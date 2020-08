Peugeot 3008 Hybrid 225 a 508 SW Hybrid 225 – Drahé šetření

Peugeot nedávno na český trh poslal hned dva modely s plug-in hybridním pohonným ústrojím - kompaktní SUV 3008 a také 508, fešáka střední třídy.

Úvod, pořizovací náklady Možná si pamatujete, že hybridní pohon oba tyto vozy nabídly už v předchozích generacích, tehdy ale francouzská automobilka ještě koketovala se zvláštním diesel-hybridem. Tentokrát před sebou máme naprosto klasické plug-in hybridy se zážehovým motorem, externě dobíjitelnou baterií a schopností pohybu čistě na elektřinu. Peugeot zatím nabízí dvě verze tohoto pohonu. Slabší s označením Hybrid 225 (číslo prozrazuje počet koní, tedy 225 k a 165 kW) můžete mít v 3008 i 508, a to v liftbacku i kombíku, výkonnější provedení Hybrid4 300 jen v 3008. Silnější hybrid nabízí kromě vyššího kombinovaného výkonu (220 kW) také druhý elektromotor a pohon všech kol. Ten druhý elektromotor totiž roztáčí právě kola zadní nápravy. Peugeot mimochodem jiné řešení pohonu 4x4 nemá. Do 508 by později měl výkonnější hybrid se čtyřkolkou dorazit také, dokonce snad s výkonem 265 kW. Už asi tušíte (i vzhledem k titulku), že my se dnes budeme věnovat slabším 165kW hybridům s hnanou přední nápravou. Ale ještě než se podíváme blíž na techniku, pojďme si říct něco k cenám. Určitě vás nepřekvapí, že v případě obou aut patří plug-in hybridní varianty k těm nejdražším. Dostupnější je 3008, která ve výbavě Allure aktuálně startuje na akčních 945.000 Kč. To je o 275 tisíc korun víc, než kolik stojí 130koňový diesel 1.5 BlueHDi (96 kW) s automatickou převodovkou. Zajímavější je ale srovnání s vrcholnými neelektrifikovanými motorizacemi. Varianta 1.6 PureTech 180 o výkonu 133 kW koní vyjde na 730 tisíc korun, 2.0 BlueHDi 180 se 130 kW na 800 tisíc. To už se ovšem pohybujeme ve výbavě GT Line. Pokud dorovnáme náš hybrid, dostaneme se na 1.005.000 Kč. Peugeot 508 SW Hybrid 225 U 508 plug-in hybrid začíná na 1.065.000 Kč, benzin 1.6 PureTech 180 o výkonu 133 kW na 860.000 Kč a podobně disponovaný diesel 2.0 HDi BlueHDi (130 kW) na 905.000 Kč. Ve všech případech se bavíme o výbavě Allure, která je pro 508 tou startovací. Mimochodem, Peugeot nabízí také neelektrifikovanou jedna-šestku o stejném výkonu, jaký dává hybrid, tedy 165 kW. Ta je ovšem k dispozici jen ve verzi GT se základní cenou 1.065.000 Kč. Hybrid v provedení GT stojí 1.245.000 Kč. Výše uvedené ceny se ovšem týkají liftbacku, za kombík (nese přídomek SW) se připlácí v závislosti na výbavě 40 až 45 tisíc korun. A právě kombi nám zamířilo do tohoto "dvojtestu".

Design, interiér Chce to zvyk Přestože jsou modely 3008 a 508 svým zaměřením odlišná auta, v interiéru se docela podobají. Může za to hlavně známý pežoťácký i-Cockpit, tedy charakteristické řešení kabiny, které ve vozech jiných značek nenajdete. Mezi jeho hlavní prvky patří malý, poněkud šišatý volant a digitální přístrojový panel umístěný netradičně vysoko, na vrchu palubní desky. To mají obě auta společné, v některých detailech se ale liší. V SUV například palubka zajímavým prvkem navazuje na středový tunel, v 508 je provedení klasičtější, tunel je tu "samostatný". Rozdílná je také poloha displeje multimediálního systému. V 3008 je výš, nad výdechy ventilace. V 508 obrazovka našla místo uprostřed, hned nad klávesovými přepínači. To také ale znamená, že k ní budete muset sklápět zrak. Na současných peugeotech se mi líbí, jak uvnitř působí útulně a hodnotně. Atmosféra, materiály, zpracování, design, sedadla, orientace středového panelu na řídiče, i to, jak vás interiér jako by obejme... Tohle všechno působí skvěle. Ale úplná idylka to není. Například multimediální systém občas působí ospale a občas se musíte zbytečně složitě proklikat k funkcím, k nimž byste se rádi dostali rychleji. Uvítal bych i přehlednější a obsáhlejší informace spojené s jízdou na elektřinu. A vyloženě mě pak rozčilovala nutnost po každém nastartování vypínat asistent pro udržování v jízdním pruhu. Peugeot 3008 Hybrid 225 Drobná úskalí má také samotný i-Cockpit, který od