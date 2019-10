Škoda Octavia IV vyráží do ulic. Vyfoťte ji a vyhrajte účast na světové premiéře

Škodovka v rámci akce „Chyť mě, když to dokážeš“ pošle do ulic tři maskované exempláře Octavie IV. Dva budou jezdit v Praze, třetí po Mladé Boleslavi. Všechny tři vozy vyrazí 31. října, tedy zítra v osm hodin ráno. Fanoušci mohou vůz s hashtagem #SkodaOctavia sdílet na sociální sítě až do 3. listopadu včetně, kdy bude soutěž ukončena.

V Mladé Boleslavi můžete čtvrtou generaci očekávaného modelu potkat hlavně kolem hlavního závodu Škodovky, v Praze se budou exempláře pohybovat v Dejvicích, na Novém Městě, v Karlíně a na Pankráci. Škoda bude na svých sociálních sítích o pohybu automobilů informovat. Zastaví se dokonce u několika prodejců, kde si můžete vozy (byť jen zvenčí) prohlédnout.

Všechny tři exempláře budou zabaleny do dvoubarevné maskovací fólie, která neprozradí nic víc, než to, co už víme z našich exkluzivních jízdních dojmů. Octavii nebudete v ulicích Prahy a Mladé Boleslavi fotit jen tak. Škodovka ze všech fotografií vybere ty nejlepší a jejich autory pozve na slavnostní světovou premiéru, která se uskuteční 11. listopadu v Praze.