Šest lidí, kteří tiše změnili automobilový svět

Přes 130 let evoluce automobilů se spalovacím motorem doprovází nezapomenutelné účinkování legend. Slavné osobnosti jako Ayrton Senna, Carroll Shelby, Mario Andretti, Niki Lauda či Michael Schumacher zastupují vzory kvetoucího automobilismu, ve stínu populárních jmen tiše přispívají vývoji o nic méně důležité osobnosti. Zákulisní hybatelé nemají fankluby ani vlastní zatáčky na okruzích, i když by si zasloužili připomínku na věčné časy. Nelze podceňovat přínos úspěšných závodníků, konstruktérů, designérů anebo dokonce doktorů.

Leena Gade

Díky dokumentárnímu filmu Truth in 24 II: Every Second Counts z produkce Audi je Leena Gade známá především pozicí první inženýrky, která vyhrála 24 hodin Le Mans. Čtyři kruhy dominovaly v letech 2011, 2012 a 2014, ale rozsah úspěchů britské dámy přesahuje do dalších kategorií motorsportu. Kromě okruhového působení zanechala výraznou stopu ve vývoji závodních prototypů BMW, Bentley či Mazda.

Automobilové soutěže jsou tradiční baštou mužů světlé pleti, o to je dalekosáhlejší úspěch Gade původem z Indie. Kromě přímé účasti v kolotoči okruhových seriálů zná snědá černovláska formálnější postavení z vykonávání postů ambasadorky komise FIA ​​pro ženy, svoji tvář spojila i se studentskými projekty formulí či komisí pro globální závody FIA GT. Letitý přínos do všech odvětví motorsportu byl opakovaně ohodnocen množstvím cen a čestných uznání.

SangYup Lee

SangYup Lee je druhý příklad neznámého profesionála, který činí automobilový svět lepším místem pro všechny. Vedoucí designu značky Hyundai pomohl od roku 2016 kodifikovat silný, výrazný, přesvědčivý a sebevědomý designový charakter luxusní divize Genesis, současně se posunuly dosažitelné možnosti tvarů modelů Hyundai. Pokrok obou značek jasně ukazuje dopad vlivu korejského rodáka obdařeného uměleckým citem a maximálním pracovním nasazením.

Před nástupem do Hyundai se Lee podílel na designu exteriéru velmi úspěšného Chevroletu Camaro páté generace, přispěl i do formování konceptu Bentley EXP 10 Speed ​​6. Nejnovějším počinem se stal retro-futuristický elektromobil Hyundai Ioniq 5, který se kritikům líbí jízdně a také pohledově, což je zadostiučinění muže inspirovaného ikonami jako Giugiaro nebo Pininfarina.

Doktoři Terry Trammell a Stephen Olvey

Dva prvotřídní doktoři inovovali bezpečí jezdců série IndyCar. Neurochirurg a ortopedický expert umožnili řadě závodníků pokračovat v kariéře, a dokonce i v běžném životě, účastníci nehod do smrti nezapomenou na kouzelné ruce a mistrovské lékařské úkony dvojice postarších doktorů.

Stephen Olvey vyrostl v Indianapolis, proto od dětství navštěvovat závody Indy 500. Plochá dráha byla první závodní dráha jištěna lékařem, toho času student medicíny dobrovolně nabídl dosavadní poznatky a později se stal plnohodnotným zdravotním dozorem na všech zastávkách populárního okruhového seriálu IndyCar. Olvey také standardizoval postupy po haváriích vytvořením moderního bezpečnostního týmu rychlé reakce.

Terry Trammel zazářil v roce 1982, kdy v nemocnici v Indianapolis zachránil nohy Dannymu Ongaisovi. Úrazy dolních končetin se znepokojivě rozšířily, proto se Trammel stal zachráncem pilotů na plný úvazek.

Oba doktoři chránili lidská zdraví přímo u dráhy, zároveň inovovali metodické pokyny preventivně zabraňující horším následkům nevyhnutelných nehod. Například byly prodlouženy podvozky, aby chránily nohy řidičů, podařilo se implementovat ochrany před otřesy mozků, objevily se opěry páteře, krku i hlavy. Rozvojem opatření do dalších motoristických disciplín už nelze dohledat počty zachráněných životů.

Justin Wilson

Úmrtí milého závodníka Justina Wilsona v roce 2015 byla nepopiratelná tragédie, přesto jako dárce orgánů dokázal bývalý závodník IndyCar zachránit pět dalších životů. Hrdinský čin byl tabu, dokud se jeho mladší bratr Stefan nespojil s neziskovou organizací Indiana Donor Network. Ze spolupráce vznikl dobročinný program Driven2SaveLives s cílem zvýšit globální povědomí o platném poskytování zdravých orgánů.

Wilson podlehl zásahům trosek soupeřova havarovaného vozu a z kómatu se už neprobral. Tím skončila šňůra vítězství od motokár přes formulové podniky po IndyCar. Nejtěžší závod života prohrál, o to větším paradoxem byla Justinova osobní angažovanost za zvýšení bezpečnosti okruhů po smrti přítele o čtyři roky dříve. Celkovým přístupem k rivalům byl velmi oblíbený kolega i konkurent, sobecké choutky si nechával na předjížděcí manévry a mimo okruh rozvíjel velmi přátelské vztahy s většinou členů startovního pole.

Kazunori Yamauchi

Kazunori Yamauchi může poděkovat generaci počítačových automobilových nadšenců. Producent videoher Gran Turismo maximálně sbližuje herní simulace s reálným prostředím, díky naprogramovanému požitku z umělé jízdy se lidem dostaly do podvědomí modely jako Nissan Skyline GT-R, Toyoty Supra, Subaru WRX STI anebo Mitsubishi Lancer Evolution. Yamauchi zavedl fanoušky až na věrné napodobeniny tratí jako je Nürburgring, který sám dobře zná z úspěšného fungování za volanty závodních prototypů během několika skutečných závodů. Celkem dvakrát zvítězil ve třídě při 24hodinovém závodě zeleným peklem.

Výkony na nejtěžším okruhu světa zrcadlí Yamauchiho perfekcionistický přístup. Maximální nasazení věnuje do všech činností, z toho důvodu jezdí skvěle a podobně příkladným způsobem ladí miniaturní detaily každého nového dílu Gran Turismo. Za 25 let vydávání hry se prodalo více než 80 milionů kopií.