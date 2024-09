Nový Aston Martin Vanquish oficiálně: Vlajková loď s V12 má 835 koní a police na zavazadla

Přepracovaný motor si bude automobilka vyrábět sama, a to v omezené produkci výhradně pro exkluzivní modely, mezi které teď patří i nový Vanquish.

Aston Martin oficiálně představuje své nové vlajkové GT, které navrací do portfolia ikonické označení Vanquish a funguje jako nástupce odchozího dvanáctiválcového modelu DBS. Designem přídě vychází z jazyku nejnovějších osmiválcových modelů Vantage a DB12, vzadu má ale osobitější tvary. Liniemi profilu a nízkou střechou pak neskryje inspiraci ani ve starých modelech britské značky.

Aston Martin Vanquish • Aston Martin

Jako základ si nový Vanquish bere konstrukci hliníkového monokoku, na rozdíl od DB12 a Vantage ho však obaluje karoserií převážně tvořenou z karbonových dílů. Přední lichoběžníkové zavěšení kombinuje s víceprvkovým uložením vzadu a dodatečné vyztužení šasi má zajistit o 75 % vyšší tuhost konstrukce oproti předchůdci DBS 770 Ultimate. S délkou 4850 mm je nový Vanquish o 125 mm delší než DB12, přičemž má vůči němu taky o 80 mm delší rozvor a vyšší hmotnost o 89 kg (suchých 1774 kg).

Rozsáhle přepracovaný 5,2litrový twin-turbo V12 sice vychází z plánů původního motoru DBS, nyní však přichází se zesíleným blokem, upravenými hlavami válců, novými vačkovými hřídelemi i novým designem sání či výfukových svodů. Nová jsou také použitá turbodmychadla. Výsledkem je výkon 835 koní (614 kW) a rovných 1000 Nm točivého momentu – zásadně tedy překonává dosavadní DBS 770 Ultimate, které produkuje „pouze“ 770 koní (566 kW) a 900 Nm.

U motoru uvádí Aston novou funkci Boost Reserve, která dokáže při částečném sešlápnutí plynu zvýšit plnicí tlak turbodmychadel nad potřebnou úroveň, a když je potřeba plný výkon, uvolní se nahromaděný plnící tlak a motor okamžitě reaguje – automobilka dodává, celý proces vyvažování rezervy plnícího tlaku je pro řidiče nepostřehnutelný a zajišťuje mnohem pohotovější reakce přeplňovaného motoru například při předjíždění nebo rychlé jízdě na okreskách.

Dvanáctiválec je spojen se vzadu uloženou osmistupňovou automatickou převodovkou ZF, přičemž sílu na zadní kola rozděluje elektronicky řízený samosvorný diferenciál. Zrychlení z nuly na 100 km/h uvádí Aston na 3,3 sekundy. Maximální rychlost 345 km/h je pak dosud nejvyšší hodnotou u sériového modelu značky.

Standardně má Vanquish také adaptivní tlumiče Bilstein DTX (podobně jako Vantage a DB12), 21palcová kovaná kola obutá do speciální směsi pneumatik Pirelli P-Zero a rovněž karbon-keramickou brzdovou soustavu s 410mm kotouči vpředu a 360mm vzadu. K lepší stabilitě a brzdným schopnostem pomáhá modelu nyní preciznější elektronické systémy kontroly trakce a ESP, se kterými spolupracuje i nový systém Corner Braking 2.0 – dle značky umožňující brzdit později a držet těsnější stopu při nájezdu do zatáčky, a to díky rozsáhlejšímu využití brzdné síly vzadu, avšak bez ztráty stability.

V interiéru pokračuje Vanquish na architektuře již uvedené v osmiválcových modelech Vantage a DB12, ačkoliv v některých detailech se novinka trochu liší. Do výbavy dvanáctiválcového Astonu míří vůbec poprvé panoramatická střecha, kdežto zadní část interiéru doplňuje vyhrazená dvojice „polic“ k uložení specificky navržených kožených zavazadel (značka tím prakticky zužitkovala zadní karbonovou výztuhu kabiny). Do interiéru nakonec Aston schoval i vrcholný audiosystém Bowers & Wilkins s celkem 15 reproduktory.

Výše zmíněnou omezenou produkci vidí Aston Martin na maximálně 1000 vozů ročně. První exempláře se dostanou k zákazníkům v posledním čtvrtletí letošního roku. Cenovka by se měla pohybovat okolo 330.000 liber (cca 9,8 milionu korun) před započítáním jakýchkoliv příplatků.