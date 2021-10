Renault v roce 2022 ukončí hned tři modely. Co je nahradí?

Automobilka Renault loni změnila vedení, když se do jejího čela postavil nový generální ředitel Luca de Meo, dosavadní šéf Seatu. Ten měl za úkol primárně představit novou strategii firmy, což se tak stalo na začátku roku. Tehdy vyšlo najevo, že Renault do roku 2025 představí hned 14 nových modelů, z toho sedm čistě elektrických a sedm ze segmentů C a D (kompakty a střední třída). Jen o novinkách to ale nebude.

Vyšlo totiž najevo, že některé modely také skončí. Nenahradí je přímý nástupce, ale přijde místo nich jinak koncipovaný model. Jak zjistil francouzský server l'Argus, konkrétně se jedná o MPV Grand Scénic a Espace a model střední třídy Talisman, o čemž se už ostatně spekulovalo v předchozích měsících. Nyní však vyšlo najevo, že tato trojice bude ukončena už v příštím roce.

Jako první skončí výroba Talismanu, a to již na jaře 2022. Poté se v létě rozloučí velké MPV Espace a na konci roku 2022 se přestane vyrábět i Grand Scénic. Ten tak bude následovat kratšího bratra, model Scénic, který skončí o pár měsíců dříve. Třeba na českém trhu se "krátký" Scénic už ani neprodává, místo něj značka láká na Captur.

Konec trojice Talisman, Espace a (Grand) Scénic má přitom ve všech případech stejný důvod. Prodeje těchto modelů jsou za očekáváním, a tak chce Renault uvolnit prostor modelům s větším obchodním potenciálem. Právě takové vozy mají toto trio nepřímo nahradit. A co víc, tyto modely se vyrábějí v továrně Douai, která se má do budoucna orientovat na elektromobily. Jako první tu začne vznikat elektrický crossover Mégane E-Tech Electric, s jehož nástupem skončí právě Talisman.

Kapacitu závodu Douai přitom automobilka musí nutně naplnit, aby se vyplatilo její pokračování. Vždyť zatímco ještě v roce 2004 tu bylo vyrobeno 469.510 automobilů, loni to bylo už jen 49.053 aut. Loňský výsledek sice ovlivnila pandemie koronaviru, produkce v Douai nicméně klesala už před jejím vypuknutím.

Plány Renaultu na sedm novinek pro segmenty C a D však naznačují, že s takto velkými modely značka nadále počítá. Ba co víc, není vyloučeno, že některé z nich použijí jména ukončených aut. V tomto směru se spekuluje o zachování názvů Scénic nebo Espace, nicméně pro vozy odlišné koncepce.

Konkrétně jméno Scénic by mohlo nést připravované kompaktní SUV, zatímco Espace se nabízí pro osobní variantu dodávky Trafic. Renault by v takovém případě šel obdobnou cestou jako Opel, který dnes Zafiru nabízí jakožto osobní verzi Vivara.

Ve větších segmentech chce Renault každopádně být zastoupen primárně SUV. Mluví se tak o tom, že místo dnešního Kadjaru a Koleosu dorazí hned trio modelů. Kompaktní SUV, SUV-kupé a sedmimístné SUV a právě ty mají hrát roli náhrady za Kadjar/Scénic, Talisman, respektive Grand Scénic. Velké MPV Espace by pak mohla nahradit již zmíněná osobní varianta Traficu.

Naopak další připravované novinky míří do světa elektromobilů a menších segmentů. V roce 2024 dorazí moderní interpretace Renaultu 5 s elektrickým pohonem jako náhrada za Zoe, o rok později pak má následovat elektrické městské SUV s vizáží někdejšího Renaultu 4.