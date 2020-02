Nový Volkswagen Caddy oficiálně: Pátá generace přidává na stylu i praktičnosti

První generace Volkswagenu Caddy se začala vyrábět již v roce 1978 a poslední kusy sjely z výrobního pásu v jihoafrickém závodu Uitenhage až v roce 2007. Souběžně s první generací přitom Volkswagen Užitkové vozy stihl vyrábět i druhou generace (1995 – 2003) a částečně i generaci třetí. Ta se totiž poprvé objevila v roce 2003, v roce 2010 prodělala výraznou modernizaci a v roce 2015 byla nahrazena současnou čtvrtou generací, která má letos derniéru.

Po více než třech milionech vyrobených kusů, přičemž dva miliony modelů Caddy 3. a 4. generace vznikly do března 2018 jen v polském závodu v Poznani, přichází generace pátá. Nové Caddy přitom slibuje navázat na tradici praktického víceúčelového vozu pro firmu i do rodiny, kromě toho však přihazuje i charismatičtější design, bohatou výbavu, hospodárné i ekologické motory a bohatou paletu nových i vylepšeních asistenčních systémů.

Design

Nový Caddy je poprvé postaven na modulární platformě MQB pro automobily s motorem uloženým vpředu napříč, což mělo technikům a především designérům (pod vedením Alberta Kirzingera) výrazně uvolnit ruce. Žádná křivka ani komponent nového Caddyho tak prý nezůstal nedotčen.

Již první pohled na příď nového Caddy by měl podtrhovat jistou sportovnost a nezávislé charisma. Designéři mu totiž dopřáli například vyšší kapotu, podobnou jako u kompaktních SUV, která by měla sama o sobě přitahovat pohledy. Výrazným prvkem jsou však i světlomety a přepracovaná maska chladiče, a to především ve vrcholné výbavě Style.

Ta totiž nabídne světlomety s LED technologií a masku v kombinaci leskle černého lakování a dvou hliníkových linek, které opticky světlomety propojují a přidávají tak přídi na důraznosti a dynamičnosti. Tu navíc dotváří i zajímavě tvarovaný nárazník s dvojicí otvorů pro přívod vzduchu k motoru, které rozděluje prostor pro umístění registrační značky.

Při bočním pohledu by měl nový Caddy působit výrazně svalnatěji než jeho předchůdce. Desigéři si pohráli s linkou střechy, tvary a umístěním oken i jednotlivými bočními linkami, což by mělo upozornit na lehké snížení celkové výšky a současně zdůraznit sportovnost vozu. Za pozornost však stojí i pohled do podběhů, kde mohou být až 18 palcová kola s novým designem.

Zadní část údajně nevychází z žádné konkrétní minulé generace, namísto toho by měla představovat vylepšení vizuálního DNA modelu Caddy i značky. Nás však nejvíce zaujala především extrémně úzkými vertikálními LED svítilnami a u modelu s klasickými výklopnými dveřmi (namísto křídlových) i velkým ztmaveným zadním sklem, které je osazeno znakem automobilky a od plechové části ho odděluje výrazná chromová linka.

Dolní část zádi pak zdobí výrazný prolis i naznačen linka, ve které je, podobně jako u většiny nových koncernových modelů, zasazeno výrazné chromované označení modelu. Jako celek však záď nepůsobí zbytečně mohutně – ba naopak. Skoro se chce říct, že se Volkswagen inspiroval u Volva. Každopádně se to povedlo.

Nový Caddy se navíc chlubí výrazně lepší aerodynamikou. Součinitel aerodynamického odporu vzduchu se totiž podařilo snížit z 0,33 na 0,30, což by měl být nový rekord v daném segmentu.

Rozměry & praktičnost

Volkswagen Caddy by však primárně měl být spíše praktický, než líbivý. Takže jak jsme na tom s rozměry? Standardní Caddy páté generace měří na délku 4,501 mm, což znamená nárůst o 93 mm. Nová MQB platforma rovněž umožnila zvýšit hodnotu rozvoru na 2,755 mm( +73 mm). Výška vozu sice klesla na 1,797 mm (-25 mm), prostor pro náklad se však přesto povedlo zvýšit na 1,273 mm (+7 mm). Na délku by měla ložná plocha měřit 1,797 mm.

Šířka vozu (bez zrcátek) povyrostla o 62 mm na výsledných 1,855 mm, což umožnilo výrazně přepracovat vnitřní prostor. Šířka nákladového prostoru povyrostla na 1,606 mm (+50 mm), zatímco šířka mezi podběhy povyrostla o 60 mm - tedy na 1,230 mm. Aby bylo možné nově získaný prostor využít na maximum, zvětšil Volkswagen i maximální šířku nákladového otvoru na 1,234 mm, tedy o 50 mm. Nový Caddy se standardním rozvorem tak při zaplnění do výšky 1,234 mm nabídne úložný prostor o objem až 3,3 m3 a navíc do něj můžete naložit standardní europaletu i na šířku.

