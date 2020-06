Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 EAT8 – Předurčen k úspěchu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A vzadu? Když si sednu sám za sebe, mám před koleny rezervu ještě několik centimetrů. Však také tahle francouzská novinka s délkou 4,3 metru svou konkurenci značně převyšuje, skoro už pošilhává po segmentu kompaktních SUV. Dvěma dospělým se tu bude cestovat komfortně, pokud sem ale posadíte tři urostlé chlapíky, ti krajní zaboří hlavu do zakulaceného rohu. Ani v loktech jim nezůstane moc místa, kabina vzadu šířkou zrovna neoplývá. Horší je to i s nastupováním a vystupováním kvůli vystouplému podběhu kol, což jsou vady zděděné po sourozenecké 208.

Nový Peugeot 2008 je vybaven i-Cockpitem, respektive jeho poslední evolucí, která už zvládá zobrazování informací v digitálních budících s 3D efekty. Je to hlavně efektní, nějaký praktický přínos pro řidiče proti standardní verzi nehledejte. Stále platí, že pracoviště řidiče působí moderně, futuristicky a oku lahodí. Šišatý volant zaujme, tvarování přístrojové desky je roztříštěné a piáno pod obrazovku multimediálního systému, to je takový malý kus umění.

První generace se začala vyrábět v roce 2013, tedy o poznání dříve, než se do segmentu malých crossoverů vrhla většina evropských konkurentů. Peugeot pro to měl tehdy dobrý důvod. Potřeboval náhradu za 207 SW , protože s kombíkem pro nastupující dvěstěosmičku nepočítal.

Druhá generace Peugeotu 2008 se na oficiálních snímcích představila loni v létě, na faktickou výstavní premiéru jsme si ale museli počkat až do listopadu. Krátce po debutu na autosalonu v čínském Kantonu jsme dostali příležitost prvního svezení na českých silničkách. Tehdy to bylo přeci jen krátké dostaveníčko, což nám nyní vykompenzoval plnohodnotný týdenní test.

Jak jsem napsal v úvodu, Peugeotu 2008 je postaven na malé platformě CMP, která mu neumožňuje pohon všech kol. Francouzi nabízejí alternativu v podobě otočného ovladače Grip Control (testovaný kousek jím vybaven nebyl), jenž by si měl poradit v náročnějších podmínkách mimo zpevněné cesty. Jak to celé fungovalo, si ostatně můžete připomenout v přiloženém videu…

Byl jsem překvapen, že při rychlé změně směru se karoserie skoro nehne a rychlejší jízdu tak nedoprovázejí téměř žádné náklony. Skoro jako by tahle šelma chtěla v utažených serpentinách sportovat. Pro to ale nemá dostatečný výkon a pak taky rychle naráží na své limity. O slovo se totiž možná až přehnaně brzy přihlásí stabilizační systém, který dá rozdováděnému řidičovi přes prsty a řekne, že takhle tedy ne. Oblouk však 2008 vykrouží jistě a první projevy nedotáčivosti se začnou objevovat až při opravdu rychlé jízdě.

Náš červený exemplář obouvá sedmnáctipalcová kola, a byť má podvozek vzadu jednodušší řešení s torzní tyčí a naladění tužšího charakteru, nemusíte se bát. Po české strupaté okresce se přenáší ladně, až větší výmoly pošlou do kabiny tlumené rázy. Při svižnějším tempu si v zatáčkách všímám, že má záď tendenci lehce uskočit do strany a příliš si netyká ani s příčnými nerovnostmi.

Závěr

Peugeot 208 a 2008 mají mnoho společného. Platformu, pohonné jednotky, futuristickou kabinu a fakt, že na silnici je prostě nepřehlédnete. Designéři se tady opravdu vyřádili a kdo se chce odlišit, bude si ve filozofii nových peugeotů libovat. Má to však i své stinné stránky. Do moderního i-Cockpitu se pohodlně usadí jen úzké spektrum řidičů, ti ostatní budou bojovat se šišatým volantem a umístěním digitálního přístrojového štítu. Nastavování teploty přes displej je otravné, zejména v případě, kdy na dlouhých cestách využíváte navigaci. Vzadu je hodně místa pro dva dospělé, 2008 těží ze své délky, s šířkou kabiny už je to o něco horší. Tady crossover strádá podobně jako prcek 208.

Podvozek je tužší, ve většině jízdních situací pohodlný, až na sérii nerovností o sobě dá vědět rázy do kabiny. Pro řízení si auto nezamilujte, jistota v zatáčkách a stabilita karoserie jsou však na poměry SUV překvapující. Motor má slušnou dynamiku, zároveň si ale při běžném popojíždění neřekne o moc paliva.

A cena? Základ s testovaným motorem přijde na 565.000 Kč, budeme-li kalkulovat s aktuálními akčními cenami, které si ale Peugeot drží dlouhodobě. To je na první pohled docela dost, když uvážíme, že namátkou konkurenční Kamiq s motorem 1.6 TDI 85 kW DSG přijde na 507.900 Kč. To se ale bavíme o absolutním základu ve výbavě Ambition, který přijíždí na šestnáctipalcových ocelových kolech. Francouz se za tuto cenu nabízí v provedení Allure, které už má ve výbavě všechno potřebné. A kdybyste si v případě Kamiqu připlatili za srovnatelnější výbavový stupeň Style, už jste na shodných 565.900 Kč. Peugeot 2008 se proti předchůdci posunul zase o kus do moderní éry, zároveň si ale zachoval základy svého populárního předchůdce a nezměnil nic z toho, co na něm současní zákazníci milují. Osobně si myslím, že o úspěch nebude mít nouzi…

Nejlevnější verze modelu 390.000 Kč (1.2 PureTech/74 kW Active) Základ s testovaným motorem 565.000 Kč (1.5 BlueHDi/96 kW Allure) Testovaný vůz bez příplatků 605.000 Kč (1.5 BlueHDi/96 kW Allure) Testovaný vůz s výbavou 678.000 Kč (1.5 BlueHDi/96 kW GT Line)

Plusy

Atraktivní vzhled

Líbivý interiér

Kultivovaný motor

Slušná spotřeba

Jistý podvozek

Minusy