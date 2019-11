Nová Škoda Octavia RS bude vypadat zhruba takto. Co všechno už o ní víme?

Názory na novou Škodu Octavia ještě rezonují automobilovým světem, vždyť od její premiéry uběhlo jen několik desítek hodin. Postupem času se ale začíná hovořit o jejích dalších derivátech. My už z dřívějška víme, že se v nabídce již neobjeví luxusní verze Laurin & Klement, která by už mohla lézt do rajónu Superbu. Naopak na sportovním derivátu RS a terénní verzi Scout se pilně pracuje. Zmapovali jsme, co všechno už Škoda o chystaném „eresu“ prozradila.

Už během exkluzivních jízdních dojmů s novou Octavií v Toskánku bylo potvrzeno, že příští Octavia RS přijede v obou karosářských variantách, tedy coby liftback i kombi. Zajímavou novinku očekávejme mezi pohonnými jednotkami. Nadále se počítá s benzinovým i naftovým motorem, tato paleta ale bude nově doplněna o silný plug-in hybrid s výkonem 180 kW. V závislosti na motoru si zákazník bude moci vybrat mezi manuální i samočinnou převodovkou, stejně tak pohonem předních a všech kol.

Octavia RS standardně dostane osmnáctipalcová kola, volitelně budou k dispozici devatenáctky. Zvenčí sportovní variantu zaručeně poznáte díky lehce přepracovaným nárazníkům, zadnímu spoileru či výraznějším koncovkám výfuku. Vůz dále dostane snížený sportovní podvozek a progresivní řízení. Světlomety LED Matrix najdete již ve standardu, poznávacím znamením bude rovněž projekce loga RS na zem u předních dveří.

Náš grafik vytvořil vizi nové sportovní Octavie, která se odlišuje černě zbarveným lemováním masky a černými nápisy na zádi. „Naše“ Octavia si půjčila kola od předchozí generace RS a má o něco snížený podvozek. Lze ale předpokládat, že skutečná Octavia RS bude ještě o něco odvážnější. A třeba se bude podobat návrhu od grafika jménem X-Tomi, který svou práci vystavil na sociálních sítích. Ten pustil uzdu fantazii ještě více, když razantně přepracoval přední nárazník.

Na finální vzhled si ještě budeme muset počkat, ale něco nám říká, že ani jeden z vyobrazených návrhů není úplně daleko od pravdy.

