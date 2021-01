Se zimou v Rusku bojuje vše, co má motor. I tanky

Zimní měsíce v Rusku jsou proti střední Evropě podstatně chladnější, na severovýchodní Sibiři teploměr ukazuje klidně i −50 °C. Nadprůměrně chladné podnebí přináší časté sněhové srážky, které zasypávají kromě Moskvy další velká města připravena čelit náporu studených vloček. Země se léty naučila vyrovnávat s obrovským množstvím sněhu důmyslnými postupy.

Ruské počasí monitoruje meteorologická služba, která vydává hlášení či varování před neobvyklými jevy.

Městské služby dostávají varování před sněhem zhruba čtyři hodiny dopředu. Všechny ulice a cesty jsou rozděleny do několika kategorií v závislosti na důležitosti pro dopravní infrastrukturu. Během sněžení komunální služby nejdříve věnují úsilí nejdůležitějším oblastem, což jsou hlavní dopravní tepny, trasy veřejné dopravy, rušné pěší zóny či příjezdové cesty do klíčových budov a zařízení, jako jsou nemocnice, hasičská střediska nebo policejní stanice. Zpřístupněním základních potřeb, lokalit a institucí teprve začíná další etapa odhrnování z menších uliček a příjezdových ploch například u školek, škol, ambulancí, bytovek, paneláků apod.

Města vytváří pořadníky odklízení sněhu v rámci geografie obytných čtvrtí. Například v Moskvě musí údržba mimo bytové zástavby začít, když jsou chodníky pokryty alespoň dvěma centimetry sněhu. Důležitá je také intenzita sněžení – pokud každou hodinu napadne jeden až dva centimetry, mají čety termín očisty do čtyř hodin a musí to udělat před devátou ráno následujícího dne. Pokud příroda přinese více než dva centimetry bílého poprašku za hodinu, začíná služba hned, jakmile lokální spad převýší čtyři centimetry.

Vzhledem k podnebí Ruska je často tolik sněhu, že všechny plány jsou zbytečné a komunální pracovníci musí odklízet sníh prakticky nepřetržitě. Neustálá směna nastala nedávno, a sice na podzim loňského roku například ve Volgodonsku.

Úklidoví pracovníci si pomáhají různými užitkovými vozidly, nejčastěji se jedná o sněhové pluhy Kamaz, nebo sněhové nakladače. Například ruská metropole disponuje flotilou asi 7600 vozidel zimní údržby, zatímco v jiných městech může být těchto kusů méně neboli v řádech stovek upravených strojů. Pojízdné pluhy doprovází jednotlivci s lopatami. Úkolem týmů je hromadit sníh na jednom místě, odkud nákladní vozy odváží materiál na určená místa. Ulice a silnice pokryté ledem bývají ošetřeny pískem, eventuálně odmrazovacími chemikáliemi.

Až do roku 2002 byl sníh moskevského původu ukládán do stejnojmenné řeky protékající hlavním městem. Aktualizovaný systém likviduje svezené hromady pomocí speciálních tavičů, které po sobě zanechávají kubíky vody svedené opět do hlavního toku. Moderní zkapalnění je zavedeno i v dalších velkých městech s více než milionem obyvatel (Petrohrad, Kazaň, Novosibirsk). Zařízení na regulované tání se skládá ze dvou betonových nádrží a dvou čerpadel. Jedna nádrž je plněna sněhem a teplou vodou, poté je masa vody čerpána do druhé zásobárny a z ní je vypouštěna do kanalizace, respektive do řeky Moskvy. Nádrže jsou kryty mřížemi na zachytávání velkých úlomků, které mohly být dovezeny společně se sněhem. Mřížové poklopy v minulosti vytřídily například květináče, obrubníky, jednou zůstal zasypán dokonce i dětský kočárek.

Kromě středisek tání sněhu mají všechna města připravené skládky. Předem vytipované území je zasypáno odklizeným sněhem, který vydrží do prvního oteplení a následně samovolně zmizí. V Jekatěrinburgu mají vymezené skladiště pro asi 120 tisíc tun napadaného sněhu.

Všechny přípravy nestačily v listopadu 2020 na sněhovou bouři ve městě Kaluga. Zhruba 200 kilometrů od Moskvy žije něco přes 300 tisíc lidí, kteří jen tak nezapomenou na mrznoucí déšť a otravný sníh. Nekompromisní projev zimy zahalil silnice, auta, dopravní značení i lavičky v parku, protože sněžilo celé dva dny a po 24 hodinách od první vločky bylo místním jasné, že si sami neporadí s 22 centimetry závějí navzdory připraveným strategiím. Jedinou záchranou byla armáda.

Ruské vojsko obvykle přichází na pomoc zasněžené vlasti, zelení mužíci naběhli i v letech 2018 a 2019. Předloni v lednu nastala kuriózní situace, když pod hromadami bílého překvapení zůstal stát vojenský tank přivolaný na pomoc. Nejtěžší armádní technika uvízla v čele vytvářené brázdy. Rusové se nebojí povolat pásové mašiny, ale jak vidno, příroda má vždy navrch.

Bojové pásáky nedokázaly zpřístupnit ani venkovskou lokalitu Teriberka v Murmanské oblasti, kam lidem dopravovaly základní potřeby archaické sáně místo vojenských obojživelníků. Do vytvoření stezky či průjezdné silnice bylo nasazeno vše, co mělo motor, cesta byla nakonec uvolněna pomocí konvoje speciálních vozidel.