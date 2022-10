Šéf dotykových obrazovek Mercedesu se zastává... dotykových obrazovek

Interiéry moderních automobilů čím dál více plní dotykové obrazovky a plochy, nad nimiž si většinou stěžujeme nejen my, ale na jejich negativní aspekty začínají upozorňovat i odborné studie a někteří designéři. Jsou však tací, kteří se dotykových obrazovek zastávají. Mezi ně patří i šéf oddělení UX designu v Mercedesu.

UX design, tedy user experience (uživatelská zkušenost) design, se zabývá optimalizací nejen digitálního prostředí, aby měl uživatel s výsledným řešením co nejlepší zkušenosti. Z praxe však víme, že dotykové obrazovky a plochy v autech často vyvolávají spíše frustraci. Šéf oddělení UX designu v Mercedesu, automobilce vyrábějící takzvaný Hyperscreen se skleněnou plochou zabírající celou šíři palubní desky, Klaus Frenzel, se dotykových obrazovek zastává.

V rozhovoru s Car Design News Frenzel vysvětlil, že obrazovka je jako herní pole – čím je větší, tím víc toho na ní člověk svede. Vizuální zážitek ale podle něj není všechno, je to jen část skládačky. Aby měl člověk z práce s dotykovou obrazovkou co největší zážitek, automobilky by podle Frenzela měly zapojit také zvuk, komunikaci hlasem a další aspekty, které by se měly spojit v ucelený a kvalitní produkt.

Přirovnal to ke sledování filmu bez zvuku. Obrazovka a vizuální vjemy budou stále stejné, ale bez zvuku – podstatné části celku – bude výsledný zážitek neuspokojivý (o němých filmech mu raději neříkejte). Zároveň by měl tým zabývající se UX designem spolupracovat s týmem zaštiťujícím UI (user interface). Jakým způsobem člověk pracuje s dotykovou obrazovkou, a jak je využitelná, má totiž přímou souvislost s výslednou zkušeností uživatele. Kromě toho musí UX tým spolupracovat také s designéry kvůli zapracování obrazovky do vozu.

Frenzel v rozhovoru upozornil na to, že si UX designéři musejí dávat pozor na použitelnost výsledného řešení. Pokud na vývoji nějakého systému pracujete několik let, na způsob jeho ovládání si zvyknete a budete ho považovat za pochopitelný. Jenže člověk, který do vozu usedá poprvé, může mít s ovládáním jinou zkušenost. Frenzel zmínil například situaci, kdy si na dovolené půjčíte auto – měli byste být schopni se během chvilky zorientovat a zvládnout používat nejdůležitější ovládací prvky, ne si roky zvykat.

V rozhovoru ale Frenzel přiznal, že pro designéra neexistuje situace, kdy s dotykovou obrazovkou infotainmentu zajde příliš daleko. Vždy si dokáže vymyslet větší a lepší řešení. Uvědomuje si ale, že z hlediska bezpečnosti je to úplně jiná situace. Zásadní je podle něj najít správný balanc. Jak to ale vidíte vy? Vítáte v autech dotykové obrazovky a plochy jako pokrok, nebo podle vás zbytečně rozptylují řidiče?