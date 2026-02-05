Slovensko couvá ze zákazu předjíždění kamionů
Připravovaná novela slovenského zákona o silničním provozu může zmírnit tvrdý zákaz předjíždění nákladních aut. Ten dosavadní, který platí od roku 2009, navíc nedává velký smysl.
Když se v Česku před pár lety měl zavést zákaz předjíždění nákladních vozidel na některých úsecích dálnic, podpůrci argumentovali Slovenskem. Tam takové pravidlo platí od února 2009 plošně na všech dálnicích.
Právě Slovensko ovšem nyní z plošného zákazu předjíždění pro nákladní auta nad 7,5 tuny couvá. V připravované novele tamního zákona o silničním provozu však má toto plošné pravidlo být zrušeno, a to dost možná už od května letošního roku.
Zatím tedy není jisté, že tato změna skutečně proběhne. Pokud ano, na slovenských dálnicích neodstartuje Eldorádo – předjíždění aut nad 7,5 tuny bude pořád mít silně svazující pravidla. Řidič předjíždějícího vozidla nebude smět ohrozit ostatní a pro to, aby zahájil předjíždění, bude muset jet „výrazně rychleji než vozidlo, které chce předjet“, uvádí web Autoviny.sk.
Přesná definice pojmu „výrazně rychleji“ sice chybí, ale rozdíl 2 km/h se pod tento dojem pravděpodobně neschová. To znamená, že by nemělo opět docházet k situacím, kdy se dva kamiony předjíždějí několik kilometrů, protože jedou téměř stejně rychle.
Na Slovensku je proti této změně slyšet odpor, ovšem s tak přísným pravidlem, jakým je zákaz předjíždění nákladních aut, je třeba pracovat opatrně – třeba po vzoru Česka, kde neplatí v nočních hodinách a kde jsou ve stoupáních běžné třetí přídatné pruhy pro pomalejší vozidla. V nich zákaz předjíždění nákladních aut u nás neplatí vůbec.
K zemím s plošným zákazem předjíždění nákladních aut se od července 2023 řadí také Polsko. Zákaz tam sice platí „jen“ na čtyřproudých úsecích a šestiproudých mají zejména na obchvatech měst Poláci docela dost, přesto i tam platí zákaz i v noci, kdy je provoz mnohem menší. V roce 2025 se tam diskutovalo o zrušení zákazu v čase mezi 23:00 a 5:00, podle polské policie však je i v této době řídkého provozu příliš velkým ohrožením bezpečnosti, kdyby kamiony mohly předjíždět. Ke změně tedy nedošlo.
Pro řidiče problém
Plošný zákaz předjíždění nákladních aut nad 7,5 tuny nedává velký smysl, protože i lehký náklaďák (s hmotností mezi 3,5 a 7,5 tuny) smí na Slovensku jet nanejvýš 90 km/h, stejně jako autobusy či „plnotučné“ kamiony. Ohrožením bezpečnosti v případě, že takový řidič přehlédne rychlejší osobní vůz v levém pruhu a zahájí předjíždění kamionu, je úplně stejné, jako by to udělal kamion. A stejné je i zpomalení dopravy v levém pruhu.
Veškeré omezení předjíždění pro řidiče, kteří mají předpisy (známými pod zkratkou AETR) stanovenou dobu řízení a dobu odpočinku, je velký problém – řádově větší, než několik minut zdržení, které předjíždějící kamiony znamenají pro řidiče osobních aut na cestě mezi Prahou a Brnem.
Může to vypadat, že není velký rozdíl, zda kamion pojede 80 nebo 85 km/h, řidič ale v prvé řadě nesmí překročit 4,5 hodiny jízdy a zároveň musí stihnout své časové okno pro vykládku. Pokud kvůli tomu, že nesmí předjet pomalejší vozidlo, pojede daný úsek trasy o několik minut déle, může nestihnout dojet na vykládku za 4,5 hodiny, anebo nestihnout své časové okno vykládky.
Zároveň je pro řidiče těžkých vozidel stanoven tzv. týdenní odpočinek, který trvá 45 hodin a řidič ho musí čerpat po určitém počtu dní řízení. Výjimečně ho lze zkrátit, ovšem „jen“ na 24 hodin. Tento odpočinek chtějí pochopitelně řidiči trávit doma, nikoliv na parkovišti u dálnice, a právě zdržení v řádu několika minut může v extrémním případě znamenat, že řidič nestihne na týdenní odpočinek přijet zpátky domů a bude trčet uprostřed ničeho.
zdroj: Autoviny.sk | foto: Volvo, Scania | video: Marek Bednář/Auto.cz