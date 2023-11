Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

ŠKODA SUPERB I 2,5 V6 TDI (2003)

Automobilka Škoda využívá premiéry čtvrté novodobé generace modelu Superb k ohlédnutí za minulostí, za tím, jak tento model před více než dvaceti lety dostal škodovku do vyšší střední třídy. Kromě pohledu tvůrců představení novinky také představuje příležitost vyzkoušet, jak dnes, po mnoha letech, působí první a druhá novodobá generace superbu.

Autobazar AAA Auto našel velmi hezké, zachovalé exempláře sedanů a postavil je vedle moderního liftbacku, superbu třetí generace. „Jednička“ měla motor, který nikdy nedostala žádná jiná škodovka, a po ní už ani žádný jiný superb – 2,5l vznětový šestiválec. Tak objemnou naftu měl jen tento model, a také jen tento model mohl mít pod kapotou skutečně vidlicové motory. Takže jsem se na něj těšil nejvíc.

Škoda Superb (1. generace)

Stojí přede mnou černý, špičkově vybavený kousek, který dle odometru od roku 2003, kdy byl vyroben, urazil 151 tisíc kilometrů. I po dvaceti letech provozu má servisní knížku a jezdil celou dobu do autorizovaných servisů; u takhle starého auta to je unikátní.

Luxus ze staré školy

Sedám za volant a trochu mě překvapuje, jak nízko ve srovnání s dnešními auty sedím. Kolem mě je hromada prostoru – a to i když celkově vůz nepůsobí zrovna široký. Pokroky v pasivní bezpečnosti aut mají i své stinné stránky v růstu šířky, který se nepromítá do prostornosti interiéru tak, jako dřív.

Superb první generace působí jako starosvětské luxusní auto. Výbava je na svou dobu poměrně bohatá – vyhřívaná, elektricky sklopná zrcátka, elektrická sedačka řidiče, která se nastaví do patřičné polohy v závislosti na tom, kterým klíčkem auto odemknete, šestistupňové vyhřívání sedaček, automatická klimatizace či palubní počítač s grafickým displejem mezi analogovými budíky apod.

Chybí snad jen vyhřívání čelního skla pomocí tenkých drátků. To je mimochodem věc, která byla před dvaceti lety přepychem, ale do dnešních dnů se nestala mainstreamem ani u dražších aut, na rozdíl třeba od vyhřívaných sedaček či dvouzónové klimatizace.

Škoda Superb (1. generace)

Postaru, s voličem převodovky v pozici P a bez sešlápnuté brzdy, startuji vidlicový šestiválec pod kapotou. Z hodnoty výkonu 114 kW poznávám, že se jedná o starší, o něco slabší verzi tohoto motoru – ta silnější, montovaná od srpna 2003, měla 120 kW – která plní emisní normu Euro 3 a je známá problémy s vydíráním vaček, zejména pokud se nedodržují patnáctitisícové intervaly výměny oleje.

První generace superbu je jediná moderní škodovka s motorem podélně před přední nápravou; technicky vychází z čínské verze Volkswagenu Passat s prodlouženým rozvorem, platforma se jmenuje PL45+.

Pluje jako ropný tanker

Motor podélně před přední nápravou zpravidla autu, ať je to audi, superb či třeba chrysler na platformě LH, propůjčují poměrně specifické jízdní vlastnosti, dané těžkou přídí. Auto není dvakrát ochotné do rychlých změn směru a mnohem více se mu líbí jízda rovně či táhlými zatáčkami – a přesně takový dojem z prvního superbu rychle získávám. Projížďka není dlouhá, ale okamžitě je znát, jak se vozu líbí na rovných úsecích s vyšší rychlostí jízdy oproti ne hned zatáčkám, ale klidně i odbočování na křižovatkách.

Naladění podvozku tomu odpovídá – superb je komfortní a houpavý, na ostřejších nerovnostech trochu drncá, ale jako fanoušku velkých aut z přelomu tisíciletí se mi to svým způsobem líbí. Do sporťáku má skoro tak daleko, jako já do Usaina Bolta – ale to je naprosto v pořádku.

Škoda Superb

„Skoro“ proto, že když motor nechám trochu se nadechnout, jeho pružné zrychlení je až ohromující. Na objem 2,5 litru a konfiguraci motoru není 310 Nm točivého momentu nijak oslnivé číslo, přesto díky multiplikaci točivého momentu v hydrodynamickém měniči klasické planetové automatické převodovky superb nabírá rychlost velmi působivým tempem.

Starosvětská konstrukce převodovky má také výhodu nejen oproti moderním dvouspojkám, ale i moderním planetovým automatům. Vzhledem k tomu, že při zastavení vozidla člověk brzdovým pedálem drží auto „na sílu“ proti hydroměniči, uvolnění pedálu znamená okamžité a plynulé rozjetí i do mírného kopce. To většina dnešních převodovek neumí a některé nechají auto i trochu couvnout, není-li kopec dost prudký na to, aby se aktivoval asistent rozjezdu.

Po pár desítkách kilometrů, které jsou díky tomu, že tu není žádná navigace a já nechávám mobil s mapovými aplikacemi v kapse, stejně starosvětské jako auto samo, vůz vracím a přesedám do kousku přesně o deset let novějšího. Skoro až nerad; „jedničkový“ superb se mi vždycky svým způsobem, který nemá daleko do hospodského „Dneska už auta nejsou, co bývala“, líbil a tato projížďka to jen utvrdila.