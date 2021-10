Porsche vzkřísilo Stuckovu závodní 962 v barvách Shellu

Porsche 962, nástupce úspěšného modelu 956, vyhrávalo ve druhé polovině 80. let minulého věku vytrvalostní závody takřka po celé planetě. A uplatnilo se vlastně i na začátku dekády další, i když se změnila pravidla. Silniční varianta Jochena Dauera přestavěná na závodní GT dobyla Circuit de la Sarthe ještě v roce 1994!

Úspěšná kariéra uzavřených prototypů tak vlastně trvala celé desetiletí, i když si na německé vozy občas vyšlápla konkurence od Jaguaru, Sauber-Mercedesu a později Peugeotu. Norbert Singer typ 962 původně zkonstruoval pro kategorii GTP zaoceánského šampionátu IMSA, dle regulí tehdejší skupiny C byl modifikován až následně. Měl ještě hliníkový monokok konstrukčně vzešlý z předchůdce, uhlíkové kompozity se tenkrát prosazovaly hlavně ve formuli 1. Doplnila jej ocelová klec. Rozvor byl oproti 956 prodloužen o 120 mm (z 2650 na 2770 mm) a pedály namontovány za přední nápravu.

Porsche použilo znovu plochý vzduchem chlazený šestiválec 935 s jedním turbem KKK, nacházel se jako obvykle podélně uprostřed, tedy před zadní nápravou. Zpravidla měl objem 2,87 l, ale používaly se také jiné verze, dokonce se vrátily k chlazení vodou (jako u bez výjimky předchůdce) a měly dvě dmychadla. Sílu posílala na zadní kola pětistupňová přímo řazená převodovka, ovšem ne vždycky... Továrna prodávala vozy i soukromníkům (Joest, Kremer, Schuppan, Brun a další). Mnohé prošly úpravami a zrodily se i soukromě postavené kusy (GTi Engineering Richarda Lloyda, Al Holbert...). Několik odvážlivců se pokusilo zkonvertovat 962 pro legální provoz na silnici, ať už zmíněný Dauer, Koenig Specials, DP Motorsport nebo mnohem později Switec.

Znovuzrozený vítěz

Automobilka před nedávnem vzkřísila jeden továrně postavený exemplář. Jedná se o podvozek 962C-009 (alias 962-137). Nenese typické modro-bílé barvy cigaretové značky Rothmans, je vyveden ve světle červené a žluté Shellu, střechu má černou. O toto zbarvení se postaral návrhář Rob Powell. Rekonstrukce probíhala ve vývojovém centru ve Weissachu a trvala rok a půl. Přesně na stejném místě se 962 také rodily.

Slavný Hans-Joachim Stuck právě za volantem tohoto konkrétního kusu vyhrál ADAC Würth Supercup v roce 1987. Původně ale jeho sportovní prototyp ony výrazné barvy postrádal, dostal je až před druhým závodem, kterým bylo 200 mil Norisringu. Krátkému městskému okruhu v Norimberku se říká „francké Monako“. Stuck ovšem hlavně testoval v závodním nasazení techniku, kterou dnes známe ze všech sériových porsche: dvouspojkovou převodovku PDK. „Být schopen držet ruce na volantu při změně rychlostních stupňů, navíc při jízdě na plný plyn – cítil jsem se skvěle hned od začátku,“ vzpomíná.

Pro rok 1988 se barvy nezměnily a Stuck dělal vše proto, aby svou mistrovskou korunu obhájil, skončil však až třetí. Porsche navíc porazil Sauber-Mercedes... Automobilka si vůz následně ponechala, uzavřená „placka“ sloužila pro testování aerodynamiky. Takže se na ní měnily spoilery a křídla dle potřeby. Pokračovala jako referenční vozidlo firemní sbírky a nakonec byla odložena kamsi do skladu. Sem tam se něco odmontovalo, jak už to tak bývá...

