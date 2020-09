Český trh v srpnu 2020 podle segmentů: Propad Citigo, pokračující úspěch Pumy

Registrace nových automobilů vlivem pandemie koronaviru pokračují v pádu. V srpnu bylo u nás podle Svazu dovozců automobilů (SDA) registrováno 16.611 automobilů, o 33,6 % méně než před rokem. Jak to ale vypadalo v jednotlivých segmentech?

Obecně by se dalo říci, že se dařilo SUV, která v srpnu jako celek držela 37% podíl trhu. Naopak taková střední třída moc úspěchů nezažila, jen registrace Škody Superb se počítaly ve stovkách, zbytek modelů se musel spokojit s desítkami registrací. O moc lepší to nebylo ani mezi malými automobily. Malá SUV v mnoha případech skončila lépe než jejich alternativy v podobě malých hatchbacků, to je případ Peugeotu 2008, Opelu Crossland X, Kie Stonic, Hyundaie Kona i Seatu Arona.

Nejprodávanější miniauta

Škoda Citigo po svém příchodu na trh dlouhodobě platila za nejžádanější miniauto u nás, což platilo i po příchodu čistě elektrické verze Citigoe iV. Poslední dva měsíce se ale autu nedaří, v červenci Citigoe iV vypadlo z top pětky, v srpnu bylo až čtvrté. Blíží se totiž konec výroby auta, které skončí bez přímého nástupce. Titul nejprodávanějšího minivozu v Česku tak přebírá Hyundai i10, druhá v srpnu následovala Toyota Aygo. Úspěšný měsíc to pak nebyl vedle Citigoe iV také pro Suzuki Ignis, které skončilo až sedmé, spolu s Fiatem Panda. Na třetí příčku se naopak vyšvihlo Mitsubishi Space Star.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Hyundai i10 96 116 586 522 2. Toyota Aygo 78 40 299 291 3. Mitsubishi Space Star 41 11 179 138 4. Škoda Citigo 29 635 747 2356 5. Citroën C1 23 5 108 70

Nejprodávanější malá auta

Na nejvyšších příčkách segmentu B se letos nic nemění. Za první Škodou Fabia následují Renault Clio a Toyota Yaris. Do pořadí nicméně v následujících měsících může promluvit mezigenerační proměna některých klíčových modelů. V nové generaci totiž dorazí vedle Yarisu také Dacia Sandero a Hyundai i20, které jistě budou chtít promluvit do souboje o nejvyšší pozice. Srpen pak byl úspěšný měsíc pro Citroën C3, který skončil pátý, nebo Opel Corsa (celkově šestý).

Nejprodávanější malá auta Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Škoda Fabia 1190 1487 11007 14088 2. Renault Clio 262 136 1981 2373 3. Toyota Yaris 210 322 1429 1387 4. Dacia Sandero 125 230 1351 1982 5. Citroën C3 106 249 728 994 6. Opel Corsa 93 43 440 336 7. Peugeot 208 91 130 733 948 8. Hyundai i20 87 165 1339 1033 9. Kia Rio 79 99 767 835 10. VW Polo 70 199 788 1052

Nejprodávanější kompaktní auta

Prodeje nové Škody Octavia už se rozjely, výsledkem čehož je, že její srpnové registrace jsou takřka na úrovni těch před rokem. Naopak druhá Škoda Scala si meziročně pohoršila z 1.005 na 870 registrací. Úspěšný měsíc to byl pro Seat Leon, který v rámci segmentu obsadil pátou příčku. Nepochybně mu pomohl nástup nové generace. O desátou příčku se pak s Fordem Focus dělí Mercedes-Benz A, které mají shodných 86 registrací. Dařilo se i sourozenci třídy A, modelu CLA, který za srpen má na svém kontě 52 registrovaných kusů.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Škoda Octavia 1311 1372 13615 14736 2. Škoda Scala 870 1005 5689 3580 3. Hyundai i30 539 590 4578 4542 4. Kia Ceed 371 380 2408 2900 5. Seat Leon 204 634 1118 2505 6. Toyota Corolla 166 368 1434 1617 7. VW Golf 157 422 1258 2821 8. Dacia Logan 146 126 1168 1329 9. Renault Mégane 88 138 759 1359 10.-11. Ford Focus 86 234 721 1471 10.-11. Mercedes-Benz A 86 70 474 668

Nejprodávanější vozy střední třídy

Škoda Superb byla v srpnu jediný zástupce střední třídy, kterému se registrace počítaly ve stovkách. Zastavily se na čísle 492 kusů, o dva více než před rokem. Také druhý Volkswagen Passat je na tom podobně jako před rokem, ten si však pohoršil o tři kusy, na celkových 84. Třetí příčka BMW řady 3 je pak důkazem, jakou stále větší roli hrají mezi vozy střední třídy zástupci prémiových značek.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Škoda Superb 492 490 4085 3653 2. VW Passat 84 87 1253 1415 3. BMW 3 39 42 399 376 4. Mercedes-Benz C 36 38 192 494 5. VW Arteon 34 73 350 380

