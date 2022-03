Rekordní ceny paliv? Máme deset rad, jak jezdit úsporně

1. Máte auto v pořádku?

Aby auto dobře a efektivně fungovalo, musí být v pořádku. Spotřebu zvyšují zatuhlá ložiska, zanesený vzduchový filtr nebo zvlněné brzdové kotouče. Důležité je také používat kvalitní motorový olej ve správném množství i dostatečně nabitý akumulátor. Zásadní však je kontrola tlaku v pneumatikách. Zejména u starších automobilů ji doporučujeme jednou měsíčně, když jsou kola studená. Nové vozy jsou již vybaveny systémem, který řidiče o poklesu tlaku informuje. S podfoukanými plášti se spotřeba zvýší o tři decilitry. Úsporněji pojedete také na úzkých pneumatikách s nízkým valivým odporem.

2. Nevozíte zbytečnosti?

Každé kilo navíc znamená vyšší apetit. Zátěž 100 kg může mít u slabších automobilů za následek spotřebu o sedm decilitrů vyšší – u silnějších vozů je rozdíl nižší. Čas od času se vyplatí podívat do kufru nebo na zadní sedačky, zda se tam neválejí zbytečnosti – v létě například zimní řetězy nebo lopatka na sníh. Také se můžete zaměřit na využití automobilu. Například majitelé velkých MPV, dodávek či SUV často zbytečně vozí třetí řadu sedadel. Budete-li jezdit s poloprázdnou nádrží, hmotnost snížíte o další kila – samozřejmě jen v případě, že před sebou máte krátké popojíždění. Před dlouhou cestou naopak natankujte plnou, abyste nemuseli často zastavovat.

3. Sundáváte boxy?

Časy dovolených již dávno skončily, ale stále na silnicích vídáme spoustu aut se střešními boxy, skládacími stany nebo prázdnými nosiči kol. Každý takový kousek výrazně zvyšuje aerodynamický odpor a spotřebu, takže pokud je nepoužíváte, vždy je včetně příčníků odstraňte. A vyplatí se tento úkon opakovat, i když na lyže nebo na kola jezdíte každý víkend. Stačí nebýt líný. Po umytém lesklém laku vzduch klouže snáze, než když jsou na něm nánosy bláta. V zimě dbejte na to, abyste z povrchu odstranili všechen sníh. Čepice na střeše není pro aerodynamiku ideální, navíc zvyšuje hmotnost vozu a ohrožujete s ní bezpečnost provozu.

4. Využíváte technologie?

Téměř každý nový automobil je vybaven módem Eco. Základem bývá elektronické snížení výkonu či pomalejší reakce na akceleraci. Ale technika jde dál, takže úsporný režim umí optimalizovat chod klimatizace nebo vás pokárá, že máte plynový pedál sešlápnutý zbytečně moc. Ve spolupráci se satelitní navigací vás také upozorní, že se blíží obec, takže můžete dát nohu z plynu. Sníží také spotřebu všech elektrických spotřebičů ve vozidle, které znamenají vyšší zatížení pro alternátor a následně i motor. Určitou úsporu přináší i systém stop-start, který sám při stání zhasne motor.

5. Plánujete cestu?

Pokud se chystáte na výpravu do neznámých končin, je dobré si na mapách prostudovat, kam jedete. Navigace nebo mobilní aplikace vám sice nabídnou nejrychlejší trasu, ale ta nemusí být vždy nejhospodárnější. Většinou vede po dálnici, kde se jezdí rychle, a často je i delší. Kratší, přímější varianty, byť s pozdějším dojezdem, bývají často úspornější. Cestou je dobré také poslouchat dopravní zpravodajství a vyhnout se případným kolonám či poskakování v nich. Doporučujeme omezit jízdu v dopravních špičkách a počkat si, až hlavní nápor opadne.

