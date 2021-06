Na přechod k elektromobilitě jsou prý nejlépe připravení VW a Volvo, Toyota zaostává

Organizace Transport & Environment (T&E), pokoušející se urychlit přechod k čisté dopravě a automobilovému průmyslu, na sebe v minulosti upozornila například svou ostrou kritikou plug-in hybridů nebo předpověďmi o vyrovnání cen elektromobilů a aut se spalovacími motory do roku 2027. Nyní se však organizace zaměřila na automobilky a jejich připravenost na dobu elektrickou.

Nedávno zveřejněný „EV readiness index“ automobilek by měl poukazovat na to, jak jsou výrobci připraveni k přechodu na elektromobilitu. Vychází přitom z kombinace ambicí automobilek v oblasti elektromobility a jejich strategií. Co to znamená konkrétně?

Analýza se zaměřila například na prodeje bateriových elektrických vozů každé automobilky, produktové předpovědi organizace IHS Markit EU pro rok 2025, veřejná ohlášení plánů automobilek na rok 2030, jejich výrobní strategii baterií, nabíjecí infrastrukturu či využívání dedikovaných platforem pro elektromobily.

Z výzkumu přitom vítězně vzešly automobilky Volkswagen a Volvo, které jsou podle T&E jako jediné schopny účinně přispět k uhlíkové neutralitě Evropy do roku 2050, což je ostatně cílem tzv. European Grean Deal. Velmi dobré hodnocení si však z analýzy odnáší také automobilka Renault, následovaná automobilkou Hyundai/Kia.

Automobilky Stellantis, Daimler, BMW a Jaguar Land Rover se pohybují již v druhé polovině indexu, přičemž poslední dvě jmenované jsou na tom nepatrně hůř. Vůbec nejhoršího hodnocení ale podle T&E dosáhla Toyota, která ve velkém spoléhá především na hybridní pohony. Ty však T&E stále považuje za zdroj znečištění.

Je přitom úsměvné, že ještě donedávna byly hybridy naopak považovány za funkční řešení. Toyota přitom plánu, že do roku 2030 budou až 44 % produkce pro evropské trhy tvořit právě hybridy. S bateriovými elektromobily sice automobilka lehce zaostává, na rozdíl od jiných ale nabízí vodíkové řešení elektromobility.

T&E ovšem nevytváří pouze analýzy, ale také přichází s návrhy pro evropské politiky. A jak už asi tušíte, jsou vůči spalovacím motorům dosti nevybíravé. Podle T&E by Evropa měla požadovat do roku 2025 až 25% snížení emisí CO2, do roku 2027 až 40% a do roku 2030 až 60%. Do roku 2035 by pak měly být kompletně zakázány spalovací motory.

Evropa si přitom nyní klade za cíl snížení emisí do roku 2030 o 37,5 %, často se ale objevují zvěsti, že se tento cíl pro rok 2030 může zvýšit až na 55 %. Podobný krok by ovšem mohl mít obrovské dopady pro automobilový průmysl.