Seat Arona 1.0 TGI – Jaká je cena za levný provoz?

K otázce vnitřního prostoru není s výjimkou výše zmíněného omezení zavazadlového prostoru co dodávat. Čtyřčlenná posádka by měla mít dostatek prostoru i pro delší cesty, v pěti už ovšem bude těsno. Víc než dostatečný je pak i počet a dimenzování odkládacích přihrádek. V aroně se mi zkrátka navzdory její jednoduchosti líbí. Horší už to ale tentokrát bylo se zážitky z jízdy.

Za pochvalu stojí i pozice za volantem a slušný výhled z vozu, ačkoliv zrcátka by mohla být o kousek větší (nebo konzervativněji tvarovaná). A opomenout nelze ani zdařilou ergonomii, kdy arona nelpí na čistě dotykovém ovládání, což výrazně usnadňuje manipulaci s infotainmentem na cestách.

Až na tyto drobnosti ovšem stále nemám aroně moc co vyčítat. Její interiér je koncipován jednoduše a přehledně, což mi naprosto vyhovuje. Někdo by mohl kritizovat použití takřka výhradně tvrdých plastů, nicméně kvalita zpracování je bezchybná a oživení interiéru pomocí barevných doplňků dojem z celku výrazně zlepšuje.

Mnohem důležitější změny, které výrazně ovlivnily vnímání celého auta, se ovšem odehrály pod kapotou. Na první pohled to ale prakticky nemáte šanci poznat.

Druhé setkání ovšem probíhalo ve výrazně usedlejším duchu. Ačkoliv opět dorazila arona ve výbavě Xcellence, tmavé lakování se stříbrnými doplňky přidalo autu na vážnosti, což by na rozdíl od veselé (a možná až „funky“) první testované verze mohly ocenit i starší generace.

Motor, jízdní vlastnosti

Motor

Seat Arona s označením TGI totiž ukrývá pod kapotou 1,0litrový přeplňovaný tříválec, který nabízí maximální výkon 66 kW (90 k) v rozmezí 4.500 až 5.00 ot/min a maximální točivý moment 160 N.m v rozmezí 1.800 až 3.800 ot/min. Jedná se tak o vůbec nejslabší motorizaci, jakou arona nabízí. Paradoxně si ovšem musí poradit s téměř nejvyšší hmotností.

Zatímco u čistě benzínového tříválce dosahovala pohotovostní hmotnost pouze 1.189 kilogramů, ve verzi TGI se vyšplhala až na 1.308 kilogramů. Těžší už je tak pouze naftová Arona 1.6 TDI (70 kW) v kombinaci s automatem DSG, jejíž hmotnost se vyšplhá až na 1.320 kilogramů.

Kombinace vysoké hmotnosti a nízkého výkonu tak znamená zrychlení z 0 na 100 km/h za dlouhých 13,2 sekundy. Maximální rychlost se pak zastaví na hodnotě 176 km/h.

Na motoru je přitom celkově cítit, že nemá zrovna velkou chuť do života. Maximální točivý moment sice nastupuje kolem 2.000 otáček, ovšem pokud toužíte po alespoň trochu dynamické jízdě, budete muset vyhnat ručičku otáčkoměru výrazně výš. To se ovšem rychle promítne do spotřeby, která se může stát kamenem úrazu celé vize cestování na CNG.

Seat Arona 1.0 TGI

Kila, kubíky a kilometry

Začněme od papírových údajů. Trojice ocelových tlakových nádrží by měla nabídnout kapacitu asi 13,8 kilogramu CNG. Papírovou spotřebu pak automobilka uvádí v rozmezí 5,4 až 5,5 m3. Jeden kilogram CNG se přitom rovná zhruba 1,4 m3 CNG.

Průměrná papírová spotřeba by se tedy měla pohybovat zhruba na úrovni 3,9 kg na 100 km, což by při celkové kapacitě 13,8 kg vycházelo na teoretický dojezd asi 354 kilometrů. V praxi je to ovšem ještě méně, neboť z celkové kapacity nádrže lze využít pouze necelých 13 kilogramů plynu.

