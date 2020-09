Prostorné vozy za nízké ceny včera a dnes: Malá velká auta

Svět aut se mění. A to i těch konvenčních: se spalovacím motorem a dostupnou cenou. Malá velká auta, jak říkáme ve Světě motorů do výšky lehce narostlým modelům přes čtyři metry délky, svůj směr změnila za poslední roky opravdu výrazně. Oblíbené a prodejně úspěšné modely malých MPV typu fusionu, roomsteru, ix20, které svého času startovaly pod čtvrtmilionem korun, zmizely z mapy. Jejich nástupci? Rádoby SUV jako ecosport, kamiq či kona se blíží, nebo i překračují hranici 400.000 Kč.

Kreativní přístup k životu

Všech šestnáct námi vybraných ukázek v osmi dvojicích aut má jedno společné: jsou designově zajímavé. Co platilo pro merivu, platí dnes pro crossland. Co dříve pro picasso, dnes pro aircross. „Při prvním pohledu na všech osm dvojic musím okamžitě konstatovat, že nákupní zvyky a požadavky zákazníků jsou většinou formovány nikoliv touhou po praktičnosti, ekonomii a ekologii, nýbrž módními trendy,“ vidí Vít Pěkný, expert, který tři desetiletí zastával vedoucí pozice v mnoha automobilkách a dnes vede prodej osobních aut koncernu Fiat. „Není proto divu, že v současném světě, plném aktivního a kreativního přístupu k životu, dominují modely a třídy, které příslušnost svého uživatele k tomuto stylu deklarují. Masivní nástup SUV modelů napříč všemi značkami na trhu tak má logiku,“ zamýšlí se Pěkný.

Svět motorů 37/2020

Módní ano. Ale praktičtější?

Vyjdeme-li z teorie, že evropský trh nemá příliš velký prostor pro další výraznou expanzi, logicky musí docházet k přelévání zákazníků z jedné obchodní třídy do druhé. „Modely MPV si svůj prodejní boom užily, některým značkám se jejich nástup skutečně podařilo parádně podchytit. SUV byla tou dobou v plenkách a spíše na okraji zájmu. Ale diktát módy a marketingu byl a je neúprosný. Proto velmi praktická obchodní třída MPV pomalu vyklidila prostor novým SUV. Ta jsou bezesporu modernější, bezpečnější a lépe vybavená než původní masově prodávaná MPV. Jestli jsou ale praktičtější a uživatelsky příjemnější? To je velká otázka,“ dumá Pěkný.

Lidé si je budou hýčkat

Jindřich Topol ze společnosti AAA Auto s Pěkným souhlasí, nicméně dnes a denně ve své branži vidí, že v bazarech je „svět“ pořád ještě jinde. „Zatímco trh nových aut podléhá módnímu diktátu SUV a crossoverů jednoznačně, v českých bazarech mají stále své pevné místo starší a přímočařeji zaměřené modely s nezpochybnitelnou užitnou hodnotou. Budoucnost nejspíš ukáže, že málokterý nástupnický model dokáže v záplavě podobně tvarovaných a motorizovaných alternativ zopakovat prodejní úspěchy svého předchůdce,“ přemítá Topol.

Podle něj dnes už leckdy více než desetiletí zástupci „staré gardy“ budou stále hůře k sehnání. „Lidé si jich zkrátka budou vážit čím dál víc. Protože za ně neseženou rovnocennou náhradu, budou si je nechávat v rodině déle. To už se ukazuje u vymírajícího segmentu plnohodnotných MPV. Malá velká auta typu roomsteru, ix20 či fusionu na tom dříve, či později budou stejně. Jejich nástupci totiž možná vypadají atraktivněji, ale praktičtější jsou málokdy,“ srovnává Topol.

Co přinese budoucnost?

Nebo se snad SUV omrzí a třídu MPV včetně jejího návratu mezi malá auta čeká v dalších letech reinkarnace? „Viditelné je, že segment MPV dneška rezignoval na svébytný design typu picass, meriv či roomsterů a překlopil se do využívání karoserií původně určených pro užitková auta. Někteří odborníci jej nazývají MUV aneb Multi Utility Vehicle,“ vysvětluje Vít Pěkný. „Na úspěšném příkladu několika automobilek vidíme, že to je správné rozhodnutí. A tak pomalu může vzniknout prostor pro další třídu, která má podle několika odborníků teoretickou možnost porazit současnou módu SUV. Možná je budoucnost v aerodynamické jednoprostorové karoserii s nepatrně zvýšenou světlostí a eventuální možností 4x4 vycházející ze dvou typů pohonů. Zatím jsme ale svědky toho, že zákazníci s potěšením přeskakují z konvenčních vozů do modelů SUV. Osm nástupců dříve tak úspěšných malých velkých aut, jak jste je vybrali, to ukazuje zcela jednoznačně,“ uzavírá Vít Pěkný.

Ford Fusion vs Ford Ecosport

Komentář Jindřicha Topola: Zatímco dnes už sedmnáctiletý fusion je v bazarech stále velmi populární zboží, moderní ecosport byl spíš propadákem. Coby levná nenáročná ojetina je fusion jasným tipem, slušný kus pořídíte od padesáti tisíc, poslední ročníky s rozumným nájezdem vyjdou na dvojnásobek. Na ecosport narazíte jen sporadicky i ve velkých bazarech, a to přitom šlo o model s globálními ambicemi. Nejlevnější exempláře už padají pod dvě tisíc, fronty se na ně v bazarech přesto nestojí.