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy

Mercedes-Benz třídy E letos nastupuje v modernizované podobě, možná i proto jeho registrace meziročně vyskočily z 34 na 74 kusů. Na druhém místě se tentokrát umístilo Audi A6, zatímco BMW řady 5, rovněž čekající na příchod faceliftu, obsadilo třetí příčku. Do top 5 se pak dostalo i BMW řady 6.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Mercedes-Benz E 74 34 352 612 2. Audi A6 43 53 316 315 3. BMW 5 41 41 291 515 4. Volvo S90/V90 12 19 115 218 5. BMW 6 10 6 48 66

Nejprodávanější luxusní vozy

Mercedes-Benz třídy S byl sice již představen v nové generaci, přesto si v srpnu zatím udržel první příčku, o kterou se dělí s konkurenčním BMW řady 7. Pomohly tomu ale registrace kupé a kabrioletu, sedan měl na svém kontě jen čtyři registrované kusy. V srpnu pak byly u nás registrované i první letošní kusy vedené statistikami modelů Alpina 7 a Lexus LS.

Nejprodávanější luxusní vozy Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1.-2. BMW 7 9 11 109 90 1.-2. Mercedes-Benz S 9 10 55 137 3. Porsche Panamera 8 1 21 34 4. Audi A8 6 1 29 21

Nejprodávanější malá SUV

Škoda Kamiq po příchodu na trh nadále drží neochvějnou pozici v kategorii malých SUV, v srpnu měla na svém kontě 663 registrovaných kusů. Před rokem to bylo 242, to se ale Kamiq teprve chystal na oficiálně spuštění prodejů, k němuž došlo v září. Druhý se drží Peugeot 2008, na třetí příčku pak vyskočil Ford Puma, jemuž se po letošním příchodu na trh náramně daří.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Škoda Kamiq 663 242 5074 293 2. Peugeot 2008 338 262 1558 2184 3. Ford Puma 146 0 706 0 4. Renault Captur 114 393 980 2055 5. Opel Crossland X 112 248 734 974 6. Kia Stonic 101 88 648 771 7. Hyundai Kona 84 85 896 589 8. Seat Arona 82 113 744 737

Nejprodávanější kompaktní SUV

Mezi kompaktními SUV pak letos jasně vládne Škoda Karoq, která si drží náskok nad větším sourozencem v podobě Škody Kodiaq. Třetí je i díky výprodejovým cenám Hyundai Tucson, který si dokonce meziročně polepšil z 285 na 367 registrací. Letos tak poráží Dacii Duster, která v srpnu skončila čtvrtá. Na pátou příčku vyskočila Toyota RAV4, která si meziročně polepšila ze 172 na 187 registrací. Mezi nejlepšími se pak pravidelně drží i Mercedes-Benz GLC, za srpen s 92 registracemi celkově osmý.

Nejprodávanější kompaktní SUV Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. Škoda Karoq 771 768 5480 6772 2. Škoda Kodiaq 458 403 3703 4490 3. Hyundai Tucson 367 285 2807 2229 4. Dacia Duster 265 630 2174 4589 5. Toyota RAV4 187 172 959 897 6. Kia Sportage 146 184 917 1206 7. VW Tiguan 129 482 1890 2870 8. Mercedes-Benz GLC 92 71 603 437 9. Peugeot 5008 74 132 616 760 10. Mitsubishi ASX 67 219 762 910

Nejprodávanější velká SUV

Mezi velkými SUV se letos v uplynulých měsících zatím nejvíce dařilo Mercedesu GLE, v srpnu ho ale porazilo konkurenční BMW X5, jehož 92 registrací je dokonce stejně jako před rokem. Úspěšný měsíc to byl i pro Jeep Grand Cherokee, který s 65 registracemi obsadil třetí pozici. I to byl důvod, proč se tentokrát americký specialista na SUV dostal do top 20 značek na trhu.

Nejprodávanější velká SUV Poř. Model Prodeje 8/2020 [ks] Prodeje 8/2019 [ks] Prodeje 1-8/2020 [ks] Prodeje 1-8/2019 [ks] 1. BMW X5 92 92 497 761 2. Mercedes-Benz GLE 73 96 696 277 3. Jeep Grand Cherokee 65 23 157 142 4. BMW X6 40 5 233 47 5. Audi Q7 37 57 236 269

Nejprodávanější velkoprostorové vozy

Segment velkoprostorových automobilů v poslední době patří osobním dodávkám, čehož byl srpen jasným důkazem. Mezi nejprodávanějšími osmi modely nebylo ani jedno typické MPV, všechny vozy mají základ v užitkových vozech. Na nejvyšších příčkách jsou jako již tradičně Dacia Dokker a Citroën Berlingo, oba si však vlivem koronavirového propadu pohoršily. Naopak třetí Peugeot Rifter meziročně vyskočil ze 152 na 172 registrací. Mezi nejlepšími je pak ještě jeden jejich sourozenec, nově uvedená Toyota Proace City, s 65 registracemi celkově sedmá.