Výrazné rozšíření úložného prostoru lze přitom z velké části přičítat zcela nové zadní nápravě s vlečným ramenem a a panhardskou tyčí, která vyměnila původní listová pera za vinuté pružiny. Kromě uvolnění místa v interiéru by toto řešení mělo nabídnout i vyšší komfort a možnost zabudování různých pohonných systémů, od pohonu 4x4 až po různé alternativní systémy.

Klidně až dvě europalety

Pokud ale potřebujete více prostoru, pak si počkejte na Caddy Maxi, tedy model s prodlouženým rozvorem, který by měl dorazit později v tomto roce. Automobilka u něj totiž prodloužila rozvor na 2,970 mm (+215 mm) a celkové délka vozu narostla na 4,853 mm (+352 mm). Caddy Maxi tak slibuje vnitřní ložnou plochu až 2,150 mm (namísto 1,797 mm) a až 4,0 m3 úložného prostoru.

Caddy Maxi bude možné objednat s jedněmi nebo dvojicí postranních posuvných dveří, výklopnými zadními dveřmi nebo křídlovými zadními dveřmi. Čistě užitková skříňová verze Cargo (uzavřená karoserie bez oken vzadu) navíc dostane i boční plechové dveře bez oken, což zamezí nežádoucím pohledům do nákladového prostoru.

Důležitou novinkou je však i zvětšení bočních posuvných dveří, které z původní délky 701 mm povyrostly na 840 mm. V kombinaci s rozšířením interiéru o 11 mm tak může být dozadu klidně naložena druhá europaleta. Dvojice europalet přitom může být do interiéru naložena stylem uprostřed napříč a vzadu napříč, nebo uprostřed napříč a vzadu podélně.

Cargo, Kombi i MPV

Kromě užitkové verze Cargo bude nové Caddy opět dostupné i jako Kombi (s proskleným prostorem vzadu pro cestující) a v různých osobních variantách (MPV). Zájemci o osobní verze přitom budou moci vybírat ze tří nově pojmenovaných stupňů výbav. Namísto Trendline je základní výbava označována „Caddy“, vyšší model změnil název z „Comfortline“ na „Life“ a nejvyšší výbavový stupeň již není „Highline“, ale „Style“. V každém případě bychom se však prý měli dočkat výrazně vyšší výbavy, než jakou nabízel předchůdce.

Interiér

Interiér páté generace modelu Caddy prošel výraznou digitalizací, díky které se přibližuje novým generacém modelu Golf, Octavia a Leon. Vůbec poprvé se tak v interiéru můžeme setkat například s plně digitálním přístrojovým štítem VW Digital Cockpit o úhlopříčce 10,25 palce, který doplňuje infotainment MIB3 s obrazovkou o úhlopříčce 6,5, 8,25 nebo 10 palců. Kombinací digitálního přístrojového štítu Digital Cockpit s 10“ displejem infotainmentu pak vzniká moderní digitální přístrojová deska s označením „Innovision Cockpit“.

Infotainment je prostřednictvím jednotky OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou eSIM neustále připojen online, díky čemuž by měl nabídnout řadu výhod plynoucích ze služeb Volkswagen We. Pro připojení telefonu a nabíjení chytrých zařízení bude vůz vybaven konektory USB-C, ve vyšších výbavách se však můžeme těšit i na možnost bezdrátového nabíjení.

Digitalizaci se nevyhnul ani tradiční otočný volič pro ovládání světel, který nově nahradil dotykový panel „světlo a výhled“, jaký známe i z nového Golfu. Od něj si pak Caddy vypůjčil i digitální dotykové plochy pod obrazovkou infotainmentu, které slouží k nastavování teploty, úpravě hlasitosti audia, práci s navigací, atd. Podobná digitální dotyková ploška ve střeše pak slouží i k ovládání panoramatického střešního okna. Mezi středovými výdechy ventilace pak nalezneme několik tlačítek, které by měly plnit funkci rychlého přístupu ke klíčovým funkcím infotainmentu.

Řidič dostává k dispozici i nový multifunkční volant s kapacitní funkcí (známe například z omlazeného VW Passat, usnadňuje využívání asistenta řízení Travel Assist), standardní ruční brzdu nahrazuje elektronická parkovací brzda a tradiční volič automatické dvouspojkové převodovky DSG nahrazuje menší volič s technologií shift-by-wire. Interiér tak vypadá moderněji, vzdušněji a současně nabídne řadu odkládacích prostor.

