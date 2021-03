Proč se ceny za servis zvyšují: Díly a opravy letí vzhůru!

Výhoda Čechů jezdících současnými novými vozy proti těm, co provozovali auta před lety, spočívá v tom, že vlastní modely dokonalejší, bezpečnější, ohleduplnější k přírodě a lépe vybavené.

Nevýhoda? Stojí je to mnohem více peněz při údržbě a opravách. Ovlivňují to zejména dva základní faktory.

Faktor I: Modernu všem!

Tím prvním je technický a technologický úprk vpřed, který dnešním řidičům postupně nabízí výbavu, o které se jim před deseti, natož dvaceti lety nesnilo. Co dříve bývalo výhradní výsadou nejluxusnějších modelů, je dnes samozřejmostí ve vozech nejnižších kategorií.

Rozčarování ale přichází v okamžiku, kdy dojde byť jen k drobné nehodě. Při ťukanci o vozidlo před sebou pohřbíme nárazník, přední světlomet sdružující v sobě denní svícení LED, ukazatele směru a potkávací i dálková světla. K tomu rána poškodí chladiče motoru a klimatizace.

Nemusíme ani pohlédnout airbagu z očí do očí a částka za takovou opravu může atakovat hranici aktuální hodnoty celého havarovaného vozidla. Z hlediska pojistky totální škoda, čili auto odpis. Z reality řidiče „zábava“ na několik následujících týdnů a dost obtížně vedoucí k obnově původní úrovně mobility.

Faktor II: TCO

Druhým faktorem je magická zkratka TCO – zaklínadlo provozovatelů větších flotil a leasingových společností a zároveň daný scénář pro výrobce aut.

TCO neboli Total Cost of Ownership, česky náklady spojené s vlastnictvím. Jde o imaginární částku skládající se z pořizovací ceny vozidla, nákladů na jeho pravidelný servis a údržbu i případné opravy, na pneumatiky, palivo a další náplně, také na pojištění a poplatky. Zkrátka za vše, co kupující utrácí za to, aby své auto mohl řádně používat.

Tato celková suma se na konci sníží o peníze, které člověk utrží za prodané ojeté vozidlo. Když zůstatek vydělíme počtem celkově ujetých kilometrů, dostaneme nevelké číslo stanovující cenu kilometru jízdy.

Bezúdržbově. Opravdu?

Když se podíváme na registrace nových aut v Česku v roce 2021, jak je eviduje Svaz dovozců automobilů, zjistíme, že firemní klientela tvoří zásadní část trhu. Firmy si letos zaregistrovaly přes 80 % nových osobních aut, na domácnosti tak nezbývá ani pětina koláče. Oněch víc než 80 % jde navíc majitelům, kteří auta mnohem rychleji obměňují. Není divu, že právě firemní klientele všichni výrobci aut přikládají náležitý význam.

Asi člověk nemusí mít doktorát z raketových věd, aby mu došlo, že viditelnou redukcí nákladů na pravidelnou údržbu se TCO sníží. A jsme u jádra věci: proto vznikly například celoživotní náplně, bezúdržbové celky nebo dlouhé intervaly servisních prohlídek a výměny olejů. Některé servisní úkony byly z údržby zcela vypuštěny nebo posunuty na výrazně vyšší proběh kilometrů. Prvnímu, tedy firemnímu majiteli to ušetří peníze, avšak pro následného kupujícího to může být velká past. Často se Češi nyní setkávají s nabídkou firemních vozů například z operativního leasingu, kdy zánovní vozidlo s relativně vyšším proběhem kilometrů je těsně před větším servisním zásahem předepsaným výrobcem. Ten stojí v porovnání s cenou nabízeného vozu viditelnou část jeho hodnoty. Pak taková koupě dostává úplně jiný finanční rozměr.

POROVNÁNÍ CEN PRÁCE V SERVISU [Kč] 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 650 800 1,23 Dacia Duster 660 907 1,37 Hyundai i10 480 726 1,51 Kia Ceed 615 787 1,28 Kia Sorento 620 787 1,27 Peugeot 207/208 550 800 1,45 Renault Clio 700 908 1,30 Škoda Fabia 554 743 1,34 Škoda Octavia Combi 608 944 1,55 Volkswagen Golf 810 1082 1,34

Český sen, dnes noční můra

Další laskominou, která se váže k předpisy vynucenému technickému pokroku a podle nás se začne projevovat v nejbližších letech opravdu výrazně, jsou složité a životnostně omezené emisní systémy.

