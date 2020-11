SsangYong Korando 1.5 T-GDI 6A – Kluci nekecali

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vadit může snad jen to, že je obrazovka na dnešní poměry umístěna vcelku nízko, až pod výdechy ventilace. Výhodou je, že vám z přístrojové desky netrčí žádný obrovský tablet, nevýhodou ale fakt, že o něco více odvádí pozornost od cesty. Ono to ale zas až tak nevadí, protože si veškeré důležité informace můžete zobrazit na digitálním přístrojovém štítu. Ten má snad ještě kvalitnější obraz než displej uprostřed a zobrazená data či vzhledové režimy snadno měníte tlačítky na volantu. Důkaz, že věci jdou dělat moderně a zároveň uživatelky přívětivě.

Konkrétně náš vůz přijíždí ve druhé nejvyšší výbavě Clever, což znamená základní cenu 539.900 Kč. V tomto případě se tedy připlácelo ještě za šestistupňovou automatickou převodovkou (+40.900 Kč) a kdo by chtěl, může za 44.900 Kč dostat ještě pohon všech kol. My se spokojili s předokolkou. Stupeň Clever je vybaven opravdu bohatě. Nechybí dvouzónová automatická klimatizace, přední a zadní parkovací senzory, LED světlomety, vyhřívané přední sedačky, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka a tak dále. A férové jsou i ceny příplatků, posuďte sami - 18“ hliníková kola stojí 5500 Kč, osmipalcová obrazovka multimediálného systému s Apple CarPlay a Android Auto 8500 Kč, adaptivní tempomat 9900 Kč, vyhřívaný volant 3500 Kč… celkem nás tedy velice, velice dobře vybavené auto přišlo na 634.000 Kč.

S délkou 4450 mm, šířkou 1870 mm a výškou 1620 mm zapadá model do kategorie kompaktních SUV, kde na našem trhu soupeří se Škodou Karoq či Volkswagenem Tiguan. Jednou z hlavních zbraní proti konkurenci má být především solidní cenová politika. Benzinová čtyřválcová patnáctistovka stojí v úvodní výbavě Eco 449.900 Kč, i vyšší provedení Style se vejde do půlmilionu. Jen pro představu - Karoq začíná na 515.900 Kč v očesané výbavě Active a má jen litrový tříválec. Čtyřválcová jedna-pětka se pojí až s vyššími výbavami a nejde pod 600 tisíc.

Korando je v našich končinách neokoukaným vozem, od svých přímých konkurentů se ale zas až tolik neodlišuje. Vlastně je to takový zástupce „normálních“ aut bez zbytečných vzhledových kreací, které se nesnaží prvoplánově vyvolat nějakou emoci. Hranaté tvary, standardně velké světlomety, nikterak šílený vzhled obouvaných osmnáctipalcových kol… takový design může těžko někoho urazit. Já osobně bych se tedy obešel ještě bez výrazné chromované linky na víku zavazadelníku a možná srovnal kliky dveří do roviny.

Moc dobře si pamatuji, když jsem na parkoviště u supermarketu přijel s Cuprou Ateca. Tehdy čerstvá novinka a tolik zvídavých pohledů, co že je to za znáček na kapotě. Vzhledem ke shodným tvarům s klasickým seatem se to ale většině „přihlížejících“ nakonec povedlo rozklíčovat. To se SsangYongem už to tak snadná úloha nebyla… tady jsem musel vysvětlovat.

A pár vozů už nám stihlo projít redakčníma rukama. Největší štěstí na ně měl kolega David Bureš, který už zkusil malé Tivoli, Korando, ale třeba i pick-up Musso Grand… Machi před rokem sbíral dojmy s novým Korandem ve Španělsku , Ondra Mára o něco později zkoušel stejný model ve verzi „cena od“ … jen já jsem v tomto směru tak nějak strádal. Pochvalná slova napříč redakcí však nešlo přeslechnout. Neokoukaný vzhled, „normální“ interiér s nádechem luxusu a hlavně solidní poměr cena/výbava. Koho by to nenahlodalo?

Na podzimu roku 2018 se jihokorejská značka SsangYong potřetí vrátila na český trh, aby si pro sebe coby specialista na vozy SUV ukrojila kousek tuzemského koláče. Za prvních deset měsíců letošního roku hlásí 305 registrací, což v řeči místních podmínek znamená zhruba stejně jako Porsche a o pár desítek kusů méně než Lexus. Třeba taková Alfa Romeo se 123 kousky může jen tiše závidět. A to se pořád bavíme o automobilce, která si proti stejnému období loňského roku prodejně polepšila o 535 %... a co chvíli nám napříč republikou hlásí otevření nového showroomu. Jo, SsangYong to s návratem na českou scénu myslí zcela vážně!