Správní lidé

Za aktuální rekonstrukci a přestavbu byli odpovědní Armin Burger a Traugott Brecht z divize Historic Motorsport. První z nich řekl: „Kolem auta jsme ve skladišti chodili prakticky neustále. Pak jsme se rozhodli, že ho odtamtud konečně dostaneme, převezeme do Weissachu a začneme na něm dělat. Spolupráce s ostatními odděleními Porsche byla skvělá. Našli jsme skoro všechno, co bylo potřeba. V okruhu pouhých třiceti metrů...!“

Burger neopomněl hned na začátku renovace do dílny pozvat Singera a Powella. „Když slyšíte ty správné lidi, všechno se okamžitě vyjasní. Dozvěděli jsme se neuvěřitelné množství informací od dvou svědků, kteří byli u toho.“ Musel se kompletně přestavět podvozek, který kdysi při zkouškách doznal mnoha změn, chladiče byly přesunuly zpět na původní místa a také karoserie uvedena zpět do původního stavu.

Návrhář Powell měl veškeré skici, šablony a pásky různých tlouštěk stále doma v archivu, takže je samozřejmě přinesl. Dnes vzpomíná: „Stuckimu se líbil hned můj první návrh. Stále si myslím, že barevná kombinace žluté a červené vypadá moderně.“

Skoro pětatřicet let

Dnes sedmdesátník Hans-Joachim Stuck musel čekat na setkání s kompletně zrenovovaným vozem takřka 35 let. „Je to jako když se vracím domů. Mám na vítězné auto se startovním číslem 17 jen hezké vzpomínky,“ pravil usměvavý závodník. Ve Weissachu našel i svou červenou závodní kombinézu a když se do ní navlékl, zjistil, že mu stále padne jako ulitá. „Období s porsche bylo pro mě nejúspěšnější v celé kariéře,“ řekl.

Pochopitelně se s ním projel po dva a půl kilometru dlouhé testovací dráze, která je součástí vývojového střediska. „962 C byla jedním z mála aut, které jsem mohl řídit sám bez podpory týmových kolegů a nastavené tak, jak jsem přesně chtěl. Nikdy na takový vůz nezapomenete,“ uzavřel závodník. V západoněmeckém Supercupu se díky kratším závodům jezdci nestřídali jako při těch opravdu vytrvalostních.

Bohatá kariéra

Stuck zdědil závodnické geny po svém otci, „králi vrchů“ a jezdci Grand Prix Hansi Stuckovi, který svoje nejslavnější léta prožil za volantem monopostů Auto Union s motory před zadní nápravou. Syn Hans-Joachim to dotáhl to až do formule 1, kde odjel 74 závodů a získal dvě třetí místa, konkrétně v sezóně 1977, kdy závodil v barvách Brabhamu. Mohl se stát klidně i mistrem světa, protože k podpisu smlouvy s Williamsem pro rok 1979 chyběl jen pověstný krůček. Jenže nakonec usedl do kokpitu mizerného ATS Güntera Schmida, se kterým nemohl na přední příčky ani náhodou pomýšlet. Záhy se z královny motoristického sportu nadobro vytratil.

Na úspěchy z evropského mistrovství formule 2 tak nenavázal, nicméně pokračoval v závodech cestovních vozů a sportovních prototypů. Čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu vyhrál „Strietzel“ absolutně třikrát, poprvé už vůbec první ročník 1970 coby devatenáctiletý mladíček. V Le Mans triumfoval dvakrát, ano, s vždy s Porsche 962 C oděným do barev Rothmansu. A nikdy svou závodnickou kariéru neukončil, za malým volantem ho vídáme sem tam i v současnosti.

Vzpomínky

Norbert Singer se vrátil o tři a půl dekády zpátky: „Stuckiho jsme u Porsche tenkrát vřele přivítali. Byl jedním z jezdců, jehož zpětnou vazbu jsem mohl přesně interpretovat. Jako data ze snímačů. Tohle auto mě vezme na cestu v čase a přináší mnoho milých vzpomínek. Nikdy nezapomenu na tehdejší atmosféru na závodních tratích.“

„Uspořádáním tohoto setkání po více než třech desetiletích jsme překvapili nejen Hanse-Joachima Stucka, ale také jsme se vydali na malou cestu do minulosti. Příběh a historie modelu 962 C jsou jedinečné," řekl Achim Stejskal, vedoucí historické divize a muzea Porsche.

S předstihem k jubileu

Oživený mistrovský vůz byl nejprve představen evropským motoristickým novinářům na workshopu ve vývojovém centru ve Weissachu. Veřejnost jej zatím viděla pouze on-line na digitální Sound Night, kterou uspořádalo tovární muzeum Porsche. V roce 2022 jej pravděpodobně spatříme vícekrát, neboť se chystají velké oslavy 40 let skupiny C.

