Nissan nebude investovat do nových spalovacích motorů. Budoucnost vidí v elektřině

Na trzích, které to umožní, bude Nissan spalovací motory nadále udržovat při životě. Jako mezistupeň k elektromobilitě přitom vidí své hybridní ústrojí e-Power.

Opačným směrem než Toyota, Mazda a Subaru se ve vývoji nových pohonných ústrojí vydá Nissan. Zatímco výše zmíněná trojice japonských značek nedávno na společné konferenci oznámila práce na nejnovějších generacích spalovacích motorů, u Nissanu utvrzují do budoucna silné zaměření na elektromobilitu. Žádné velké investice do vývoje konvenčních motorů Nissan v dohledné době neplánuje, což nyní potvrdil australskému magazínu Drive jeden ze zástupců automobilky.

„Naší budoucností jsou elektrická vozidla,“ uvedl publikaci Francois Bailly, senior viceprezident a vedoucí plánování Nissanu pro region AMIEO (Afrika, Blízký východ, Indie, Evropa a Oceánie). „Do nových spalovacích pohonných jednotek určitě investovat nebudeme," dodal. Právě dosavadního ústrojí e-Power, které má spalovací motor čistě ve funkci generátoru elektrické energie – například v crossoveru Qashqai – přitom vidí Bailly jako odrazový můstek k rozsáhlejší elektromobilitě.

Zástupce automobilky ovšem upřesnil, že každý trh bude vůči elektromobilitě pokračovat svým vlastním tempem. Ačkoliv je tedy směr značky jasný, Bailly v tomto ohledu zmínil například trh Afriky, který samozřejmě není svázaný tak přísnými emisními normami a úpadek nabídky spalovacích motorů zde bude mnohem pomalejší.

V Evropě Nissan nedávno rozjel výrobu nejnovějšího Qashqaie, který využívá zmíněné hybridní ústrojí e-Power, ale taky stále nabízí mild-hybridní třináctistovku. Po uvedení elektrického SUV Ariya se ale chce značka na starém kontinentu dále soustředit na elektromobily, a to výrobou nové generace elektrického Leafu ve Velké Británii.

Z globálního hlediska však Nissan před nedávnem oznámil ambiciózní plán, který do roku 2027 počítá s uvedením až nových 30 modelů, přičemž na elektřinu z nich bude jen polovina. Přestože tedy automobilky nehodlá do vývoje nových spalovacích jednotek investovat, v nejbližší době bude alespoň udržovat při životě zavedenou techniku či stavět na jejích základech – samozřejmě podle toho, na kterých trzích jí to bude legislativně umožněno.