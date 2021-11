Přehledně: Všechny typy elektromotorů! Čím se liší? A jaké mají výhody/nevýhody?

Jak správně nabíjet elektroauta? Rychle? Pomalu? Co ukazují hodiny vs. kilometry?

Při nabíjení střídavým proudem se udává čas potřebný pro nabití z nuly do plna. U stejnosměrného ale většinou jen čas potřebný k doplnění prázdné baterie do 80 %, někdy i z 10 do 80 %. Proč? Příčinou je výrazné zpomalení nabíjení poté, co se kapacita dostane k 80 %, aby se zamezilo přebití baterie. Často se používá také přirovnání k nalévání vody do skleničky až po okraj. Zpočátku se plní rychleji, ale jakmile se voda přiblíží k okraji, zpomalíme, aby se nepřelila. Důsledek? Není praktické u rychlonabíječky čekat až do plné kapacity baterie. Pro příklad Hyundai Kona Electric s baterií o kapacitě 64 kWh se na 50kW stejnosměrné nabíječce dostane z 10 na 80 % za hodinu, zbývajících 20 % mu ale trvá dalších 40 minut.

Svět motorů 47/2021

Hodiny, či kilometry?

Unifikované nejsou jednotky, ve kterých se rychlost nabíjení uvádí. Dosud nejčastější je udání času, za který se baterie doplní do plna či 80 %. Objevuje se ale také hodnota km/h, tedy kolik kilometrů dojezdu se doplní hodinovým nabíjením. Tato varianta je ale méně přesná. Vychází totiž z normované spotřeby vozu dle WLTP, která se může od reálné podstatně lišit v závislosti na jízdních podmínkách. Například u Hyundaie Kona Electric se na 50kW stejnosměrné nabíječce udává hodnota 260 km/h.

Třífázový indukční motor

Základem činnosti asynchronního stroje je vytvoření točivého magnetického pole statoru, které vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím. Toto magnetické pole indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává magnetický tok, který je spřažen se statorem. Vyvolá silové působení na rotor a tím jeho otáčení. Používá se zejména v dražších a výkonnějších vozech jako Mercedes-Benz EQC nebo Tesla S či X.

Verdikt Světa motorů: Výhodou je vysoká spolehlivost daná jednoduchou konstrukcí, nevýhodou nižší účinnost v celém rozsahu otáček, vyšší hmotnost a nižší schopnost rekuperace.

Synchronní s vinutím na rotoru

Využívá principu elektromagnetické indukce. Motor se roztáčí otáčkami točivého pole, indukované napětí synchronního generátoru je úměrné otáčkám rotoru. Vinutí na rotoru je nutné nejdříve vybudit kartáčem nebo kluzáky. Tyto elektromotory vyrábí a používá Renault ve všech svých elektrických vozech.

Verdikt Světa motorů: Plusem je vysoká účinnost a dostupný výkon v širokém rozsahu otáček, nevýhodou větší rozměry, hmotnost a kvůli nutnosti buzení kartáči také větší náchylnost k závadám.

Synchronní s permanentním magnetem

Používá ho většina současných elektromobilů. Místo budicího vinutí pro vytvoření magnetického toku mají tyto motory permanentní magnety, většinou z drahých zemin jako neodym. Jsou podstatně jednodušší, neobsahují totiž budicí vinutí a odpadá zdroj budicího proudu. Motor má podstatně menší rozměry než klasický indukční a lepší účinnost. Například motor Volkswagenu ID.3 váží 90 kg a vejde se do běžné sportovní tašky.

Verdikt Světa motorů: Motor pracuje s výrazně lepší účinností než srovnatelný asynchronní, protože neodebírá ze sítě magnetizační proud. Navíc v rotoru nevznikají ztráty ani v budicím vinutí jako u klasického synchronního motoru, ani v rotorové kleci jako u indukčního.

Spínaný reluktanční motor

Pracuje na principu změny magnetického odporu (reluktance) magnetického obvodu motoru. Na pólu statoru je navinuto elektrické vinutí fáze. Když vinutím protéká proud, je v pólu statoru a přilehlém pólu rotoru indukován magnetický tok. Pokud nejsou tyto póly zarovnány, pak mezi nimi působí síla, která se snaží maximálně zvýšit jejich vzájemné zarovnání, tedy plochu, kterou se póly překrývají. Varianta s permanentními magnety nahrazuje vinutí na statoru magnety, které v případě tesly nejsou ze vzácných zemin. Tesla tyto motory používá v modelech 3, Y a Semi.

Verdikt Světa motorů: Spínaný reluktanční motor má menší počet pólů, nemá mechanický komutátor a je konstrukčně jednodušší, a tedy levnější. Jeho nevýhodou je neschopnost rekuperace při nízkých rychlostech.