Ford Fusion vs Ford Ecosport Délka (mm) 4013 4096 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 229 990 369 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 50 000-100 000 200 000

Škoda Roomster vs Škoda Kamiq

Komentář Jindřicha Topola: Roomster v bazarech začíná být nedostatkovým zbožím. To platí i pro kamiq, jenže z jiného důvodu: nových aut je nedostatek a čekací lhůty na dodání z výroby jsou dlouhé, takže jakmile se na trhu objeví zánovní ojetina, je za pár dnů pryč, a to i přes relativně sebevědomou cenovku. Zánovní kamiq v bazaru pořídíte jako nejlevnější nový. Cenu si drží ale i roomster – za pěkný desetiletý exemplář si prodávající může říct klidně až 150.000 Kč a o zájemce mít nouzi nebude.

Škoda Roomster vs Škoda Kamiq Délka (mm) 4205 4241 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 234 900 407 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 150 000 400 000

Hyundai ix20 vs Hyundai Kona

Komentář Jindřicha Topola: Hyundai ix20 vydržel ve výrobě devět let. Přesto byl v bazarech vždycky nedostatkový, díky pětileté záruce si jej majitelé nechávali dlouho. Velmi úspěšně konkuroval roomsteru i fusionu a oblíbený byl hlavně u starší klientely. Což je důvodem, proč je většina ojetin v nadprůměrném stavu. Nástupnická kona je sice z úplně jiného těsta, přesto se jí na úspěch podařilo navázat. V bazarech je mezi zánovními auty velmi populární, zejména s cenovkami pod čtyři sta tisíc.

Hyundai ix20 vs Hyundai Kona Délka (mm) 4100 4165 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 269 990 369 990 Cena v bazaru 2020 (Kč) 120 000 340 000

Opel Meriva vs Opel Crossland X

Komentář Jindřicha Topola: Druhá generace merivy přitahovala pozornost hlavně protisměrně otevíratelnými zadními dveřmi. Praktická stránka věci však za představami designérů pokulhávala. Dnes desetiletý kus pořídíte za 120.000 Kč, bazary jimi ale rozhodně nepřetékají. To je případ i nového crosslandu, u nějž drtivou většinu inzerovaných aut tvoří skladovky u dealerů, v bazarech na něj narazíte málokdy. Třísettisícové cenovky odpovídají spřízněným 2008 a C3 Aircross. Ty jsou mnohem rozšířenější.

Opel Meriva vs Opel Crossland X Délka (mm) 4300 4212 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 294 900 335 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 120 000 300 000

Citroën C3 Picasso vs Citroën C3 Aircross

Komentář Jindřicha Topola: Picasso bylo proti výchozí cé-trojce mnohem úspěšnější, dokázalo totiž při troše skromnosti sloužit i jako rodinné auto. Zato nový aircross je zkrátka moderní městská stylovka a na prodejní úspěchy předchůdce se mu navázat nedaří. Jeho bazarové cenovky zatím neklesají pod tři sta tisíc a C3 Picasso, jehož poslední ročníky koupíte o sto tisíc levněji, si nového majitele najde rychleji.

Citroën C3 Picasso vs Citroën C3 Aircross Délka (mm) 4101 4154 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 229 900 404 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 200 000 305 000

Peugeot 207 SW vs Peugeot 2008

Komentář Jindřicha Topola: Povedené kombi ve třídě malých aut už vymřelo, přitom to vždy byla oblíbená volba rodin s omezeným rozpočtem. Předražené crossovery mohou této cílové skupině jako náhrada posloužit jen s opravdu velkými výhradami. Solidní desetiletý exemplář 207 SW koupíte za sto tisíc a i poslední ročníky se vejdou do sto padesáti. Nástupnickou dvatisíceosmičku v pěkném stavu stěží seženete za dvojnásobek.

Peugeot 207 SW vs Peugeot 2008 Délka (mm) 4149 4300 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 240 000 385 000 Cena v bazaru 2020 (Kč) 100 000-150 000 320 000

Ford C-Max vs Ford Puma

Komentář Jindřicha Topola: V první i druhé generaci platil C-Max za oblíbené kompaktní MPV a zejména druhá generace v prodloužené variantě Grand s posuvnými zadními dveřmi je dnes při cenách okolo dvou set tisíc tajným tipem na zajímavou koupi. Novodobá puma coby malý městský crossover asi příliš mnoho rodin nepřitáhne, zavazadlový prostor má sice nadprůměrný, celkově ale hraje spíš na sportovní notu.

Ford C-Max vs Ford Puma Délka (mm) 4391 4186 Cena nového vozu v roce 2012, resp. 2020 (Kč) 389 900 449 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 150 000 430 000

Volkswagen Golf Sportvan vs Volkswagen T-Roc

Komentář Jindřicha Topola: Golf Plus a následující model Sportsvan sice byly na půli cesty mezi hatchbackem a kompaktním MPV, klientelu si ale oba modely úspěšně nacházely. Pěkný pětiletý sportsvan dnes koupíte od 300.000 Kč, prodejní šlágr to v bazarech úplně nebyl. Většinou pochází ze soukromých rukou a vždy tak lákal spíš na zachovalejší stav než desítky služebních golfů stojící okolo. Z pohledu bazaru je zánovní a skvěle vybavený t-roc dobře prodejné zboží, pokud má cenovku do 600.000 Kč.

Volkswagen Golf Sportvan vs Volkswagen T-Roc Délka (mm) 4351 4234 Cena nového vozu v roce 2014, resp. 2020 (Kč) 433 900 449 900 Cena v bazaru 2020 (Kč) 300 000 410 000

Autor: David Šprincl