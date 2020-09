Peugeot 3008 Hybrid4 300 – Elegán do zásuvky

Předchozí Motor, jízdní vlastnosti Design, interiér Závěr Další

Druhá generace Peugeotu 3008, evropské Auto roku 2017, se představila už před čtyřmi lety, a tak letos nastal čas na její modernizaci. Než ji vyzkoušíme, otestovali jsme klíčovou novinku uvedenou krátce před faceliftem, již dříve avizovaný plug-in hybrid s označením Hybrid4 300. Jak jezdí toto aktuálně vrcholné provedení 3008 sdílející techniku s dříve testovaným DS 7 Crossback E-Tense 4x4 nebo Opel Grandland X Hybrid4?

Peugeot 3008 jakožto jeden z nejžádanějších modelů značky s více než 800.000 prodanými kusy od zahájení prodeje druhé generace je klíčovou součástí plánů Skupiny PSA na elektrifikaci její nabídky. Zatímco Citroën C5 Aircross nebo DS 7 Crossback nabízejí jedinou verzi plug-in hybridu, Peugeot 3008 podobně jako technicky spřízněný Opel Grandland X má hned dvě. Po slabším Hybrid 225 s pohonem jedné nápravy přišla v redakčním testu řada i na silnější provedení Hybrid4 300 s pohonem obou náprav.

3008 nabízela hybridní pohon už v minulé generaci, a to v podobě kombinace naftového motoru 2.0 HDi pohánějícího přední nápravu s elektromotorem u zadní nápravy, avšak bez možnosti externího nabití baterií. To koncepce nové generace hybridní 3008 je zcela odlišná.

Obě nabízená provedení se spoléhají na přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.6 PureTech. Zatímco však ten u Hybrid 225 má 133 kW, u Hybrid4 300 je naladěn dokonce na 147 kW. Přední elektromotor s 81 kW integrovaný do osmistupňového automatu pak v případě čtyřkolky doplňuje ještě druhý, spolu s invertorem a diferenciálem integrovaný do zadní nápravy, o výkonu 83 kW. Energii jim dodávají baterie s využitelnou kapacitou 10,4 kWh.

Výsledkem této spolupráce je kombinovaný výkon 220 kW (Opel u Grandlandu X udává 221 kW) a točivý moment 520 N.m (u Opelu shodný). A to z této varianty dělá s přehledem nejvýkonnější i nejsilnější variantu 3008. A to minimálně do příchodu spekulované varianty 3008 PSE, která má dorazit v rámci modernizace.

Silný, ale ne sportovní

Podobně jako u Grandlandu X PHEV4 a vlastně i 7 Crossback E-Tense 4x4 nicméně platí, že sportovní ambice má tato varianta hlavně na papíře. Ano, hodnota zrychlení z 0-100 km/h za 5,9 sekundy je u kompaktního rodinného SUV úctyhodná, stejně jako maximální rychlost 240 km/h, v praxi ale máte pocit, že rychlá jízda autu nijak zvlášť nesedí.

V přímce je to velice účinný nástroj. Parádní odpich oceníte jak při pohybu ve městě, tak při předjíždění. V případě potřeby pak 3008 navíc zvládá rovněž dlouhodobé jízdy 180km/h tempem. Jenže jak vjedete na nějakou zatáčkovitou silničku, zjistíte, že si takový styl jízdy 3008 nijak zvlášť neužívá. To souvisí i s naladěním podvozku, který je spíše houpavějšího charakteru. Celkově se tak v takovém případě začínají projevovat limity vyšší stavby SUV.

Pokud však budeme brát 3008 primárně jako komfortního společníka, odvděčí se poctivou prací. Automatická převodovka hladce mění stupně, příkladná je též spolupráce pohonů. Přepínání mezi spalovacím motorem a elektromotorem je prakticky neznatelná, která jednotka právě pracuje, tak nejlépe poznáte podle ukazatele v multimediálním systému. Šestnáctistovka je navíc slušně odhlučněná, takže o její práci prakticky nevíte.

