) z dílny Safari, díky kterému motor nemusí nasávat zvířený prašný vzduch od země a samozřejmě by měl přispět i k vyšší hloubce brodění (jakkoliv řídící jednotku velmi pravděpodobně utopíte podstatně dřív, než se vám voda vyšplhá k oknům).

Do podběhů se nastěhovala 17palcová slitinová off-road kola RockProof (+46.465 Kč bez DPH) obutá do výše zmíněných pneumatik Nokian RockProof o rozměru 245/75 R17, jejichž aramidová bočnice je zárukou, že je jen tak nerozpáráte. Za předními koly si pak můžeme všimnout masivních nášlapů, které jsou skutečně připevněny přímo k rámu vozu. Pokud byste tedy na delším terénním zlomu posadili vůz na břicho, případně byste měli škrtnout o nějaký ten šutr, tyhle nášlapy rozhodně neurazíte. Spíš vás ochrání před drahým poškozením samotného vozu.

Expediční korba

S přechodem z kabiny ke korbě se konečně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, co letošní L200 RP E2 nabízí. Základem je hardtop zesílený vnitřní výztuhou, jak jinak než z dílny ARB, který má vysokou nosnost střechy. K jejímu obsahu se dostaneme později, nejprve se ale pojďme podívat dovnitř.

Samotný hardtop má ztmavená boční výklopná okénka s plynovou vzpěrou a dvojicí zámků. Po vyklopení zadního skla a zadního čela korby se dostaneme k nákladovému prostoru, který je v celé ploše podlahy vyplněn vestavbou znovu od ARB (+50.689 Kč bez DPH). Ta je potažená kobercem, nabízí dvojici praktických šuplíků se zámky, dvě menší (téměř skryté) schránky po stranách, pojízdnou desku s kompresorovou lednicí a opomenuty nezůstaly ani USB porty.

Uspořádání prostoru je samozřejmě věcí individuální, zrovna v tomhle případě se ale automobilce podařilo obstarat snad vše, co byste si mohli na cestách přát. Levý úložný prostor byl vybaven kanystrem na vodu se zabudovanou sprchou, levý šuplík nabídl vedle dvou skládacích židlí ARB i výsuvnou nerezovou pracovní plochu a trochu toho úložného prostoru (v ideálním případě třeba na vařič) a pravý šuplík byl vybaven taškami se základními potřebami na kempování i na vyproštění zapadlého vozu. Zkrátka kompletní výbava ve stylu „sednout a jezdit“.

Mitsubishi L200 RockProof Evo2

Ke kompresorové lednici ARB byl díky výsuvné platformě skvělý přístup, osoby s výškou pod 175 centimetrů si ale musely sednout na otevřenou korbu, aby do lednice vůbec viděly. V zadní části korby je pak gumicukem uchycen skládací kempinkový stolek. Pro oko nic extra, ale po cestě se ani nehnul.

Osobně se mi vestavba na první pohled nesmírně líbila, jenže po pár dnech mé nadšení lehce opadlo. Pick-up je totiž primárně pracovní stroj a projekty Expedition/Rock Proof E2 měly ukázat možnost jejich využití i pro cestování a expedice s méně rozsáhlými úpravami. Jenže zatímco u první generace zkrátka stačilo vyházet pár věcí, včetně navijáku a lednice, demontáž vestavby už nebude tak snadná. Když jsem tedy potřeboval odvézt dvě palety, musel jsem jet nadvakrát, protože se vzhledem k pozici zámků na hardtopu vždy vešla pouze jedna.

Vestavba navíc zabírá korbu (do výšky) jen částečně a přes ztmavená okénka je stále dobře vidět, takže neukryjí všechny vaše věci před zraky kolemjdoucích zvědavců. Ostatně příliš šťastný jsem nebyl už jen z toho, jak moc byla na očích kompresorová lednice. Není to totiž úplně levná položka. Nechat si vedle ní ještě tašky s věcmi či expedičním vybavením pak může být skoro jako pozvánka pro nenechavce.

Nahoře se bydlí

Jak už jsem zmínil, hardtop na L200 RP E2 je speciálně vyztužený (na fotkách si můžete všimnout trubkové konstrukce na vnitřní straně), díky čemuž jeho střecha unese pořádný náklad. Ten tvořil hliníkový nosič ARB, jehož dominantou byl výklopný střešní stan ARB Kakadu (+40.029 Kč vč. DPH).

Kromě toho se ale na střechu vtěsnala LED rampa ARB Intensity LED (v přední části), za kterou jsou umístěny vyprošťovací rošty Tred Pro. Na levém boku je přichycena markýza Rhino-Rack Batwing 2M 270 (s maximálním úhlem roztažení 270 stupňů, takže sahá až na druhou stranu a zakrývá plochu až 11 m2) a úplně vzadu najdeme dvě menší LED pracovní světla Bushranger.

Mitsubishi tak využilo prakticky každý kousek střechy, jenže i to má svá úskalí. Například otevření stanu vyžaduje nejprve demontáž vyprošťovacích roštů, které jinak znemožňují přístup k zipu krycí plachty stanu. Samotné otevření stanu je pak celkem solidním tělocvikem.