Tak jako byl dieselový kombík z první dekády tohoto století snem každého chalupáře s vidinou velkého prostoru s nízkými náklady, může podobné současné vozidlo v budoucnu donutit majitele jej prostě sešrotovat, protože oprava systému řízení emisí, aby auto prošlo STK, bude na cenové úrovni vozu samotného.

A nejde jen o emise ani drahé filtry pevných částic. Nová pojetí se týkají mnoha dalších součástek: vodních pump, dvouhmotových setrvačníků u spojek, tlumičů pérování s elektronicky proměnným účinkem už i u běžných, nikoliv jen drahých aut, bezúdržbových autobaterií. Na tyto záležitosti, které číhají na řidiče moderních aut, co rychle nabrala porci kilometrů, jsme se podívali podrobně níže.

Ještě předtím jsme porovnali ceny náhradních dílů, což se při nehodě může týkat majitele úplně nového auta. Vycházeli jsme z cen, které nám dodali přímo importéři ke konkrétním vozům v našich testech v roce 2010 a 2020. Nárůsty jsou drsnější, než by člověk řekl. Ale mají reálný základ, jak dokládají zástupci pojišťoven.

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ DO 100 000 KM [Kč] 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 17 000 18 000 1,06 Dacia Duster 16 500 16 515 1,00 Hyundai i10 25 815 25 091 0,97 Kia Ceed 16 200 32 697 2,02 Kia Sorento 10 244 26 609 2,60 Peugeot 207/208 10 950 40 195 3,67 Renault Clio 14 000 19 103 1,36 Škoda Fabia 13 937 17 010 1,22 Škoda Octavia Combi 13 892 23 343 1,68 Volkswagen Golf 17 400 19 349 1,11

Anketa pojišťoven: O kolik platíte za opravy více a proč?

Kateřina Ikráthová, Allianz: Růst cen práce i materiálu při opravách vyletěl zejména v letech 2019 a 2020, skoro o sedm procent. Cena práce je jasná, dlouhodobě přetrvává nedostatek kvalifikovaných pracovníků v servisech. Letos očekávám vlivem ekonomické recese zpomalení růstu cen na 3-5 %.

Renata Čapková, ČPP: Díly, práce i lakýrnický materiál rostou zhruba o 5 % ročně. Pojišťovnám zákon přímo ukládá kalkulovat pojistné tak, abychom zabezpečili trvalou postačitelnost všech závazků i do budoucna. Dlužno dodat, že cenový vývoj v povinném ručení se nechová nijak skokově.

Petr Milata, ČSOB: Průměrná cena náhradních dílů a práce stoupla meziročně o 8 %. V loňském roce byl mírný pokles práce v servisech a významný propad prodeje nových vozů, a tak se dá předpokládat, že servisy zdraží práci, aby vykompenzovaly tyto faktory.

Honza Marek, Generali Česká: V šestiletém horizontu průměrná škoda vzrostla o 50 % a nyní je na úrovni 45.000 Kč. Roste totiž cena toho nejdůležitější v procesu oprav - náhradních dílů. Podobně dramaticky se vyvíjejí i ceny lakýrnických prací: od roku 2017 vzrostly o 11 %. V případě skel je to 8 %.

Milan Káňa, Kooperativa: Nárůst je vidět všude, výrazný zaznamenáváme u čelních skel, kam automobilky zabudovávají stále více čidel a senzorů. Vše dohromady je vidět na meziročním srovnání průměrných škod v povinném ručení u plechových škod: před deseti lety to bylo třicet tisíc korun, dnes přes čtyřicet.

Martin Podávka, Pillow: Rostoucí ceny práce a náhradních dílů jsou příčinou, proč pojišťovny musí každý rok navyšovat cenu havarijního pojištění. Abychom alespoň částečně umožnili levnější verzi, nabízíme opravy ve smluvním neznačkovém servisu. To je optimální pro pětileté a starší vozy.

