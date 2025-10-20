Omoda 3 na poslední chvíli mění jméno. Klíčová změna ji posunula o třídu výš a Omoda 5 dostala facelift
Automobilka na poslední chvíli přejmenovala Omodu 3. Reaguje tím na zpětnou vazbu zákazníků, kteří chtějí více prostoru uvnitř. Zároveň větší Omoda 5 prošla faceliftem
Tento model od dubnového představení znáte jako Omoda 3. Jenže automobilka si to na poslední chvíli rozmyslela a těsně před vstupem na čínský trh novinku přejmenovala na Omoda 4. Jak podle serveru CAR magazine uvedl generální ředitel značky Shawn Xu, během posledního půlroku získala automobilka rozsáhlou a důležitou zpětnou vazbu od veřejnosti, která zjevně prahla po větším vnitřním prostoru. To přimělo automobilku prodloužit rozvor crossoveru dlouhého 4,4 metru, což vedlo k přechodu z trojky na čtyřku.
Omoda tak „zabila dvě mouchy jednou ranou“. Vyšla vstříc veřejnosti a ponechala si prostor pro potenciální menší model. Novinka se začne prodávat nejprve v Číně, proto měla premiéru na akci ve městě Wuhu, nedaleko centrály značek Chery a Omoda, ale protože jde o globální model, zamíří i do Evropy. Není překvapením, že mezi prvními trhy bude Velká Británie, kde se Omoda 4 ukáže v říjnu příštího roku.
U nás se zatím nabízejí větší sourozenci Omoda 5 v elektrické i spalovací verzi a plug-in hybridní model Omoda 9. Čtyřka bude čelit silné konkurenci prakticky všech myslitelných modelů, protože podle regionu bude nabízena se spalovacím motorem, s různými úrovněmi elektrifikace, i jako čistý elektromobil. Podle CAR magazine bude plug-in hybrid zřejmě převyšovat evropskou konkurenci dojezdem na baterii.
Bude zajímavé sledovat, jakou cenovou politiku automobilka zvolí. Omoda 4 cílí na mladé zákazníky, kteří ale často operují s menším rozpočtem. Zalíbit se jim chce dosud nejostřejším a dynamicky laděným exteriérem v duchu „Cyber Mecha“ s kompletním LED denním svícením a stylovou plastovou ochranou kolem celé spodní části vozu. Jak název napovídá, částečnou inspirací byl svět videoher. Zanedlouho se má ukázat ještě sportovnější provedení 4 Ultra s dominantním bodykitem. Ten se skládá z barevně výraznějších nárazníků, přidává nepřehlédnutelný spoiler nad zadní okno a více si hraje s kontrastním černým lakem.
A protože mladí milují velké obrazovky a prvky se sportovním nádechem, přivítá je interiér rozměrným infotainmentem s fyzickými tlačítky ve spodní části, která slouží k ovládání základních prvků klimatizace. Dále je zde minimalistický přístrojový štít**, držáky** na kelímky, podložka pro mobilní telefon a startovací tlačítko schované pod výklopnou červenou krytkou. Jako když chcete odpálit raketu ze sila.
Zároveň se modernizace dočká i Omoda 5, přestože jde o mladý model. Pro modelový rok 2026 si bere ostře řezanou příď bez masky ve stylu elektrické verze. Nová jsou přední i zadní světla, a to jak tvarem, tak i grafickým podpisem.
Uvnitř se odporoučel sdružený digitální panel a místo něj se nastěhovaly samostatné obrazovky štítu řidiče a infotainmentu, podobně jako u Omody 4. Středový tunel nabídne podložku pro dva telefony, držáky na kelímky a sestavu tlačítek. Palubní desku a dveře opticky sjednocuje dekorový pás. Z hlediska pohonů je do Velké Británie avizována i hybridní verze.
Zdoroj: Carmagazine, Omoda