Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Švýcarský kanton mění pravidla silniční daně. Elektromobily zaplatí často víc než spalováky

Dobíjecí stanice PRE
Dobíjecí stanice PRE
Dobíjecí stanice PRE
Dobíjecí stanice PRE
17 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Kanton St. Gallen upravil zdanění nových automobilů. Elektromobily kvůli své hmotnosti a výkonu často platí víc než auta se spalovacím motorem.

Od 1. ledna 2026 zavedl St. Gallen novou daň z motorových vozidel a v praxi se ukazuje paradox. Přestože reforma pracuje se systémem bonus–malus a deklaruje „technologickou neutralitu“, u řady elektromobilů vycházejí vyšší poplatky než u srovnatelných benzinových aut. Hlavním důvodem je výpočet podle hmotnosti a výkonu, tedy parametrů, které bateriové vozy často znevýhodňují.

Silniční daň je ve Švýcarsku jedním ze zdrojů příjmů na údržbu místních silnic. Finanční nerovnováha způsobená úlevami na elektrifikované pohony a elektromobily vyústila v rozpočtový schodek. Kvůli tomu kanton St. Gallen upozorňuje, že budou chybět peníze v rozpočtu. Výsledkem je kompletní přenastavení pravidel, protože podle loňských registrací měly elektromobily na trhu 22,7 % podíl. Pro srovnání, v České republice to bylo 5,55 %.

Švýcarsko nemá jednotnou „daň z vozidel“ pro celou zemi. Vedle federální 4% daně z automobilů při nákupu nového vozu existuje ještě kantonální daň z motorových vozidel, kterou si každý kanton nastavuje po svém. Někde jsou elektromobily zcela osvobozené, jinde mají jen částečné slevy a v některých regionech se pravidla zpřísňují postupně.

V případě St. Gallenu mají vozy spadající do třídy A 50% bonus a automobily skupiny B 25% bonus, a to po dobu čtyř let. Poté se přechází na plnou částku. Současně zůstává postih pro neefektivní auta relativně mírný, u kategorií F a G má být trvalý příplatek 12,5 %, respektive 25 %, což je výrazně méně než maximální možná sazba.

Auta jsou do kategorií rozdělena podle své hmotnosti, výkonu a spotřeby, tj. jeden model elektromobilu ve verzi s vysokou spotřebou může být v kat. B či C, jiná jeho verze s nižší spotřebou ale může být v kat. A. (Chcete-li se pro zajímavost podívat, jak je na tom vaše auto, odkaz je zde.)

Výpočet daně vychází z celkové hmotnosti vozidla, kde se účtuje 4800 Kč za každých započatých 1000 kg. Druhá část je navázaná na výkon motoru a činí přibližně 34 Kč za každý kilowatt. Následně se o procentuelní bonus či malus  podle kategorie částka upraví.

Po aplikaci na tento základ mohou vznikat bizarní situace, kdy benzinový volkswagen Golf má vycházet na 9200 Kč, zatímco srovnatelný Volkswagen ID.3 i po 25% bonusu (některé jeho verze jsou v kat. A, jiné v kat. B) na 9655 Kč. Po čtyřech letech, kdy bonus končí, má být rozdíl ještě citelnější.

U Fiatu 500 je situace opačná. Elektromobil vychází na 4300 Kč, hybrid na 4500 Kč. Po čtyřech letech se však elektromobil dostane na 8500 Kč, tedy výrazně nad úroveň hybridu. 

V některých kantonech, jako jsou Curych, Glarus a Solothurn, jsou elektromobily zatím od daně osvobozené. Dá se předpokládat, že to platí do doby, než se výpadek příjmů projeví v rozpočtu. Solothurn připravuje nový systém, který má elektromobily zahrnout. Basel-Stadt, Bern a Graubünden naopak nabízejí výrazné snížení poplatků.

Video placeholder
Toyota Highlander 2027 • Zdroj: Toyota

Zdroj: Blick, Electrive I Video: Toyota

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů