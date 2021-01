Ondřej Klymčiw před startem Dakaru 2021: Jsem přesvědčený, že Škodovku dostaneme do cíle

Dakar Classic je nově zavedenou třídou pro historické vozy, které se této soutěže účastnily již v minulosti. Kategorie je vypsána pro osobní a nákladní vozidla, která Rallye Dakar jela před rokem 2000. Organizátoři pro první ročník Rallye Dakar Classics přilákali 24 historických vozidel.

Ondřej byl odjakživa nadšený pro motoristický sport a od svého otce dostal první motorku ve věku deseti let. Úspěšný jezdec dragsterů brzy změnil zaměření na enduro a cross-country. Koupil starou yamahu od Davida Pabišky a účastnil se rallye v Tunisku v roce 2013. Skvělý debut na Dakaru 2015 ukázal jeho potenciál. Ondřej skončil na 20. místě jako druhý nováček za Toby Pricem, pozdějším vítězem Dakaru. V roce 2017 tuto pozici vylepšil, když skončil jen 37 sekund mimo top 10 na konečném 11. místě.

Vážné nehody v roce 2016 a zejména v roce 2018, však přesvědčily pětatřicetiletého jezdce, aby motocykl odložil. V rámci svého týmu Klymciw Racing pomohl mnoha jezdcům dosáhnout vynikajících výsledků. Například Američan Skyler Howes skončil v posledním ročníku na 9. místě.

Jeho spolujezdec a dlouholetý kamarád Petr Angelo Vlček žije přes dvacet let v USA a provozuje Parrot Surf & Skate Shop v Mount Pleasant v Jižní Karolíně. Kvůli pandemii covid-19 neplánoval účast na Dakaru 2021, ale to se změnilo, když mu Ondřej nabídl účast v kategorii Dakar Classic. Petr Angelo ji přirovnává k malle moto v motorkách, kde se jezdí bez asistence mechaniků. Klymčiw se spojil s Jiřím Moskalem, který má za sebou úspěšné starty s liazem na Dakaru a Jiřím Kotkem, bývalým šéfem týmu Škoda Motorsport. Zrodil se projekt „Škodovkou na Dakar“.

Motor ve voze Škoda 130 LR vychází z původní stodvacítky a později se vyráběl i s objemem 1300 cm3. Další verze vznikla pro skupinu B v sérii 200 kusů pro ministerstvo vnitra. Ty už měly hliníkovou hlavu, která se připravovala pro model Škoda Favorit. „Pro Dakar jsme využili předpisů a používáme klikovou hřídel z motoru 1400, který je celkově tužší a má větší životnost. Obsah se zvedne na 1390 cm3. Další výraznou změnou jsou dva karburátory Weber o průměru 45 milimetrů horizontálně položené. Výkon je 127 koní a mohl by být větší, ale kompresní poměr je dělaný na to, že budeme moci tankovat pouze klasický benzín 95 oktanů,“ říká Kottek.

A co říká Klymčiw před startem? „Jedeme kategorii Classic, tím se vracíme ke kořenům Dakaru a já bych to chtěl se vším všudy. Proto jsme se rozhodli, že to dáme bez mechaniků a asistenčního kamionu. Jen tak, jak se jezdilo dřív. Spát budeme ve stanu vedle auta, i když vím, že v Saúdské Arábii v lednu v noci mrzne. Několikrát jsem řekl, že Dakar buď milujete, nebo nenávidíte. Už nebudu jezdit na motorce, ale stále jsem závodník tělem i duší. Musíme držet hlavu vztyčenou. Náš projekt je postavený na zkušenostech. Jsem přesvědčen, že dostaneme auto do cíle.“

Jeho kolega v autě se na nadcházející arabské kilometry těší. „Ondřej mi volal sedm dní v kuse a snažil se mě přesvědčit, abych do projektu šel. Dakar Classic bude nová věc, ale bude mi trochu smutno, že nejsem na motorce, naposledy se mi to opravdu líbilo. Jsem však s Ondřejem dobří přátelé, tak jsem souhlasil, že do toho půjdu. Tahle nová kategorie je dobrý nápad a myslím, že v dalších letech se hodně rozroste. Naše auto je Ondřejovo dítě a doufám, že to dítě dovedeme do cíle,“ shrnuje své dojmy Petr Angelo Vlček.

Výsledky posádky na Dakaru

Ondřej Klymčiw

2015 20. (2. V hodnocení nováčků)

2016 odstoupil v 9. etapě

2017 12.

2018 odstoupil ve 3. etapě

Petr Vlček