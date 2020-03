Renault představuje hybridní techniku. A vysvětluje, jak mu pomohla F1

Letos to bude pět let, co se Renault vrátil do F1 coby tovární tým. Získané zkušenosti z hybridní éry teď využívá i u svých osobních aut.

Renault před lety formuli 1 opustil, respektive zůstal pouze jako dodavatel motorů. Před pěti lety se však coby tovární tým vrátil, aby co nejdříve navázal na mistrovské roky 2005 a 2006, ve kterých Fernando Alonso po letech kralování sesadil z trůnu Michaela Schumachera a Ferrari.

Po návratu do šampionátu měla forma Francouzů vzestupnou tendenci, loňská sezona, kdy barvy stáje hájil Daniel Ricciardo a Nico Hülkenberg, ale týmu nevyšla podle představ. Chybějící pódiová umístění a vítězství ale rozhodně neznamenají, že veškeré snažení Renaultu ve formuli 1 je zbytečné. Automobilka totiž zkušenosti z dnešní hybridní éry přetavuje do osobních aut.

Že jsou hybridní a plug-in hybridní technologie francouzských inženýrů unikátní, prozrazuje už fakt, že si tato technika vyžádala 150 patentů. V příštích měsících Renault tyto pohony chystá využit pro osm elektrifikovaných novinek.

Elektrifikované jednotky nesou označení E-Tech. Je to moderní technologie, která využívá tři motory - hlavní elektromotor, pomocný elektromotor a benzinový motor. Celé ústrojí spolupracuje s inteligentní převodovkou typu Multi-Mode, která umožňuje hlavnímu elektromotoru pracovat v režimu dvou převodových stupňů, aby byla zajištěna delší doba jízdy se stoprocentním elektrickým pohonem, zatímco benziňák má při startování optimální účinnost.

A teď ta formule 1. Stejně jako hybridní motory monopostů mají i ty v sériově vyráběných autech optimální regulaci otáček, která zajišťuje co nejvyšší výkon spalovacího motoru při co nejnižší spotřebě paliva. V obou případech byla pravidla energetického managementu nastavena tak, aby bylo možno co nejlépe využít spotřebu energie k dobíjení baterie, když množství vytvořené energie převyšuje aktuální spotřebu paliva.

Podobně jako ve formuli 1 se kinetická energie rekuperuje během zpomalování a brzdění, a následně je přetvářena na energii elektrickou, aby dobíjela trakční baterii. Například při jízdě po dálnici začíná proces dobíjení baterie tím, že je do motoru odeslán příkaz, aby dosáhl optimálních otáček. Přebytečná energie je využívána k odlehčení spalovacího motoru během silné akcelerace nebo k přepnutí do plně elektrického režimu jízdy ve městě.

Systém spolupracuje s vícestupňovou převodovkou bez synchronizace řazení převodových stupňů. Díky použití takové převodovky se každý rozjezd provádí pomocí elektromotoru. Takové řešení navíc ve významné míře redukuje pokles zrychlení při změně převodového stupně. To se promítá do většího komfortu jízdy a do lepšího výkonu během akcelerace. V F1 znamená plynulá změna převodových stupňů menší chvilkovou ztrátu akcelerace a větší přilnavost.

Převodovka typu Multi-Mode se chlubí optimální účinností díky zjednodušené konstrukci, která snižuje třecí odpor: není vybavena synchrony a chybí klasická spojka. Výhodou je rovněž okamžitá změna převodových stupňů díky dvěma elektrickým servomotorům, které ovládají zubovou spojku. Z technického hlediska má převodovka dva převodové stupně pro hlavní elektromotor a čtyři převodové stupně pro motor benzinový. Naproti tomu pomocný elektromotor je trvale spřažený s motorem benzinovým.

Hybridní řada Renault co nevidět obohatí nabídku automobilového trhu. Jmenovitě se bavíme o Cliu E-Tech, novém Capturu E-Tech a konečně Méganu E-Tech, přičemž poslední dva zmíněné modely jsou plug-in hybridy.