Motor, jízdní vlastnosti

Je to na vás

Korando se u nás nabízí ve dvou motorizacích. Benziny zastupuje čtyřválec 1.5 GDI o výkonu 120 kW, naftovou alternativu představuje jedna-šestka e-XDI se 100 kW. A jak už jsem říkal, je jen na vás, jestli zvolíte šestistupňový manuál, automat, předokolku či čtyřkolku.

My jsme tentokrát zvolili benzinovou motorizaci. Maximum výkonu je dostupné od 5000 otáček a točivý moment 260 newtonmetrů v širokém pásmu od 1500 do 4000 ot/min. Protože jsme sáhli po šestistupňové samočinné převodovce Aisin, máme k dispozici o 20 newtonmetrů méně než manuál. Vzhledem k pohotovostní hmotnosti 1435 kg by však turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec s přímým vstřikem mohl v kompaktním SUV představovat důstojný pohon.

Pravdou je, že se motor dočkal velmi dobrého odhlučnění a v kabině o něm při nízké zátěži skoro nevíte. Nečekejte, že by se patnáctistovka přetrhla v nějakých atletických výkonech, je to spíše pohodová jednotka, což ostatně dokazuje průchod otáčkoměrem. I když je maximum krouťáku dostupné od 1500 otáček, chuť zrychlovat pociťujeme až nad dvěma tisíci. Tady se jedna-pětka nadechne k životu a směle pokračuje otáčkoměrem nahoru. Nijak neurvale, spíše poklidně, možná až trochu chladně.

Nikdo však nečeká, že by jihokorejské kompaktní SUV mělo být továrnou na emoce. To, co má Korando s benzinovým motorem v popisu práce, dělá více než dobře. Předjíždění se rozhodně nemusíte obávat a solidní dynamikou se odvděčí i při připojování do dálničního pruhu. Naladění na pohodovou notu ostatně podtrhuje i fungování šestistupňového automatu Aisin. Ten při klidném tempu střídá kvalty jemně a logicky, motor zbytečně nepodtáčí a fungování zůstává bez výhrad. Při nasazení ostřejšího tempa je ale znát, že si převodovka trochu neví rady. Občas podržela tu kterou rychlost až do omezovače a opravdu nesmyslně dlouho.

SsangYong Korando 1.5 GDI 6A

Největším strašákem testovaného exempláře však byla spotřeba paliva. Dlužno říct, že šlo o auto s nájezdem jen několik stovek kilometrů, což může mít na apetit zásadní vliv. Má tradiční pracovní cesta složená z 20 km okresek, 60 km rovinaté dálnice a 20 km popojíždění Prahou v poklidném tempu (předpisová, ale nepomalá jízda) si řekla o 9,7 litru na 100 kilometrů, což není zrovna málo. Žíznivost však nepřinášely jen dálniční úseky, vždyť okresková jízda s minimem provozu znamenala spotřebu jen lehce pod devíti litry. I kdyby se auto po zajetí dostalo o litr níže, pořád je to dost.

V poho

Korando má vpředu zavěšení MacPherson a vzadu standardně víceprvkovou nápravu. Podvozek je celkově naladěn na komfort, což v kombinaci s obouvanými osmnáctkami s pětapadesátiprocentním profilem znamená pohodlnou jízdu s komfortním tlumením drtivé většiny nerovností, stejně jako průjezdy zatáček bez uskakování. V praxi takové naladění znamená dostatečné pohodlí i na pražských kostkách, strašákem nejsou ani zpomalovací prahy.

Zase to ale platí jen do chvíle, než se za volantem trochu více rozvášníte. Chcete-li Korando přimět ke sportovním disciplínám, odvděčí se nervozitou, výraznějšími náklony karoserie a méně přesným řízením. To vás vcelku rychle přestane bavit. Jako by se vám každá část použité technicky snažila dát najevo, že má ráda život v pohodě. A umí se za to odvděčit. Třeba když se čtveřice dospělých s porcí zavazadel potřebuje přepravit z bodu A do bodu B, vůz si hravě poradí. Místa vzadu je dost, odhlučnění solidní (navzdory stavbě karoserie i v dálničních rychlostech) a jízdní projev komfortní. Tady je Korando doma.