Peugeoty e-3008 a e-5008 konečně nabídnou funkci, kterou konkurence dávno má
Francouzská SUV na elektrický pohon jako jedna z mála ve své kategorii nenabídnou předehřev akumulátoru. To se však nyní mění. Dalším bonusem je i schopnost napájet menší elektrospotřebiče přímo z auta.
Koncern Stellantis nemá na růžích ustláno. Francouzsko-německo-italsko-americký kolos bojuje s odbytem některých svých značek (Lancia, Maserati a DS) a v elektromobilitě zase nepatří mezi hlavní technologické tahouny, byť prodejně na tom minimálně v Evropě není zase tak špatně.
Mezi nejmodernější lokálně bezemisní auta v nabídce Stellantisu patří sourozenecká dvojice Peugeotů e-3008 a e-5008, které sice nemají úplně nejmenší akumulátory (73 a 96,9 kWh), v některých ohledech ovšem zaostávají. Na mysli mám především absenci předehřevu trakčního akumulátoru, což je funkce, kterou využijete především při dobíjení na veřejných rychlodobíjecích stanicích. Baterie zahřátá na ideální teplotu totiž umí dobíjecí zastávku zkrátit klidně o několik minut, protože dříve zvládne vyšší dobíjecí výkon. Temperování je přitom poměrně dlouhý proces, který i v případě svižnější jízdy po dálnici může zabrat klidně přes 40 minut. Bez předehřevu trvá ještě mnohem délce.
Obě SUV na platformě STLA Medium se ovšem nakonec dočkala. Předehřev se brzy stane sériovou výbavou všech verzí modelů e-3008 (aktuálně od 999.000 Kč) a e-5008 (od 1.070.000 korun). Podle automobilky tahle funkce dokáže již během 20 minut zvýšit teplotu akumulátoru až o 10 stupňů Celsia, z 20 na 80 procent kapacity akumulátoru se tak dostanete již za méně než půl hodinu. Maximální dobíjecí výkon 160 kW zůstává nezměněn.
Spuštění temperování bateriových článků lze hned třemi způsoby. První je automatický, kdy stačí do vestavěné navigace zadat nabíječku. Druhý je manuální, takže si tuhle funkci můžete zapnout v multimediálním systému. Do třetice pak předehřev spustíte pomocí mobilní aplikace MyPeugeot. Stačí zapnout předehřev interiéru a temperování akumulátoru se aktivuje automaticky, pokud je venkovní teplota příliš nízká. Omezení dobíjení na 80 % kapacity baterie ovšem musí být v palubním systému deaktivováno.
Další vylepšení se týká integrace funkce V2L, kterou známe například z korejských elektromobilů. Díky ní můžete přes speciální adaptér přímo z dobíjecí zásuvky elektrických peugeotů napájet elektrické přístroje o výkonu až 3 kW.
Funkci V2L dostal i zmodernizovaný Peugeot e-308, který se představil nedávno. V prvním čtvrtletí roku 2026 bude k dispozici také u elektrického crossoveru e-408.
Zdroj: Peugeot a Electrive, video a foto: auto.cz