řidiče určitých rozměrů vyžaduje kompromisy v nastavení sedadla a volantu. Já, štíhlý muž s výškou 182 centimetrů, jsem si například musel volant umístit o něco níž, než na co jsem normálně zvyklý. Jinak bych totiž neviděl na část přístrojového štítu. Zatímco v jiných autech na něj hledíte skrz věnec volantu, v Peugeotech byste ho správně měli mít nad ním. Ale na řízení s rukama skoro v klíně se dá zvyknout. Stejně jako na už zmíněný šišatý volant s malým průměrem. Asi nemusím dlouze popisovat, že 3008 a 508 nabízejí odlišné polohy za volantem. Je jasné, že v SUV sedíte výš a máte lepší výhled, zatímco v nizounkém kombíku (i liftbacku) je vaše pozadí níž silnici a vy jste v kabině trochu potopení. 508 je navíc opravdu velice nízká, takže si umím představit, že statnějším šoférům by mohlo dělat problémy nastupování a vystupování. Proto jsem to zkusil a požádal o pomoc tatínka. Můj otec je 194 centimetrů vysoký a trochu ho už bolí kolena a záda. Do 508 se proto dostával pohyby, které nelze popsat jako elegantní. A platí to také pro vystupování. Tatík se při obou úkonech navíc pravidelně bouchal hlavou o rám střechy. Ale jak říkám výše, jde o vcelku očekávatelné záležitosti, které vytušíte už při pohledu na oba vozy. Obě auta jinak poskytují slušný vnitřní prostor, 3008 samozřejmě působí trochu vzdušněji a nabízí víc prostoru nad hlavou. A zavazadlový prostor? Kufr v kombíku má 468 litrů (nehybrid nabízí 500 litrů) a po sklopení zadních opěradel až 1780 litrů, v 3008 to je 395 (spalovací verze mají 520 l) až 1357 litrů. Oba zavazadelníky potěší úložným prostorem na nabíjecí kabel pod podlahou kufru. Model 508 SW pochopitelně nabízí o něco delší a širší ložnou plochu.

Motor, jízdní vlastnosti Stejný recept. Skoro Teď už konečně pojďme na techniku. V obou vozech, jak ostatně napovídá shodné označení Hybrid 225, najdeme stejný základ. Ten tvoří turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, maximálním výkonu 133 kW (v 5500 ot./min) a nejvyšším točivém momentu 300 N.m (v 3000 ot./min) doplněný o elektromotor o výkonu 80 kW. Synchronní třífázový elektromotor je integrovaný do samočinné osmistupňové převodovky a od spalovacího agregátu ho odděluje další spojka. Celkový využitelný výkon dosahuje 165 kW a maximum točivého momentu 360 N.m. A hnaná jsou tedy jen přední kola. V čem se oba vozy liší, je kapacita baterie. Zatímco u 3008 činí 13,2 kWh, u 508 je to 11,8 kWh. U SUV výrobce udává dojezd na elektřinu 56 km, u kombíku 52 km. Velké rozdíly to tedy nejsou. A nejsou ani v praxi, obě auta totiž ve skutečnosti s plně nabitou baterií urazí v elektrickém režimu lehce přes 40 km. Doba nabíjení pak závisí na jeho způsobu. Ze standardní zásuvky zabere 8 hodin, z výkonnější nabíječky či wallboxu (6,6 kW, 32 A) máte plno za necelé dvě hodiny. Oba vozy jsou v elektrickém režimu příjemné. Jízda je pochopitelně tichá, schopnosti elektromotoru bohatě stačí hlavně do městského provozu, obstojí však i mimo obce. Zvlášť ve vyšších rychlostech sice není touha akcelerovat kdovíjak úžasná, ale na klidnou jízdu to ujde. Na elektřinu oba plug-in hybridy umí jet až 135 km/h. Pokud potřebujete víc, stačí prošlápnout plynový pedál přes „pojistku“, pak vám okamžitě přispěchá na pomoc spalovací motor. Právě schopnost jezdit čistě na elektřinu představuje největší přednost plug-in hybridů, cestování v "bezemisním" režimu totiž znamená, že vás kilometr jízdy bude stát méně než korunu. Peugeot 3008 Hybrid 225 Tahle auta jsou ale současně připravena na delší cestování, stejně jako na situace, kdy nebudete mít jak dobít baterii. I Peugeoty se umí pohybovat v hybridním režimu, v němž jsou veškeré toky řízeny palubní elektronikou tak, aby jízda byla co nejefektivnější. Dokonce i když palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu, auto se snaží co nejvíc vypínat spalovací motor a zapojovat ten elektrický. V praxi se tedy oba vozy v hybridním módu zpravidla rozjíždějí na elektřinu (pokud na to vyloženě nešlapete), později do hry pustí čtyřválec. Jeho naskočení většinou probíhá tiše a jemně, takže jestli zrovna nesledujete palubní počítač či grafiku toku