Cestování s novým Caddym (ve všech výbavách) by měly výrazně zpříjemnit nová sedadla AGR Ergo seats (značka AGR označuje německou kampaň za společnost se zdravými zády), která nabídnou bohaté možnosti nastavení. Sedačka spolujezdce se dá navíc nově kompletně sklopit dopředu, čímž vytvoří praktický stolek (nebo usnadní přepravu dlouhého nákladu).

Automobilka si však vyhrála i s optimálním umístěním vnitřního LED osvětlení, nechybí zásuvka na 230V ani nové podlahové koberce. Novinkou je také nový střešní ventilátor, který nasává vzduch za přístrojovou deskou a rozvádí ho k zadním cestujícím, kteří se tak mohou těšit na výrazně lepší komfort při zapnuté klimatizaci. Novinka však nebude dostupná v kombinaci s panoramatickým střešním oknem.

Pod kapotou

Nový Caddy by měl nabídnout pestrou paletu pohonných jednotek, které mají dva společné rysy. Všechny disponují filtrem pevných částic a všechny splňují emisní normu Euro 6, která vstoupí v platnost v roce 2021.

Zájemci o vznětové motorizace TDI budou moci vybírat ze tří 2.0 litrových turbodieselů o výkonu 55 kW (75 k), 75 kW (102 k) nebo 90 kW (122 k), které jsou poprvé vybaveny technologií Twindosing (dvojice SCR katalyzátorů, dvojnásobné vstřikování AdBlue) pro výrazné snížení emisí oxidů dusíku NO x . Nové motory TDI pro Caddy by tak měly patřit k nejčistším na světě. Kromě turbodieselů bude v nabídce i přeplňovaný čtyřválec 1.5 na benzín (TSI o výkonu 84 kW/ 116 k) nebo zemní plyn (TGI o výkonu 96 kW/ 130 k). Během prezentace se navíc objevila i zmínka o eHybridu, což naznačuje možnost použití mildhybridní technologie.

Pohonné jednotky by mělo být možné kombinovat s manuální převodovkou i sedmistupňovým DSG. Kromě pohonu předních kol se navíc opět dočkáme i pohonu všech kol 4Motion. První Caddy by se měly k zákazníkům dostat koncem prvního čtvrtletí, přičemž z naftových motorizací budou dostupné pouze dvě silnější. Verze o výkonu 75 kW by měla nabídnout šestistupňový manuál v kombinaci s pohonem předních kol, zatímco 90 kW verze nabídne buď sedmistupňové DSG, nebo šestistupňový manuál s pohonem všech kol.

Na konkrétní technické parametry, včetně hodnot spotřeby a emisí, si ještě budeme muset počkat (pravděpodobně do začátku července). Nové motory by však měly být výrazně šetrnější k životnímu prostředí i peněženkám provozovatelů. V závislosti na motorizaci totiž předběžné testy ukazují až 12% úsporu paliva oproti předchůdci.

Automobilka však neopomněla ani zlepšení jízdních vlastností. P5ední náprava s nezávislým zavěšením typu McPherson dostala strmější převod řízení, který by měl zajistit lepší manévrovatelnost. Nová zadní náprava by pak měla být nastavena tak, aby nabídla agilitu i excelentní komfort za různého zatížení.

Bohatá paleta bezpečnostních systémů

Pátá generace modelu Caddy nabídne minimálně sofistikovaných 19 asistenčních systémů, z nichž je šest zcela nových. Nejvýraznější novinkou je systém Travel Assist, který „poprvé v užitkovém voze Volkswagen umožňuje asistovanou jízdu v celém rozsahu provozních rychlostí“. K dalším novinkám pak patří ACC 2.0 (adaptivní tempomat) s funkcí Stop & Go,Trailer Assist (usnadňující couvání s přívěsem), asistent pro změnu jízdního pruhu Side Assist, asistent pro vyjetí z parkovacího místa Rear Traffic Alert nebo Emergency Assist, který pomůže vůz automaticky zastavit. Zbylých 13 asistenčních systémů sice nabízela již minulá generace, v páté generaci Caddy však prošly úpravou, díky které nabídnou lepší nebo rozšířené funkce.

Dobrodruh, praktik i stylovka

Dnešní prezentace v Düsseldorfu se vztahovala především k novému Caddymu s klasickým rozvorem kol, který se představil v běžné rodinné i užitkové verzi. Kromě toho se však v pozadí objevil i koncept modelu Maxi, tedy s prodlouženým rozvorem. Ten po chvíli doplnil i stylový koncept Panamericana, oděný do zlatě-pískového laku, který by měl představovat zajímavého konkurenta tradičním SUV. Nabízí totiž oplastované nárazníky, pohon všech kol a navíc nevídanou praktičnost. Třetím překvapením pak byl koncept stylového Caddy Edition, který se snaží vytvořit dojem stylovky kombinací bílého lakování s řadou leskle černých doplňků. A celkem se mu to daří.