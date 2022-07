Mototest RVM 500 by Jawa Adventure: Jak se povedla?

Týnecká Jawa v posledních letech sází na systém, kdy na českém trhu uvádí modely importované za zahraničí a prodává je pod svou značkou. Stejné to je i s cestovním endurem RVM 500 by Jawa Adventure.

Když se před dvěma roky v nabídce značky Jawa objevilo pohledné cestovní enduro s dvouválcovou pětistovkou, byli jsme příjemně překvapeni. Konečně se Jawa vytáhla! Jenže od začátku bylo zřejmé, že nejde o stroj vyvinutý týneckou firmou, která tento fakt ani nijak neskrývala. Vždyť i oficiální označení RVM 500 by Jawa Adventure jasně říká, že jde vlastně o produkt značky RVM z Argentiny (stejné je to i s povedeným naháčem RVM 500 by Jawa Scrambler, který jsme nedávno otestovali). Ta si zase motocykly nechává vyrábět u čínské firmy Colove, která produkuje celou plejádu strojů i motorů. Verze „by Jawa“ putují z Asie přímo do České republiky.

První pohled napoví

Elegantní adventure vypadá jako zmenšené GS a z pohledu designu jde o povedený stroj. Sluší mu i zobák v podobě zvýšeného předního blatníku či plastový můstek kolem předního, plně diodového světla. Asi už jsme viděli více originálních cestovních endur, ale RVM nevypadá vůbec zle, a pokud si je pořídíte, rozhodně se za ně nebudete muset stydět. Více nás ale zaujala bytelnost stroje, čišící z každého detailu. Stačí se podívat na trubkový padací rám, vanu pod motorem chránící i výfukové svody nebo zubaté stupačky a brzdovou páku. S tímhle strojem by se člověk nemusel bát ani náročnějšího terénu. Spokojeni jsme také s kvalitou provedení a materiálů, o čemž svědčí spousta hliníkových odlitků včetně bočního stojanu. Výrobce nešetřil ani na kvalitních komponentech. Odpružení je plně nastavitelné, vpředu se o ně starají USD vidlice Kayaba a brzdy si vzal na starosti Nissin. Působivá jsou i kola s bezdušovými vyplétanými ráfky Akront, jež obouvají pneumatiky Metzeler Tourance. Nechybějí kryty rukojetí, výškově stavitelný štítek ani masivní držák pro spolujezdce. Na něm i na bocích jsme měli zavěšené kvalitní hliníkové kufry, které koupíte jen za 22.630 Kč.