Má to ale jedno ale. Jakmile se akumulátor auta vybije, pozitivní dojem ze sladění pohonů se trochu pokazí. Najednou už přepínání jednotek není tak hladké, 3008 totiž zdůrazňuje elektrický pohon za všech podmínek, i když je v baterii jen trochu šťávy, což není vždy výhodou. Často se pak elektromotor spíná a zase vypíná. Ostatně z toho důvodu se auto vždy spouští v čistě elektrickém režimu, do hybridu ho musíte přepnout až voličem jízdních režimů. K dispozici je dále ještě sportovní mód využívající maximální dostupnou sílu motorů a 4WD zdůrazňující pohon všech kol, a to včetně čistě elektrického pohonu, což se může hodit na kluzkém povrchu. Chování pak jde upravit ještě přepnutím volicí páky do polohy B, která zvyšuje rekuperaci brzdné energie. V takovém případě už auto při sundání nohy z plynu samo brzdí opravdu výrazně.

Peugeot 3008 PHEV – srovnání s dalšími plug-in hybridy Model Peugeot 3008 Ford Kuga Mitsubishi Outlander Opel Grandland X Verze Hybrid4 300 PHEV PHEV PHEV4 Pohon 4x4 4x2 4x4 4x4 Motor 1.6 PureTech 2.5 Duratec 2.4 MIVEC 1.6 Turbo Zdvihový objem [cm3] 1598 2490 2360 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Výkon spalovacího motoru [kW/min] 147/6000 112/- 99/4500 147/6000 Točivý moment spalovacího m. [N.m/min] 300/3000 ? 211/4500 300/3000 Výkon elektromotoru vpředu/vzadu [kW] 81/83 ? 60/70 81/83 Točivý moment elektromotoru vpředu/vzadu [N.m] 320/166 ? 137/195 320/166 Kombinovaný výkon [kW] 220 165 165 221 Kombinovaný točivý moment [N.m] 520 ? ? 520 Převodovka 8A CVT 1A 8A Max. rychlost [km/h] 240 200 170 235 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,9 9,2 10,5 6,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 1,5 1,2 1,8 1,5 Základní cena [Kč] 1.125.000 899.900 929.900 1.149.990

Se šťávou v bateriích podobně jako u jiných plug-in hybridů souvisí také spotřeba, která se silně odvíjí podle toho, jak často doplňujete energii v akumulátoru. Pokud 3008 pravidelně dobíjíte, můžete po městě s lehkou nohou na plynu v hybridním módu skutečně jezdit za těch udávaných 1,5 l/100 km. Jakmile se ale baterie vybijí, spotřeba jde logicky nahoru. Ta dlouhodobá se zastavila na hodnotě 7,8 l/100 km, což je vzhledem k síle v útrobách pořád zajímavé číslo. Souvisí ale s jízdou primárně ve městě. Třeba na dálnici si auto řekne o 8,5 l/100 km. Čistě na elektřinu 3008 Hybrid4 300 v praxi ujede nějakých 40 kilometrů, na udávaných 59 kilometrů podle WLTP zapomeňte.

Baterie každopádně z wallboxu dobijete za nějaké dvě hodiny. Musíte si ale dokoupit palubní jednofázovou 7,4kW dobíječku za 8.000 korun, v základu máte jen 3,7kW. Z běžné zásuvky se pak akumulátor dobíjí přes osm hodin, pořád tedy stihnete nabít přes noc, nebo přes běžnou pracovní dobu.

Vyšší cenovka

Pořád ale platí, že hybrid s možností dobíjení ze zásuvky není levnou záležitostí. Hybrid4 300 je dostupný pouze ve dvou nejvyšších stupních výbavy, a tak za něj v případě verze GT Line dáte minimálně 1.125.000 Kč. Příplatek za pohon obou náprav a silnější šestnáctistovku v útrobách tudíž činí 120.000 korun. Komu pak stačí nafta, zaplatí za 2.0 BlueHDi (130 kW) s automatem (ale pohonem jen jedné nápravy) 800.000 korun. A to je zásadní rozdíl.

Alespoň že vyšší pořizovací cenovku částečně kompenzuje široká výbava. Stupeň GT Line nabízí sledování mrtvého úhlu, varování před opuštěním jízdního pruhu, full LED světlomety nebo kombinované látkové čalounění s textilním dekorem palubní desky. Nad rámec verzí s konvenčním pohonem navíc plug-in hybrid přidává též rozšířený systém dopravního značení, bezklíčový vstup do vozidla nebo navigaci.