Eva Svobodová, Uniqa: V letech 2011-2015 se držel pohyb vzhůru mezi dvěma až čtyřmi procenty. Od roku 2016 už o šest až devět. V součtu opravy plechových škod za uplynulé desetiletí stouply prakticky o polovinu. Průměrná škoda je dnes 45.000-48.000 korun. Cítit je to zejména v havarijním pojištění. U povinného ručení jdou škody napříč vozovým parkem, který je v Česku letitý, tam se tento faktor neprojevuje tak výrazně.

7 oprav, co se prodraží

1. Spojka

Důvody, proč výměna spojky za poslední roky tak zdražila, jsou hlavně dva. Zaprvé ji moderní auta mají sofistikovanější, tudíž dražší. Kvůli vysokým torzním kmitům přeplňovaných tříválců, jež se staly ekonomickou motorizací dnešní doby, pronikají i do obyčejných aut dvouhmotové setrvačníky. Kdo sjede lamelu tak důkladně, že se do setrvačníku zakousnou nýty, nebo dokonce teplem z dlouhého prokluzu popraská, ten si u moderního auta hned vydělá 20.000 Kč navíc. Zadruhé je dražší práce. U vozů s motorem napříč se totiž musí rozebrat přední náprava, takže se pak musí seřídit geometrie. Jasně, to platilo vždy. U nových aut však tento úkon prodražuje povinné zaměření radaru a kamery s každým seřízením geometrie.

2. Turbo

Zatímco před patnácti lety bylo turbodmychadlo výsadou jen drahých benzinových aut a na jeho případné závady šlo vztáhnout heslo o opici a banánech, dnes je mají téměř všechny vozy. Navíc malé přeplňované benzinové motory disponují specifickými turbodmychadly, která stále nejsou vždy plně opravitelná – tomuto se věnujeme podrobně v novém Speciálu Světa motorů 1/2021 Technika, který je právě k dostání. Kdo má smůlu na neopravitelný tip, může být i o 40.000 Kč chudší. Na druhou stranu abychom neděsili: malinká a vysoce zatížená turbodmychadla nových benzinových motorů překvapují spolehlivostí – vážnou závadu si nejčastěji vykoleduje jen ten, kdo zkouší jezdit bez oleje.

3. Baterie

Dokud byly autobaterie se zátkami, stačilo nabíjet, kontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě doplnit destilovanou vodu a životnost mohla být velmi dlouhá. Pak přišly bezúdržbové se sníženou spotřebou vody, kde nemusíte nic dolévat. Bohužel v případě vybití v nich mnohem rychleji narostou krystaly sulfatace, které autobaterii zničí. Když dnešní baterka zůstane vybitá déle než deset hodin, je většinou po ní – zatímco naši předci i zcela „mrtvou“ bez problémů dobili. Zavedení systému stop-start si vynutilo další nároky – aby vůbec přineslo úsporu paliva, musí se energie pro opakované starty brát při brzdění. Takže alternátor vozů se stop-startem pracuje tak, že při vyrovnané jízdě téměř nedobíjí a drastickým zvýšením napětí až na 16V se to snaží dohnat při brzdění, kdy takto zužitkovává kinetickou energii vozidla. Baterie, co toto snáší, musí být vyztužená EFB, nebo dokonce AGM se skelnou vatou mezi deskami. Taková je až dvakrát dražší než obyčejná, takže například typ pro středně velké benzinové auto s 60 Ah vyjde na 3000 Kč místo 1600 Kč. A co hůř – životnost i tak bývá často jen dva roky, zatímco klasické a dobře nabíjené baterie ve starších autech vydržely i deset let.