Vzhledem k vysoké světlé výšce je totiž potřeba několikrát oběhnout vůz, přičemž musíte opakovaně buď: A) stát v otevřených dveřích, B) stát na zadní pneumatice, ze které má sice člověk lepší rozsah, jenže vyškrábat a udržet se tam také není zrovna snadné. Po odkrytí krycí plachty a odjištění pojistek pak už jen stačilo vysunout žebřík, zavěsit se na jeho konec a konečně vztyčit stan. Jenže tím anabáze nekončila. Nejprve odmítala zaskočit jedna z pojistek v žebříku, načež jsem vzápětí zjistil, že žebřík nedosáhne na zem. Důvod byl přitom prostý. Expediční L200 RP E2 je tak vysoká, že stačí zaparkovat jen trochu víc nakřivo a žebřík se houpe. Ke slovu tak přišly vyprošťovací rošty, které začaly plnit úlohu předsíně.

Mitsubishi L200 RockProof Evo2

První rozevření stanu, včetně instalace drátů vypínajících jeho svrchní vrstvu, bylo náročnějším procesem, než jsem původně očekával. Se slzou v oku jsem zavzpomínal na blbuvzdornou jednoduchost první generace L200 Expedition a jejího stanu Maggiolina, kde po odjištění 3 pojistek stačilo chvíli točit klikou a pak si jen ze stanu vytáhnout žebřík. Jeho složení pak bylo otázkou chvíle, zatímco první skládání stanu ARB mi opět dalo zabrat.

Samozřejmě vše je otázkou cviku, takže když jsem se s autem vypravil na cestu za krásami severních Čech, k otevření i zavření stanu (včetně přípravy auta k jízdě) mi stačilo zhruba necelých deset minut. Stan od ARB přitom nabídl pohodlnou matraci, obrovský vnitřní prostor (zejména ve srovnání se zmiňovanou Maggiolinou) a vnější kapsy na boty, které tak nemusíte dávat do stanu ani nechávat v autě. Praktická byla rovněž možnost protáhnout do stanu kabel zakončený 12V zásuvkou. Ten se připojoval do speciálního konektoru na kabině L200 (pod střešním nosičem), a v případě nevyužití mohl být jednoduše složen a ukryt na korbě.

Standard s vypínači

Ze stanu se ale pojďme přesunout do kabiny vozu, kde řidič na expediční výpravě stráví neméně času. Na první pohled se přitom jedná o zcela normální interiér L200, které nabídne přesně to, co byste od podobného užitkového vozu čekali.

Plasty jsou většinou tvrdé, přesto jsou kvalitně zpracované a pevně věřím, že toho hodně snesou. Sedadla jsou naopak velmi komfortní a člověk z nich i po delší cestě vystupuje svěží. Nechybí dostatek odkládacích prostor, které jsou dostatečně dimenzované. Interiér je navíc ve své jednoduchosti krásně přehledný a díky stříbrnému dekoru mu nechybí ani šmrnc.

Příjemným překvapením pro mě bylo místo na zadních sedačkách, kam jsem se při svých 183 centimetrech pohodlně vešel sám za sebe a nechybělo mi místo nad hlavou ani před koleny. L200 je tak skutečně až překvapivě univerzálním strojem, který dokáže plnit roli pracanta i rodinného vozu… Tedy pokud má rodina pochopení pro vaši práci či vaši zálibu v méně konvenčních automobilech.

Čistě dotykový infotainment se 7“ obrazovkou, standardní pro výbavy Intense a Instyle, je celkem intuitivní a má i slušnou grafiku. Slabinou je ovšem jeho citlivost na dotek a absence navigačního systému. Tu řeší podpora konektivity Android Auto a Apple Car Play, ovšem zadávání adresy přes displej chce cvik a trpělivost.

Mitsubishi L200 RockProof Evo2

Specialitou testovaného vozu byl malý displej na čelním skle, zobrazující teplotu v lednici, a pětice spínačů ve spodní části, které doplňovaly standardní uzávěrku zadního diferenciálu a deaktivaci stop-start systému. Trojice tlačítek zleva ovládala přídavná světla, zatímco krajní pravé tlačítko sloužilo k aktivaci ARB vzduchového kompresoru.

Ten je uložen v motorovém prostoru a plní dvě role. Primární je aktivace uzávěrky předního diferenciálu ARB, která se aktivuje tlačítkem pod ovládáním přídavných světel. Sekundární pak možnost dohušťování pneumatik přiloženou kompresorovou hadicí. Pokud se tedy dostanete do terénu, který vyžaduje podhuštění pneumatik pro získán lepší trakce, můžete po jeho zdolání pneumatiky opět bezpečně dohustit.

Suma sumárum se tedy v kabině nic moc nezměnilo, ovšem za mě to rozhodně není na škodu. L200 se s poslední modernizací stala ještě sympatičtějším strojem a její interiér působí přinejmenším důstojně.