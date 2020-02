SsangYong Korando 1.5 GDI Turbo ECO – Ohromí i bez pozlátka?

První setkání se SsangYongem Korando v nás zanechalo pozitivní dojmy, jenže kdo by se divil, když jsme testovali vůz v nejvyšší výbavě a se spoustou příplatků. Pokud se někde měly projevit výraznější slabiny, pak to nejspíš bude u té nejlevnější verze. Nechal se ale SsangYong nachytat?

Design, interiér

První SsangYong Korando se v našem testu objevil již v první polovině listopadu, kdy se nám v redakční garáži zabydlela naftová motorizace 1.6 e-XDI s pohonem všech kol, automatickou převodovkou Aisin, ve vrcholné výbavě Premium a s několika příplatky. Sečteno a podtrženo se tak jednalo o automobil za úctyhodných 824.000 Kč, takže by vlastně ani nemělo být překvapující, že si nás Korando celkem získalo coby komfortní, prostorné a překvapivě luxusní středně velké SUV.

Jenže SsangYong je na českém trhu opět v roli nováčka (i když už na třetí pokus), který si buduje zcela novou image i klientskou základnu. A i když nás v redakci Korando o svých kvalitách přesvědčilo, nejsme si úplně jistí, kolik lidí se bezhlavě vrhne po prémiovém modelu poměrně neznámé jihokorejské automobilky.

A tak jsme Korando vyzkoušeli znovu, tentokrát s benzínovým motorem a základní výbavou Eco, tedy verzi startující na částce 439.900 Kč. Do testu jsme se vrhli plni očekávání. A s klidným svědomím můžeme říct, že nás ani tohle Korando nezklamalo. Pojďme se ale na to podívat detailněji.

Bílý magnet na špínu

Značka SsangYong prošla pod křídly indické společnosti Mahindra & Mahindra kompletním znovuzrozením, což se (díky bohu) podepsalo i na designu. Zatímco na přelomu tisíciletí produkovala značka design podivných tvarů i kvalit, znovuzrozený SsangYong jde zcela odlišnou cestou.

Designéři novým SUV značky SsangYong dodali poměrně výrazný maskulinní a dominantní styl, kterému na eleganci přidávají různé prolisy a chromované doplňky mezi předními i zadními světly a pod boční linkou oken. Nejlevnější verze Eco se však musí obejít bez chromovaných elementů v předním a zadním nárazníku, LED mlhových světlometů s chromovanou mřížkou chladiče a (stříbrných) střešních lišt. Nejlevnější verzi navíc prozradí i standardně dodávaná 17“ litá kola s pneumatikami o rozměru 225/60 R17. I tak však vypadá k světu.

Vůz je standardně lakován do bílé barvy, která sice nevypadá špatně, ale funguje jako magnet na špínu – a to především v zadní části. Jakkoliv považujeme celkový design Koranda za vydařený, jeho záď působí snad až příliš masivně a špína se zde chytá snad i ze vzduchu. U modrého naftového kousku to zas tak patrné nebylo, takže bychom s klidným svědomím doporučili připlatit si 9.900 Kč za nějaký barevný metalický lak.

Celkově však ani základní Korando nepůsobí nudně nebo lacině. Na parkovišti je nepřehlédnutelné a jeho neokoukané tvary stále přitahují zvídavé pohledy. Nikdo ze známých mi navíc nechtěl věřit, že tenhle 4,5 metru dlouhý reprezentativní drobek stojí pouze necelých 440.000 Kč.

Bez čeho se neobejdete?

Nejlevnější výbava znamená u řady automobilek interiér ve stylu holobytu, jenže Korando si pořád zvládá držet jistou úroveň. Látkové čalounění sedaček je totiž příjemné a samotné sedačky nabídnou komfortní posaz i pro rozložité postavy. Nechybí možnost bohatého manuálního nastavení a k tomu přičtěte podélně i výškově nastavitelný volant. Komfortní pozici za volantem by si tak měl v Korandu najít téměř každý.

Pokud se ale podíváme na samotný volant a přístrojovou desku, můžeme si všimnout řady prázdných tlačítek, což už dnes nebývá tolik zvykem. Korando ve výbavě Eco je ochuzené například o několik asistentů z balíčku Safety Pack, adaptivní tempomat, kožený (vyhřívaný) volant, bezdrátovou nabíječku, dvouzónovou automatickou klimatizaci, signalizaci vzdálenosti při parkování, vyhřívaná či ventilovaná sedadla, ambientní osvětlení ve dveřích a palubní desce, digitální přístrojový štít, atd. Prázdných míst je tu zkrátka plno, přesto tu nechybí snad nic, bez čeho byste se v moderním autě nemohli obejít.

I základní Korando nabídne tempomat, kupu bezpečnostních asistentů, alarm, dálkový centrál, manuální klimatizaci, dělená zadní sedadla, LED osvětlení interiéru, analogové budíky s 3,5“ monochromatickým displejem nebo multimediální systém s 8“ displejem, parkovací kamerou a podporou DAB, Android Auto & Apple CarPlay.

Prostor ve všech řadách

Jak už jsme několikrát zmínili, prostor je jednou z největších devíz SsangYongu Korando. A jinak tomu není ani u nejlacinější výbavy Eco, která udělala malé ústupky pouze v oblasti zavazadlového prostoru. Nejde však o ústupky v objemu, ale praktičnosti. Majitelé verze Eco se totiž musí obejít bez pevné podlahy prostoru, která může plnit roli dvojitého dna a současně pomůže elegantně rozdělit zavazadlový prostor na dvě části. Místo toho je zde pouze koberec, pod kterým je schovaná opravná sada. Plnohodnotná rezerva vyjde na dalších 5.900 Kč.

Bez rezervy a dvojitého dna však Korando nabídne v rámci segmentu ohromující objem zavazadlového prostoru - až 550 litrů. Bez mrknutí oka tak strčí do kapsy většinu konkurence ve svém segmentu. Po složení opěradel však v kufru vzniká výrazný schod, který by jinak srovnala dvojitá podlaha. Pokud si ale připlatíte za rezervu, klesne standardní objem zavazadlového prostoru na 407 litrů. I tak se ale pořád jedná o slušné číslo.

Se vzpřímenou hlavou

V oblasti prostoru pro posádku však Korando zůstává opět bezkonkurenční. Stále si nemohu vzpomenout na jiné SUV s délkou okolo 4,5 metru, které by v druhé řadě sedadel nabídlo tolik místa před koleny. Marné to však není ani s prostorem do stran a nad hlavou. U opěráku zadních sedadel se dá navíc nastavit i sklon, což je další příjemný bonus pro zadní cestující.

Drobným ústupkem na komfortu však bude absence standardní zásuvky na 220 V, které je u vyšší výbavy instalována na zadní straně středového tunelu. Místo ní se cestující budou muset smířit s obyčejnou 12V zásuvkou. V dnešní době bychom zde však uvítali klidně i pár USB portů.

Celkově je však cestování v základním Korandu veskrze příjemné a jen těžko se mu něco vyčítá. Automobilka myslela na dostatek úložných i odkládacích prostorů, nastupování je pohodlné a ke kvalitě, zpracování či volbě použitých materiálů nemáme co dodat. Většina plastů přímo na očích je měkčená, tvrdé plasty pak vypadají důstojně a chromované dekory se nesnaží působit příliš pompézně. Zkrátka útulný interiér, který si na nic nehraje.