S dojezdem ovšem pomůže i rezervní benzínová nádrž, která pojme devět litrů paliva. Arona přitom benzín za běžných podmínek téměř nepotřebuje, dokonce i startování zvládá pouze na plyn. Výjimkou jsou zimní měsíce, kdy teploty spadnou pod úroveň -10 °C. V takové situaci motor startuje na benzín, po lehkém zahřátí ovšem automaticky opět přepíná na plyn.

Co ten dojezd?

V praxi to tedy znamená, že na CNG ujedete maximálně tak 300 kilometrů – v závislosti na vaší noze. Osobně se mi dařilo absolvovat většinu tras se spotřebou okolo 4,6 kg/100 km, během dynamičtějšího svezení a poskakování ve městě se ovšem spotřeba uměla snadno vyhoupnout až k hodnotě přes 5 kg/100 km.

Spotřebu motoru při jízdě na benzín automobilka vzhledem k „nouzovému“ statutu benzínové nádrže neuvádí. Palubní počítač ovšem signalizuje dojezd na benzín pouze 95 kilometrů, což by ve výsledku znamenalo celkový dojezd necelých 400 kilometrů. A to není žádná sláva. Ve skutečnosti by to ale nemuselo být tak zlé.

Vůz jsme totiž testovali v poměrně chladných jarních měsících, obuty měl zimní pneumatiky a jeho nájezd se pohyboval okolo necelých 1.000 kilometrů. Jak se navíc ukázalo, rezervní benzínová nádrž vám dovolí urazit rozhodně víc, než jen 95 kilometrů.

Seat Arona 1.0 TGI

Po spotřebování veškerého (dostupného) CNG a plynulém přepnutí na spalování klasického naturalu 95 jsem totiž se svítící kontrolkou a slibovaným dojezdem 95 km urazil zhruba dalších 35 kilometrů. Během jízdy se přitom nepohnul ani ukazatel dojezdu, ani palivoměr. Spotřeba benzínu se přitom pohybovala lehce nad hranicí 5 litrů na okreskách a 6 litrů na dálnici.

Ve výsledku se tak dojezd vyhoupne přes hranici 400 kilometrů, rozhodně ale nepůjde o oslnivé hodnoty. A i když v Česku by to vzhledem k hustotě čerpacích stanic a plnících stanic CNG nemusel být problém, na cestách v zahraničí by mě osobně poměrně limitovaný dojezd přinejmenším znervózňoval.

Tedy za kolik?

Je mi ale jasné, že všechny zajímají hlavně ony slibované nízké náklady. Pokud budu vycházet z vlastní spotřeby 4,6 kg/100 km a průměrné ceny CNG 27,60 Kč/kg, pak mi vychází náklady 1,3 Kč na kilometr. U loni testované arony 1.0 TSI/85 kW mi vycházela průměrná spotřeba 6,1 l/100 km, což při současné průměrné ceně benzínu 26,50 Kč znamená náklady asi 1,62 Kč na kilometr.

Při nájezdu 100.000 kilometrů se tak dostáváme na rozdíl 32.000 Kč. Cenový rozdíl mezi motorizacemi 1.0 TSI 85 kW a 1.0 TGI 66 kW přitom činí pouze 3.200 Kč ve prospěch výkonnějšího čistě benzínového motoru. Současné ceny benzínu jsou ale poměrně nízké, což by mohlo úsporu při provozu na CNG časem ještě zvýšit (pokud se tedy zvýší ceny benzinu). Navíc vás může hřát dobrý pocit z nižších emisí CO2 (110-116 g/km vs. 96-99 g/km).

Chybí tomu šmrnc

Jízdní projev se pak těžko komentuje. Vzhledem k výraznému nárůstu hmotnosti a nejnižšímu dostupnému výkonu zkrátka aroně TGI chybí šmrnc, kterým by ospravedlnila občas nějaké to uskočení na rozbité zatáčce. Nutnost motor často vytáčet a kazit si tak spotřebu (tedy i výhodnost provozu) navíc člověka od nějaké té snahy o zábavnější svezení celkem rychle odradí.

Ve výsledku se tak bude jednat spíše o výhru rozumu pro lidi, kteří nespěchají a upřednostňují ekonomičnost nad radostí z řízení.