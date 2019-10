Subaru Levorg 2.0 Executive – Změna osobnosti

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Spoléhání na kamery teoreticky může znamenat, že za určitých podmínek, například v mlze nebo v dešti, nemusí systém fungovat stoprocentně. Já jsem měl v době testu celý týden jasno, takže jsem na žádnou potíž v této souvislosti nenarazil. Ale bez problémů to také nebylo. Dvakrát se mi stalo, že vůz začal panicky brzdit před odbočením v křižovatce. Zřejmě ho vyplašil ostrůvek s dopravní značkou umístěný ve vozovce. Příjemné to nebylo. Na druhou stranu se úzkostlivě často chovají i podobné systémy u konkurence.

Mezi zajímavé funkce patří digitální zpětné zrcátko, které je standardní součástí nejvyšší výbavy Executive. Sami si můžete vybrat, jestli dáte přednost klasice v podobě běžného zrcátka, nebo obrazu z kamery umístěné v zádi vozu. To druhé se hodí například v případech, kdy vzadu vezete vysoké pasažéry, kteří vám blokují výhled dozadu. Obecně je ale z levorgu dobrý výhled do všech stran.

Pochválit musím sportovně tvarované sedačky, které poskytují pohodlí i dostatečnou oporu v rychle projetých zatáčkách. Líbí se mi i hezky čitelné budíky. Ani ovládání nemám co vytknout, i když na rozmístění některých ovládacích prvků je potřeba si zvyknout. Například palubní počítač vám ukáže informace nezvykle na menším displeji na vrchu palubní desky nad výdechy ventilace. Kromě palubního počítače s údaji o spotřebě či dojezdu obrazovka nabídne také obraz z přední kamery nebo informace spojené s pohonem všech kol. Zobrazení se přepíná ovladačem mezi výdechy ventilace – to také není u konkurence obvyklé.

Provedení pro starý kontinent se těmto zajímavým číslům ani nepřibližuje. Omlazený model si dokonce výrazně pohoršil i ve srovnání se starší variantou. Zatímco přeplňovaná šestnáctistovka dávala výkon 125 kW, dvoulitr s označením FB20B, známý z modelu Forester, poskytuje maximálně 110 kW. Jen pro úplnost dodávám, že se pochopitelně bavíme o plochých motorech – jinak by to u Subaru ani nešlo.

Motor, jízdní vlastnosti

Krok zpět?

A je to tu. Kritický bod našeho testu - výměna přeplňované šestnáctistovky za atmosférický dvoulitr. Důvody jsme si už ozřejmili, teď si pojďme říct, co je tahle jednotka zač a především, co s levorgem udělala.

Plochý čtyřválec s kódovým označením FB20B má proměnné časování sacích i výfukových ventilů a není vybaven přímým vstřikováním paliva. Maximální výkon činí 110 kW v 6200 ot./min a točivý moment dosahuje 198 N.m v 4200 ot/min.

Předchozí jedna-šestka nabízela 125 kW v 4800 ot./min a 250 N.m mezi 1800 až 4800 ot./min. A ještě papírové srovnání dynamiky – starší motor dostal levorg z klidu na stovku za 8,9 sekundy, současné provedení ke stejné disciplíně potřebuje 11,7 sekundy.

Je tedy zřejmé, že nový motor levorg proměnil v pomalejší auto. Ve výrazně pomalejší. Čert vem výše uvedený rozdíl v akceleraci z nuly na 100 km/h, mnohem důležitější je, že dvoulitr přináší podstatně méně pružnosti a živelnosti. Je prostě takový letargický.

Jako klasická atmosféra samozřejmě potřebuje otáčky, jenže ať s ním děláte cokoli, nedočkáte se momentu, kdy byste si řekli „to je vono, teď to konečně jede“. Vrchol tenhle motor bohužel nemá.

Jestli vám nabízená dynamika připadá dostatečná, samozřejmě závisí na tom, jak jste zvyklí řídit. Jestli jste vyloženě kliďas, kterého neštve a nestresuje jízda v táhnoucí se šňůře aut (například za nějakým nákladním vozem), pak je levorg v pohodě. Pokud patříte k těm šoférům, kteří se snaží v takové situaci dostat dopředu a obecně se cítí jistěji a bezpečněji ve voze s výkonovou rezervou, pak na levorg zapomeňte.

Neřekl bych ani, že výměna motoru přispěla k nižší spotřebě paliva. Po týdenním testu, který jako vždy zahrnoval všechny možné úseky, mi palubní počítač ukazoval průměr 8,8 l/100 km. Na okreskách jsem se klidnou jízdou dostal ke spotřebě mezi 7 až 8 l/100 km.

Druhý Standa (nebo vlastně první, na Auto.cz byl dřív než já), v testu předchozího provedení uváděl podobná čísla.

Zatím to tedy pro omlazený levorg nevypadá dobře. Atmosférický dvoulitr však má i pozitiva. Někoho může lákat hlavně vize jednoduššího motoru, kterou doprovází očekávání vysoké spolehlivosti.

Předností může být také uhlazený projev nepřeplňovaného motoru. Subaru navíc přidalo novou zvukovou izolaci, takže plochý čtyřválec prakticky není slyšet. Vědět o sobě dává jen ve vysokých otáčkách.

Výhrady nemám ke spolupráci se samočinnou převodovkou s plynule měnitelným převodem, která je jedinou možnou „volbou“. Japonští inženýři už Lineartronic naučili některým vlastnostem normálního automatu, takže po většinu času, až na občasná cuknutí, o přítomnosti CVT ani nevíte. K dispozici je však také šest předvolených virtuálních stupňů.

A samozřejmě nechybí stálý pohon všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou, která dokáže rovnoměrně rozdělovat hnací sílu na všechna čtyři kola.

Podvozek má na víc

Čímž se dostáváme k jízdním vlastnostem. Symetrická čtyřkolka je totiž jedním z dílků povedené skládačky, díky níž se levorg tak hezky řídí. Subaru v rámci modernizace a v duchu zmíněného zjemnění modelu upravilo naladění podvozku a nastavilo nově tlumiče, cílem bylo hlavně zvýšení komfortu.

Povedlo se. Japonský kombík moc hezky tlumí veškeré nerovnosti, dokonce i na 18palcových kolech působí vyloženě ladně. Snad jen odhlučnění od „spodku“ by mohlo být o něco lepší.

Nejlepší však je, že levorg ani přes tyto změny nepřišel o tak vychvalovaný agilní projev. Náklony karoserie jsou i v rychlých utažených zatáčkách minimální, držení stopy obdivuhodné a bleskové změny směru dokonale snadné a jisté.

Upravena byla také charakteristika elektrického posilovače řízení, ale i to patří ke špičce. Je přesné a docela rychlé. Tenhle kombíček prostě umí být pořád docela zábavný. Jen škoda toho líného motoru, levorg by zvládl mnohem víc. Co zvládl… Přímo si o to říká!