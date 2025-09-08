Novou Toyotu Corolla Cross můžete mít už za 7500 Kč. Plug-in hybridní C-HR je za 9 tisíc
Japonská automobilka na českém trhu šlape do operativního leasingu, který není ideálním řešením pouze pro živnostníky či podnikatele. Na své si přijdou i soukromí zákazníci.
Toyota letos na jaře přišla s velmi agresivní cenovou nabídkou. Kompaktní corollu jste si díky tomu mohli v rámci operativního leasingu pořídit již za 4100 Kč měsíčně i s DPH. Dotovaná akce sice skončila, systém měsíčních splátek skrze finanční službu Kinto One ovšem japonská automobilka nabízí nadále, byť za ceny, které již nejsou tak nízké jako před několika měsíci. Přesto je operativní leasing zřejmě nejjednodušší možností, jak přijít k novému autu.
Nepotřebujete totiž prakticky žádný vstupní kapitál na akontaci, jako je tomu v případě klasického leasingu. Ani si nemusíte od nikoho půjčovat, protože jediné náklady jsou ty na měsíční splátku. V zahraničí je přitom běžné, že tímhle způsobem si automobily pronajímají i „normální“ lidé, kteří by si nový vůz z důvodů vyšší vstupní investice třeba nepořídili.
Odvrácenou stranou je fakt, že auto nevlastníte. Můžete si ho ovšem následně odkoupit za zůstatkovou cenu. Navíc také musíte počítat s tím, že případná poškození půjdou finančně za vámi.
Toyota po modelu Corolla uvádí další nabídku, jež se týká omlazeného SUV Corolla Cross. S výbavou Comfort na období 36 měsíců vyjde na 7500 Kč bez DPH. V rámci toho je však možné pořídit vůz v jakékoli výbavě včetně nejvyšší linie Executive s paketem Skyview s panoramatickou střechou, přičemž vybrat si lze ze tří typů motorizací - 1.8 hybrid nebo silnější 2.0 hybrid s pohonem předních kol, případně 2.0 hybrid s pohonem všech kol.
Zájemce si ke smlouvě může přidat balíček zahrnující sadu zimních kol, tažné zařízení a gumové rohože. Ve variantě s pneumatikami vyjde na 950 až 1100 Kč bez DPH měsíčně navíc, ve variantě se zimními komplety kol pak na 1700-1900 Kč bez DPH. Balíček je nicméně variabilní a zákazník si může vybrat jen to příslušenství, o které má zájem.
Komu se více líbí avantgardní Toyota C-HR, může sáhnout po plug-in hybridním pohonu se systémovým výkonem 223 koní a akumulátorem s kapacitou 13,6 kWh. Ve výbavě stojí od 9000 Kč bez DPH měsíčně, vyšší Executive je o 500 korun bez daně dražší.
Zdroj: Toyota, video a foto: Toyota