6. Přemýšlíte dopředu?

Základním úkolem řidiče je sledovat provoz kolem sebe a předvídat, což pro úspornou jízdu platí dvojnásobně. Blížíte-li se k semaforům, už z dálky je sledujte. Když jste od nich 500 metrů a svítí zelená, je zřejmé, že nevydrží. Proto můžete dát nohu z plynu. Jestliže ale zrovna naskočila, raději přidejte, abyste ji stihli a nemuseli zastavit. Za pozornost stojí vše, co vás může přinutit sešlápnout brzdu, tedy i chodci blížící se k přechodu. Důležitý je také dostatečný odstup od vozu před vámi. Můžete plynuleji regulovat rychlost. Když se vozům vpředu rozsvítí brzdová světla, dejte nohu z plynu. Pokud pojedete nalepeni, jedinou možnou reakcí bude prudké šlápnutí na brzdy – a to je špatně. Jedete-li z kopce a před vámi je volno, vyřaďte na neutrál. Ztratíte minimum ze získané kinetické energie a auto bez nutnosti přidání plynu ujede dát. Že je to správná strategie, pochopili i výrobci automobilů, a proto jsou některé modely s automatickou převodovkou schopny takzvaně plachtit. Před stoupáním ještě před terénním zlomem zrychlete, abyste nahoru vyjeli ideálně na co nejvyšší převod.

7. Závodíte?

Vyvarujte se stylu brzda-plyn. Při agresivním řízení můžete spotřebovat až o třetinu paliva více než při bezpečné klidné jízdě. Plynulé cestování a udržování zvoleného tempa bez zbytečných zrychlování a zpomalování je nejúčinnější. Spotřeba paliva výrazně stoupá i s extrémně rychlou jízdou. Ušetřených pět minut vás může stát klidně litr paliva navíc, ale i pokutu za překročení rychlostních limitů.

8. Řadíte nejvyšší stupeň?

Je to prostá úměra: vysoké otáčky = vysoká spotřeba. Nízké otáčky udržíte řazením co nejvyššího rychlostního stupně. Toto pravidlo platí plošně pro nová i starší auta. U moderních přeplňovaných agregátů to není problém, protože dosahují maxima točivého momentu od 1500 min-1. Honit dopované agregáty do zbytečně vysokých otáček v běžném provozu nemá smysl. U atmosférických jednotek přece jen na rozjetí potřebujete motor více roztočit, a navíc mívají kratší převody. Tím se ale nenechte rozhodit a šestku už můžete zařadit při šedesátce.

9. Nebrzdíte zbytečně?

Úplně nejdůležitější radou, kterou pro co nejnižší spotřebu můžeme doporučit, je nebrzdit! U vozidel s tradičními pohony tím ztratíte těžce nabytou a vyšší spotřebou draze zaplacenou kinetickou energii. Každé zbytečné zpomalení znamená opětovné šlápnutí na plynový pedál a lehký průvan v nádrži. Toto pravidlo ale platí i pro moderní hybridní pohonné jednotky a elektromobily. U nich při zpomalování generátory mění kinetickou energii v elektrickou. Tu ukládají do baterií a prostřednictvím elektromotorů ji později využijí k jízdě. I tento systém má ale ztráty. Nikdy elektřiny nevznikne tolik, aby se vůz vrátil do původního tempa – to by pak bylo perpetuum mobile.

10. Rozjíždíte se hned?

Současné moderní spalovací motory nemá cenu před jízdou zahřívat – ani v mrazivém počasí. Jsou konstruovány na okamžitou jízdu a řídké oleje v nich mažou okamžitě. Nechat agregáty pobrukovat na volnoběh vás bude stát jen zbytečně spálené palivo a možná i snížení jeho životnosti, protože se dostatečně nepromažou. V zimě si nejprve řádně oškrábejte namrzlá okénka, protože nemá cenu čekat, až led na nich rozmrazí teplý vzduch z topení. Chce to vyrazit okamžitě po nastartování a poklidnou jízdou motor postupně zahřát.