energií, nemusíte mít ani ponětí o tom, co vlastně vůz v danou chvíli pohání. Bohužel tomu tak není vždycky. Občas zapojení spalovacího motoru doprovodí zřetelné cuknutí, které zaregistrujete i ušima. Plynulost trošičku kazí také drobná zhoupnutí při změně rychlostního stupně. Tak za kolik? A kolik to žere? No, jednoduchá odpověď neexistuje. Nad rámec klasických proměnných, známých z "normálních" automobilů, jako jsou rychlost, styl jízdy, profil trasy a tak dále, totiž záleží, s jak moc nabitou baterií jste vyrazili. A jak daleko. Začněme scénářem se 100 kilometrů dlouhou trasou vedoucí mimo dálnice a přes několik obcí, na níž vyrážím s plně nabitou baterií. V takovém případě jsem se v 3008 do cíle dostal se spotřebou 3,2 l/100 km. Stejná cesta v 508 SW znamenala 3,1 l/100 km. A znovu ta samá trasa, tentokrát s nulovým dojezdem na elektřinu - 3008 ji zvládla za 6,6 l/100 km, 508 SW za 6,1 l/100 km. Po městě jsem se v hybridním režimu s "prázdnou" baterií s 3008 pohyboval za 7,9 l/100 km, v 508 za 8,4. Tenhle rozdíl bych však připisoval spíš odlišné dopravní situaci. Přesto ale oba údaje leccos napoví. Stejně jako fakt, že se spotřebou dokáže zahýbat cestování po dálnicích, zvlášť u vyšší 3008. Dostanete se tu přes klidně i přes devět litrů. Dostanete se tu přes klidně i přes devět litrů. Koně proti kilům 225 koní, to na papíře vypadá dobře. Jenže s hybridní soustavou a velkou baterií se do obou Peugeotů současně nastěhovaly i kilogramy. Stovky kilogramů. U 3008 Hybrid 225 výrobce udává provozní hmotnost 1835 kilogramů, pro srovnání, druhá nejtěžší verze s dvoulitrovým turbodieselem váží 1555 kilogramů. Kombík 508 SW na tom není o moc lépe. Provozní hmotnost hybridu činí 1820 kg, zatímco s dvoulitrovým BlueHDi váží 1615 kg. Výmluvné je porovnání elektrifikované 508 se stejně výkonným nehybridním provedením. To váží jen 1505 kg. Takže není divu, že je také rychlejší než plug-in s totožně početným stádem koní pod kapotou. Peugeot 508 SW Hybrid 225 Jestliže 508 SW 1.6 PureTech s 225 koňskými silami akceleruje z klidu na stovku za 7,4 sekundy, stejně výkonný Hybrid 225 potřebuje 8,2 sekundy. Peugeot v technických údajích dokonce uvádí, za jak dlouho oba vozy ujedou tisíc metrů s pevným startem. Nehybrid dá kilometr za 27 sekund, hybrid za 27,9 sekundy. Peugeot 3008 Hybrid 225 zrychluje z nuly na sto za 8,9 sekundy. V provozu každopádně obě auta působí docela čiperně. Nepředvádí sice nic vzrušujícího nebo snad zábavného, ale na plyn reagují poslušně a ochotně. Díky elektrické pomoci navíc zátah působí plynule a přichází poměrně rychle. Čeká se vlastně jen na převodovku, až podřadí. V rámci legálních rychlostních limitů auto prostě zrychluje víc než solidně. Hybridní soustava má v obou autech navíc dost výkonu na svižná předjíždění, do táhlých stoupání i na plně obsazenou kabinu. To je fajn. Rozpačitý jsem však byl z podvozků, především u 3008. Doufal jsem v SUV, jehož plavný projev hezky doplní tiché hybridní ústrojí. Bohužel to tak není, na méně kvalitním povrchu je cítit, jak nápravy a tlumiče mají plné ruce práce s hmotností vozu a jeho vyšší stavbou. A prostřednictvím občasných rázů nebo "bubnování" kol to můžete i slyšet. Na vyloženě rozbitých cestách nebo větších dírách 3008 navíc nervózně odskakuje. Hladký asfalt, to je jiná. Hybridní Peugeot 3008 zaujme stabilitou a také tím, že v obloucích se moc nenaklání, ale osobně bych u takového auta raději větší komfort… U 508 je situace lepší. Výše uvedená negativa se v kombíku sice projevují také, ale rozhodně ne v takové míře, "pětsetosma" je celkově klidnější, uvolněnější a plavnější. Působí tak nějak dospěleji, jízda je příjemnější. A nízký kombík také samozřejmě lépe zatáčí. Řízení je poměrně rychlé a auto ochotně reaguje na natočení volantu. Jede přesně tam, kam ho nasměrujete, a ani se nehne. Téměř se nenaklání a odhodlaně drží stopu. Navíc se chová neutrálně. A pomáhá také aktivně řízený podvozek, který upravuje charakteristiku pružení podle zvoleného jízdního režimu, jde o standardní součást výbavy testovaného provedení GT. Pochválit musím velmi dobré odhlučnění – a to i přes bezrámové dveře.