4. Tlumiče

Tlumiče pérování s elektronicky proměnným účinkem jsou na trhu desítky let. Měly je ale vždy drahé vozy jako BMW E34 M5 z let 1988-1995, Lancia Thema 1985-1994 či Opel Senator 1987-1993. V posledních letech však masivněji pronikají do obyčejných aut, od roku 2016 je za příplatek může mít třeba i Škoda Octavia, a to nejen ve vrcholné verzi RS. Pokud váš vůz umí stiskem tlačítka či symbolu na displeji měnit tuhost odpružení, bude vás výměna tlumičů při 100.000-300.000 kilometrech podle provozních podmínek stát ne 2000 Kč za kus, ale pětinásobek – tedy klidně 40.000 Kč pro celé auto plus práce. Výrobci, kteří tvrdí, že tlumiče jsou na celou životnost auta, jako by nechtěli vidět stav českých cest. Přestavba vozu z elektronicky regulovatelných na mechanické tlumiče není oficiálně možná. Pokud by se do toho někdo chtěl pustit, musí vyměnit i pera, která bývají pro elektronické tlumiče měkčí. A nějak zmanipulovat palubní síť, aby se absence elektronických tlumičů neprojevovala varovným hlášením na displeji, s nímž neprojdete na STK. V každém případě žádný výrobce takový zásah do vozidla neschvaluje, takže platí: jednou drahé tlumiče, pořád drahé tlumiče.

5. Filtry pevných částic

Filtry zachycující saze vznětového motoru se začaly na prvních autech objevovat v roce 2001. Od roku 2006 je s nástupem emisní normy Euro 4 musela dostat těžší auta, od roku 2010 pak už všechny osobní diesely. U prvních filtrů s tekutými katalyzátory, které dodnes používá koncern PSA u motoru 2.0 HDI, byla jednoznačně stanovená životnost a nutnost výměny v servisním plánu – obvykle mezi 120.000 a 180.000 kilometry. Takový filtr v sobě neměl drahé kovy a moc nestál: běžně 10.000-15.000 Kč. Postupem času však převážilo řešení s aktivním povrchem, kdy katalyzátory jsou součástí filtru, což podstatně zvyšuje cenu. Krátce po kauze Dieselgate, kdy si majitelé vozidel nechtěli nechávat přehrávat software právě kvůli odstraněným filtrům, byli výrobci ochotni jejich nákup dotovat a nový díl třeba od Škody Auto stál jen 12.900 Kč. Dnes, kdy potřebují zákazníky přesvědčit k elektromobilům, zase nechávají majitele dieselů na holičkách a ceny filtrů rostou zpět na 30.000 Kč i víc. Životnost filtru pevných částic závisí na stylu jízdy, kdy nevýhodou jsou časté krátké trasy, také použitém palivu i oleji a jeho spotřebě. Filtr se často poškodí jinou závadou motoru (ventil EGR, turbodmychadla). V Česku se množí firmy, které dokážou filtr pevných částic vyčistit – stejně jako případy, kdy se to nepovede a majitel vydá peníze dvakrát.

6. Vodní pumpa

Svět motorů léta doporučuje měnit vodní pumpu s rozvodovým řemenem – zejména u aut, kde je jím poháněná. Při intervalu 120.000 kilometrů bývala už opotřebená a začala by záhy téct. Složitá soustava by se tak musela rozdělávat znovu. Dnes jsou intervaly pro výměnu rozvodového řemene předepsány až na 240.000 kilometrů. Kvalita vodních čerpadel se nijak zásadně nezvýšila, a tak to bývá opačně: kvůli tekoucí vodní pumpě bývá nutné vyměnit celé rozvody třeba v 150.000 kilometrech, protože vracet zpátky starý řemen je nerozum. Kvůli rychlejšímu ohřevu vysoce účinných motorů po studeném startu jsou vodní pumpy často vypínatelné. Nepřestanou se točit, pouze přes ně najede kroužek, který proud kapaliny odstíní. Taková vodní pumpa má ještě další potenciál závady – kroužek může váznout – a místo 1200 Kč stojí 4000 Kč.

7. Benzin v dieselu

Máme ověřeno, že záměna paliva je jednou z nejčastějších příčin odtahu vozidla do servisu. Pokud člověk na benzin v dieselovém motoru jel a problém si uvědomil, až když vozidlo začalo škubat, či dokonce přestalo jet, čeká ho faktura na 200.000 Kč. A to má ještě štěstí, že nezačal vůz hořet. Řadová a rotační vstřikovací čerpadla (masově do roku 2000, výjimečně do roku 2006) obvykle chvilkový průplach benzinem, který hůře maže, snesla. Moderní systémy se čtyřnásobnými tlaky až 2500 barů se začnou zadírat a piliny proniknou všude. Kdybyste vyměnili třeba jen vstřikovače, rychle je zničí piliny, co zbyly v jiných místech systému. Vyčistit vše včetně hadic, tlakového zásobníku, podávacích čerpadel i palivové nádrže je prakticky nemožné. Aby výrobci mohli za výsledek opravy ručit, předepisují při nálezu pilin v palivovém filtru po mylném natankování benzinu výměnu všeho, co přichází s naftou do styku. A to bývá klidně i za 200.000 Kč.

