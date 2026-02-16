Švýcarský kanton mění pravidla silniční daně. Elektromobily zaplatí často víc než spalováky
Kanton St. Gallen upravil zdanění nových automobilů. Elektromobily kvůli své hmotnosti a výkonu často platí víc než auta se spalovacím motorem.
Od 1. ledna 2026 zavedl St. Gallen novou daň z motorových vozidel a v praxi se ukazuje paradox. Přestože reforma pracuje se systémem bonus–malus a deklaruje „technologickou neutralitu“, u řady elektromobilů vycházejí vyšší poplatky než u srovnatelných benzinových aut. Hlavním důvodem je výpočet podle hmotnosti a výkonu, tedy parametrů, které bateriové vozy často znevýhodňují.
Silniční daň je ve Švýcarsku jedním ze zdrojů příjmů na údržbu místních silnic. Finanční nerovnováha způsobená úlevami na elektrifikované pohony a elektromobily vyústila v rozpočtový schodek. Kvůli tomu kanton St. Gallen upozorňuje, že budou chybět peníze v rozpočtu. Výsledkem je kompletní přenastavení pravidel, protože podle loňských registrací měly elektromobily na trhu 22,7 % podíl. Pro srovnání, v České republice to bylo 5,55 %.
Švýcarsko nemá jednotnou „daň z vozidel“ pro celou zemi. Vedle federální 4% daně z automobilů při nákupu nového vozu existuje ještě kantonální daň z motorových vozidel, kterou si každý kanton nastavuje po svém. Někde jsou elektromobily zcela osvobozené, jinde mají jen částečné slevy a v některých regionech se pravidla zpřísňují postupně.
V případě St. Gallenu mají vozy spadající do třídy A 50% bonus a automobily skupiny B 25% bonus, a to po dobu čtyř let. Poté se přechází na plnou částku. Současně zůstává postih pro neefektivní auta relativně mírný, u kategorií F a G má být trvalý příplatek 12,5 %, respektive 25 %, což je výrazně méně než maximální možná sazba.
Auta jsou do kategorií rozdělena podle své hmotnosti, výkonu a spotřeby, tj. jeden model elektromobilu ve verzi s vysokou spotřebou může být v kat. B či C, jiná jeho verze s nižší spotřebou ale může být v kat. A. (Chcete-li se pro zajímavost podívat, jak je na tom vaše auto, odkaz je zde.)
Výpočet daně vychází z celkové hmotnosti vozidla, kde se účtuje 4800 Kč za každých započatých 1000 kg. Druhá část je navázaná na výkon motoru a činí přibližně 34 Kč za každý kilowatt. Následně se o procentuelní bonus či malus podle kategorie částka upraví.
Po aplikaci na tento základ mohou vznikat bizarní situace, kdy benzinový volkswagen Golf má vycházet na 9200 Kč, zatímco srovnatelný Volkswagen ID.3 i po 25% bonusu (některé jeho verze jsou v kat. A, jiné v kat. B) na 9655 Kč. Po čtyřech letech, kdy bonus končí, má být rozdíl ještě citelnější.
U Fiatu 500 je situace opačná. Elektromobil vychází na 4300 Kč, hybrid na 4500 Kč. Po čtyřech letech se však elektromobil dostane na 8500 Kč, tedy výrazně nad úroveň hybridu.
V některých kantonech, jako jsou Curych, Glarus a Solothurn, jsou elektromobily zatím od daně osvobozené. Dá se předpokládat, že to platí do doby, než se výpadek příjmů projeví v rozpočtu. Solothurn připravuje nový systém, který má elektromobily zahrnout. Basel-Stadt, Bern a Graubünden naopak nabízejí výrazné snížení poplatků.
Zdroj: Blick, Electrive I Video: Toyota