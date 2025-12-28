Neomezená rychlost v USA? Z Arizony by se mohlo stát zámořské Německo
Některé úseky dálnic v řídce osídlených oblastech Arizony by se mohly stát úseky s neomezenou rychlostí. Zákon, který by dal řidičům více svobody, je však zatím ve stadiu návrhu.
Drtivá většina silnic na světě má nějak omezenou nejvyšší rychlost, samozřejmě s výjimkou části německé dálniční sítě či ostrova Man. Totéž platí pro americký stát Arizona – ovšem právě tam by se mohly objevit úseky hlavních silnic bez omezení rychlosti. Navrhuje to tamní poslanec Nick Kupper.
Jeho návrh zákona má zkatku RAPID, složenou ze slov „Reasonable and Prudent Interstate Driving“, tedy „Rozumné a opatrné řízení na dálnicích“. Jeho smyslem je nechat na řidičích, aby si zvolili rozumnou a opatrnou rychlost bez omezení shora. Jinými slovy, zrušení plošného rychlostního limitu.
Samozřejmě nikoliv na všech arizonských silnicích, nýbrž jen v řídce obydlených venkovských oblastech. „Většina řidičů dokáže rozpoznat rozdíl mezi přeplněnou dálnicí kolem města a otevřeným úsekem dálnice na venkově. Návrh RAPID zohledňuje tento rozdíl. Dovolí nám zvýšit rychlosti tam, kde to je bezpečné, zachovat tvrdé tresty za bezohlednou jízdu a aktualizovat zákony tak, aby odrážely, jak lidé skutečně používají tyto silnice,“ cituje web Road & Track poslance Kuppera.
Úseky bez omezení rychlosti by takto fungovaly jen přes den, v noci by byl limit 80 mph (129 km/h). Tato změna by platila jen pro osobní auta, nikoliv pro náklaďáky či autobusy, kterým by zůstala dosavadní omezení. Prvním zkušebním úsekem má být část dálnice I-8. Ta začíná jižně od hlavního města Phoenixu a vede západním směrem až do kalifornského San Diega.
Aby mohl být úsek vybrán pro neomezenou rychlost, musí být mimo urbanizovanou oblast s více než 50 tisíci obyvateli, musí na něm být podprůměrný počet nehod za posledních pět let a infrastruktura musí být na úrovni současných předpisů nebo nad ní. Každý rok má přijít audit bezpečnosti a také spolu se zrušením omezení mají běžet edukační kampaně.
Arizona není první
Kupper připomíná zvýšení rychlostního limitu – nikoliv jeho zrušení – ve státě Montana. Lidé tam začali skutečně jezdit rychleji, počet obětí dopravních nehod v přepočtu na vozomíli však nadále klesal, stejně jako v sousedních státech, které takovou změnu nezavedly. „Montana ukázala, že můžete modernizovat zákony týkající se rychlosti, aniž byste obětovali bezpečnost,“ řekl.
Experiment s neomezenou rychlostí proběhl v nedávné době také na Stuartově dálnici v australském Severním teritoriu. Toto teritorium do roku 2006 nemělo plošný rychlostní limit a části jeho silnic měly neomezenou rychlost, pak se však změnila vláda a limit přišel, načež se o 5 % zvýšil počet mrtvých při nehodách.
Mezi roky 2014 a 2016 byly na části této dálnice – která svým pojetím odpovídá spíše našim státním silnicím I. třídy, neboť má jeden pruh v každém směru a nemá směrové oddělení – opět zrušeny rychlostní limity. Průměrné rychlosti jízdy se příliš nezvýšily – většina lidí jela rychlostí 133–139 km/h, přičemž dosavadní limit byl 130 km/h – a k zvýšení počtu obětí dopravních nehod nedošlo, přesto byl od roku 2016 opět zaveden limit 130 km/h a ten zůstává v platnosti dodnes.
Česko od října 2025 umožňuje na zhruba 50km úseku dálnice D3 jezdit až 150 km/h, o 20 km/h více než je plošný dálniční limit, ovšem jen v případě dobrého počasí. Po půlročním pilotním režimu ministerstvo dopravy vyhodnotí data a zváží možnost zvýšení limitu i na dalších dálnicích.
V současnosti nezbývá než věřit, že jak český pilotní provoz, tak i arizonský návrh zákona uspějí. Alespoň u nás tomu můžeme pomoci bezpečnou jízdou nejen v onom úseku D3.
Zdroj: Road & Track, foto: auto.cz, video: YouTube