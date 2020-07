´´Slabé prodeje Golfu nejspíš připraví o místo dalšího představitele VW´´

Minulý rok měl být pro automobilku Volkswagen v mnoha ohledech zásadním, jenže věci nešly podle plánu a teď padají hlavy. Problémy s představením nového Golfu a revolučního elektromobilu ID.3 již vedly k několika výrazným personálním změnám jak ve vedení Volkswagen Group, tak v jednotlivých automobilkách.

Například Herbert Diess, který zastával funkci šéfa celého koncernu VW i značky Volkswagen, předal otěže nad vedením značky a nadále se bude věnovat pouze vedení koncernu. Z funkce šéfa divize Traton, zaměřené na nákladní vozy, odešel Andreas Renschler. Pozici vedoucího nákupu opustil Stefan Sommer a z vedení automobilky Škoda Auto odchází Bernhard Maier.

Německá média navíc informovala o téměř jistém odchodu Christiana Sengera, který zastává pozici šéfa vývoje softwaru. Důvodem má být problémový infotainment nového Golfu i komplikace s laděním softwaru pro elektromobil ID.3, který tak nabral výrazné zpoždění. Automobilka sice jeho odchod nekomentovala, v mezidobí už ale stihla pověřit vývojem nového softwaru značku Audi.

Jenže odchodem Sengera zřejmě personální rošáda nekončí. Německý magazín Handelsblatt totiž přišel s informací, podle které by měl pozici šéfa prodejů opustit Jürgan Stackmann. Tomu je prý představenstvem značky vyčítáno, že neudělal dost pro zvýšení prodejů nového Passatu a Golfu VIII.

Prodejní čísla prý totiž mohla být vyšší, pokud by se Stackmann více snažil o propagaci nových modelů v médiích, naznačily zdroje z vedení koncernu pro Handelsblatt. A jedním z ukazatelů má být i skutečnost, že se nový Golf VIII, na rozdíl od svého předchůdce, nestal okamžitým a dlouhodobým lídrem evropských prodejů.

Jenže tím prý Stackmannova provinění nekončí. Podle zákulisních informací se prý mnoha lidem z vedení koncernu (na rozdíl od jeho spolupracovníků) nelíbila ani jeho přímost, otevřenost a především ochota postavit se do opozice. Ta se měla projevit především před představením a zahájením prodejů nového Golfu VIII, které chtěl Stackmann údajně ještě odložit.

Stackmann si totiž měl být vědom jistých problémů a nedodělků v době premiéry, podle německých médií se ale představenstvo obávalo poškození dobrého jména značky a proto s odložením nesouhlasilo. Všichni si ale nejspíš ještě dobře pamatujeme, jak situace vygradovala.

Automobilka prozatím zprávy o odchodu Stackmanna z pozice šéfa prodejů nekomentovala, německý magazín Handelsblatt už ale v minulosti přinesl několik správných předpovědí a i tentokrát se zdá, že by mohl mít pravdu.

Nyní nezbývá než čekat, zda a kdy se informace potvrdí. Stackmann by však ze společnosti neměl odejít úplně. Po opuštění pozice šéfa prodejů by se měl přesunout na nižší pozici a i nadále by měl zůstat součástí VW Group. Prozatím ani není zřejmé, kdo by ho mohl na jeho pozici nahradit.