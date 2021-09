Renault vyvíjí nové elektrické SUV, zřejmě nahradí Kadjar

Již v příštím roce, zřejmě během pařížského autosalonu, představí automobilky Renault nové elektrické SUV, které se v nabídce zařadí nad nedávno představený Mégane E-Tech Electric a v budoucnu jím zřejmě nahradí model Kadjar, jak předpovídají kolegové z britského Auto Express.

Ti přitom dostali informaci o vývoji nového elektrického SUV přímo od Gillese Le Borgneho, technického viceprezidenta automobilky Renault. Dokonce citují jeho slova, podle kterých nyní značka „již pracuje na novém modelu mezi Mégane a Nissan Ariya, který má dorazit v následujícím roce.“

Nissan Ariya přitom není zmiňován náhodou – stojí totiž na alianční elektrické platformě CMF-EV, na které stojí i již zmiňovaný Mégane E-Tech a na které by mělo stát i nové SUV. Přesné rozměry nového vozu zatím neznáme, podle Le Borgneho se ale platforma může natáhnout až na 4,7 metru a nápravy mohou mít rozvor 2,78 metru.

Současné SUV Renault Kajdar se spalovacími motory přitom měří 4.489 mm na délku a rozvor náprav má hodnotu 2.646 mm. Automobilka by tak klidně mohla zachovat původní rozměry, díky většímu rozvoru náprav by ale kabina mohla být prostornější.

Renault navíc vyvinul vlastní tenké baterie s výškou pouze 110 mm, které by mohly ještě umocnit prostornost a praktičnost kabiny. Navzdory příslibu velmi solidního prostoru se ale vůz vyvíjí pouze se dvěma řadami sedadel a sedmimístná verze se neplánuje.

Baterie bude samozřejmě opět uložena v podlaze a její kapacita by se údajně mohla pohybovat od 60 do 87 kWh. Větší z dvojice baterií by pak mohla nabídnout dojezd až 310 mil (cca 499 km) a díky podpoře nabíjení při výkonu až 130 kW by mělo být možné ji nabít z 10 na 80 procent během 35 minut. Dojezd by přitom povyrostl o cca 190 mil (cca 306 km).

Na rozdíl od modelu Ariya ale nové elektrické SUV Renault zřejmě nenabídne pohon všech kol, který by ml být vyhrazen pouze pro ostrou verzi Alpine, jak pro Auto Express naznačil Le Borgne. Vůz tak bude osazen pouze předním elektromotorem, jehož výkon by se měl v závislosti na použité baterii pohybovat od cca 215 po cca 239 koní.

Kabina kromě spousty místa nabídne také moderní vybavení, včetně infotainment OpenR s vertikální obrazovkou o úhlopříčce 12 palců. Systém poběží na základech Android Automotive a bude podporovat i bezdrátové aktualizace. Přístrojový štít bude také digitální a jeho úhlopříčka by mohla být až 12,3 palce.

Jak už jsme zmiňovali, vůz by měl být představen příští rok na autosalonu v Paříži – těžko ovšem říci, zda půjde pouze o koncept, nebo již ukázku finálního modelu. Podle britských kolegů je ale pravděpodobné, že jeho výroba bude zahájena již v roce 2023. Zatím ale zůstává záhadou, jak bude vlastně vypadat a jaké dostane jméno.