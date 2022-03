Špatné časy? Škoda loni zvýšila zisk o 48 procent na 22,4 miliardy Kč

Výsledky firma zveřejnila na tiskové konferenci a ve výroční zprávě. Letos očekává automobilka značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů.

Kvůli nedostatku polovodičů a pandemii koronaviru automobilka loni zákazníkům na celém světě dodala 878.200 vozů, což je o 12,6 procenta meziročně méně. Nedostatek čipů způsobil, že Škoda nevyrobila 280.000 aut. Za zvýšením ziskovosti stojí zaměření na prodej vozů s vyšší marží i vývoj směnných kurzů.

Celá skupina Škoda Auto včetně dceřiných firem loni zvýšila zisk po zdanění o 65,5 procenta na 876 milionů eur a tržby o 3,9 procenta na 17,743 miliardy eur.

Se 172.000 vozy byla nejprodávanějším modelem opět Octavia, následovaná modely kategorie SUV Kamiq s 111.000 vozy a Karoq se 109.000 vozy. V podobě vozu Enyaq iV na trh vstoupil první model značky na bázi koncernové modulární platformy pro elektromobily MEB, kterého se prodalo 45.000 vozů. Škoda v Evropě prodala 80.915 elektromobilů a plug-in hybridů, což jí pomohlo splnit emisní limity EU a vyhnout se placení pokut. V roce 2022 se k zákazníkům dostane nový model Enyaq Coupé iV, modernizovaný Karoq a Fabia Monte Carlo.

Největším odbytištěm byla pro Škodu Západní Evropa, kam dodala 409.000 vozů, tedy meziročně o 5,9 procenta méně. Mezi tři největší trhy patřilo Německo, Rusko a Česká republika. Největší pokles zaznamenala firma v Číně, kde se prodej vozů snížil o 59 procent na 71.200 aut.

Investice Škody do výzkumu a vývoje se loni zvýšily o 16 procent na 825 milionů eur a do hmotného majetku firma investovala 782 milionů eur, tedy o 68 milionů eur, respektive osm procent, meziročně méně.

V roce 2022 očekává automobilka značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů. Cílem automobilky je dostat se do roku 2030 mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě, a to díky variantám dostupných vozů a silnému elektrifikovanému modelovému portfoliu. Zároveň se automobilka hodlá stát vedoucí evropskou značkou v perspektivních regionech Indie a severní Afriky a převzít další odpovědnosti v koncernu Volkswagen. K růstu má firmě pomoci nový design vozů označovaný jako Modern Solid.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích. V Rusku nedávno výrobu vzhledem k agresi na Ukrajině zastavila.

Šéf Škody převezme od 1. dubna provozní řízení VW, zatím dál povede i Škodu Předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer převezme od 1. dubna provozní řízení značky Volkswagen, zároveň ale povede Škodu Auto až do konce června, řekl dnes Schäfer na výroční tiskové konferenci. Škoda již dříve oznámila, že Thomas Schäfer odejde k 1. červenci do vedení značky Volkswagen. Škoda by měla jméno nového šéfa oznámit v následujících dvou týdnech. Schäfer dnes potvrdil, že zůstane ve vedení Škody, dokud se nenajde jeho nástupce. Týdeník Škodovácký odborář v únoru uvedl, že ve hře o šéfa Škody je devět uchazečů. Schäfer do čela české automobilky přišel 3. srpna 2020, z funkce tak odejde téměř po dvouletém působení.

"Výběr mého nástupce ještě nebyl zcela završen," uvedl dnes Schäfer. Škoda podle něj chtěla výběr dokončit ještě před tiskovou konferencí, oznámí ho ale zřejmě v dalších dvou týdnech, dodal Schäfer.

Schäfer bude působit ve funkci předsedy představenstva značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada VW vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk o 48 procent na 22,41 miliardy korun. Nekonsolidované tržby se snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy Kč. Výsledky dnes firma zveřejnila na tiskové konferenci a ve výroční zprávě. Letos očekává automobilka značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů.

Kvůli nedostatku polovodičů a pandemii koronaviru automobilka loni zákazníkům na celém světě dodala 878.200 vozů, což je o 12,6 procenta meziročně méně. Nedostatek čipů způsobil, že Škoda nevyrobila 280.000 aut. Za zvýšením ziskovosti stojí zaměření na prodej vozů s vyšší marží.