Rekordní Bugatti mohlo být ještě rychlejší! Co Chiron připravilo o pokoření 515 km/h?

Bugatti se před pár dny povedl husarský kousek, když speciálně upravený Chiron Sport zdolal hranici 300 mil za hodinu. Vůz to sice nebyl tak úplně sériový, automobilka si přesto nárokuje titul výrobce nejrychlejšího produkčního automobilu světa, neboť dosáhla rychlosti 304,773 MPH (490,484 km/h). Krátce poté pak automobilka prezentovala prohlášení Stephana Winkelmanna, který oznámil stažení Bugatti ze závodu o nejrychlejší produkční vůz na světě. Místo toho se chce výrobce exkluzivních vozů zaměřit na „jiné projekty.“

Všichni jsme tak považovali tuto působivou etapu historie Bugatti za uzavřenou, dokud web The Drive neupozornil na ještě jedno provokativní prohlášení Stephana Winkelmanna: „Nejsme jen první automobilkou, která dokázala vyrobit auto jedoucí rychleji než 300 mil za hodinu. Dokázali jsme to totiž na testovací dráze, která má v oblasti zdolávání rychlostních rekordů řadu nevýhod.“

Winkelmann měl konkrétně narážet na nadmořskou výšku okruhu Ehra-Lessien, který leží jen 50 metrů nad mořem. To je podstatně níž, než nevadská silnice Route 160, kde Koenigsegg na konci roku 2017 dosáhl maximální průměrné rychlosti 284 mil za hodinu (457 km/h) a zlomil tak řadu světových rekordů.

A pokud jste nespali při hodinách fyziky na základní škole, pak si nejspíš pamatujete, že čím výše se člověk pohybuje, tím je vzduch řidší. Řidší vzduch pak znamená i nižší aerodynamický odpor, se kterým se musí auto během akcelerace vypořádat. „Podle našich výpočtů bychom mohli být v Nevadě tak o 15 mil v hodině (24,1 km/h) rychlejším,“ uvedl Stefan Ellrott, šéf vývojové kanceláře Bugatti.

A proč tedy Bugatti nevyužila ke zdolání světového rekordu známou silnici v Nevadě? Automobilka se opírá o logistiku a bezpečnost, ovšem svou roli mohla sehrát i skutečnost, že okruh Ehra-Lessien je ve vlastnictví Volkswagenu – mateřské společnosti Bugatti. „Bezpečnost je pro Bugatti na prvním místě,“ dodal Ellrott. „Silnice v Nevadě je velmi dlouhá a navíc vede jen jedním směrem. Pokud by se něco stalo, záchranným složkám by cesta zabrala příliš dlouho. Navíc má silnice zhruba tříprocentní sklon. Stanovit nový rekord právě tam by nám nepřišlo správné,“ dodal Ellrot a lehce si tak rýpl do Koenigseggu.

Jenže automobilkám jako SSC, Hennessey nebo Koenigsegg bohužel nezbývá příliš mnoho jiných možností. Je totiž krajně nepravděpodobné, že by je Volkswagen pustil na svou téměř 20 kilometrů dlouhou testovací dráhu v Ehra-Lessien. Dá se tedy očekávat, že rychlostní hranice 500 km/h bude opět pokořena na silnici Route 160 v Nevadě. Otázkou však zůstává, kdo ji pokoří jako první.