POROVNÁNÍ CEN NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2010 VS. 2020 V KORUNÁCH SVĚTLOMET 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 3460 18 074 5,22 Dacia Duster 3392 9910 2,92 Hyundai i10 6704 6833 1,02 Kia Ceed 4277 55 880 full LED 13,07 Kia Sorento 13 175 76 479 5,80 Peugeot 207/208 7380 26 992 3,66 Renault Clio 4823 15 583 3,23 Škoda Fabia 3132 5710 1,82 Škoda Octavia Combi 3900 17 674 4,53 Volkswagen Golf 4564 31 949 7,00 ZADNÍ SVÍTILNA 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 2141 14 536 6,79 Dacia Duster 2587 6396 2,47 Hyundai i10 2242 5318 2,37 Kia Ceed 3026 23 687 7,83 Kia Sorento 6847 34 636 5,06 Peugeot 207/208 3332 6542 1,96 Renault Clio 1252 13 591 10,86 Škoda Fabia 1253 2699 2,15 Škoda Octavia Combi 1253 10 067 8,03 Volkswagen Golf 1793 12 637 7,05 PŘEDNÍ NÁRAZNÍK 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 6112 14 904 2,44 Dacia Duster 5436 7072 1,30 Hyundai i10 3653 5110 1,40 Kia Ceed 5416 8174 1,51 Kia Sorento 9477 17 020 1,80 Peugeot 207/208 11 422 14 075 1,23 Renault Clio 6382 13 466 2,11 Škoda Fabia 3720 7714 2,07 Škoda Octavia Combi 5124 10 843 2,12 Volkswagen Golf 7552 9636 1,28 ZADNÍ NÁRAZNÍK 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 6550 11 958 1,83 Dacia Duster 7178 8253 1,15 Hyundai i10 3462 5997 1,73 Kia Ceed 4892 10 041 2,05 Kia Sorento 11 371 17 535 1,54 Peugeot 207/208 7115 9085 1,28 Renault Clio 6205 9582 1,54 Škoda Fabia 3720 7714 2,07 Škoda Octavia Combi 5496 10 665 1,94 Volkswagen Golf 6900 8920 1,29 PŘEDNÍ BLATNÍK 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 3205 4306 1,34 Dacia Duster 3522 4354 1,24 Hyundai i10 3267 5081 1,56 Kia Ceed 4268 4660 1,09 Kia Sorento 6991 18 981 2,72 Peugeot 207/208 2164 5387 2,49 Renault Clio 3408 4832 1,42 Škoda Fabia 3120 4526 1,45 Škoda Octavia Combi 3888 5315 1,37 Volkswagen Golf 3943 4135 1,05 ČELNÍ SKLO 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 5461 23 104 4,23 Dacia Duster 3662 4776 1,30 Hyundai i10 5881 11 722 1,99 Kia Ceed 8545 12 835 1,50 Kia Sorento 15 329 53 271 3,48 Peugeot 207/208 7909 10 681 1,35 Renault Clio 9075 11 093 1,22 Škoda Fabia 3480 4184 1,20 Škoda Octavia Combi 3900 8711 2,23 Volkswagen Golf 6900 7022 1,02 BRZDOVÉ DESTIČKY 2010 2020 Násobek ceny Ford Focus 2357 2833 1,20 Dacia Duster 1469 1690 1,15 Hyundai i10 1905 2063 1,08 Kia Ceed 2510 3013 1,20 Kia Sorento 3715 3594 0,97 Peugeot 207/208 1985 3421 1,72 Renault Clio 1530 2090 1,37 Škoda Fabia 1188 3242 2,73 Škoda Octavia Combi 1488 3028 2,03 Volkswagen Golf 2047 3089 1,51 Zdroj: Údaje od importérů k testům ve Světě motorů 2010 a 2020

