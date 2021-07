Svět Škodovek otevírá. Koukněte na speciály, které nemají ani v továrním muzeu značky

Milovníci historických automobilů mají nový výletní cíl. Mezi Čerčany a Poříčím nad Sázavou, tedy jen nějakých 40 kilometrů z centra Prahy, otevřelo nové muzeum Svět Škodovek, které, jak z názvu vyplývá, je věnováno historickým vozům mladoboleslavského výrobce. Unikátní expozice přitom prezentuje množství zajímavých automobilů.

Stálá expozice se rozkládá na ploše velké 1400 m2 a je rozdělena do pěti tematických sekcí. Jedna prezentuje závodní a okruhové speciály, druhá prototypy. Třetí je věnovaná užitkovým automobilům, čtvrtá výrobním programu značky Škoda a poslední je historickou učebnou autoškoly.

Majitelé Pavel a Tomáš za nějakých 15 let dali dohromady zajímavou sbírku 100 automobilů, z nichž asi šedesátka bude v muzeu vystavena. Mezi nimi jsou přitom i opravdové lahůdky, Škodu 110R věnovanou L.I. Brežněvovi či originální tréninková Octavia Armina Schwarze a Romana Kresty s ochranným rámem, závodním podvozkem a řadou originálního příslušenství.

Mezi nejcennější exponáty pak patří i závodní speciál 130 LR/H, jenž původně vznikl coby prototyp pro rallye skupinu S. Za zmínku ale jistě stojí rovněž prezidentský Superb 3.6 VR6 nebo vládní Octavia Long s prodlouženou karoserií, stejně jako prototypy Škoda 990 NOV Favorit (předobraz 1000 MB) nebo Škoda 720, ještě s tuzemským designem, před navázáním spolupráce s Italdesignem.

Milovníci nejen historických Škodovek si tak v muzeu přijdou na své a v mnoha případech uvidí i speciály, které nemá ani tovární muzeum automobilky v domovské Mladé Boleslavi.

Nové soukromé muzeum vozů Škoda vzniklo v areálu mezi Čerčany a Poříčím nad Sázavou, v prostorech, kde kdysi sídlil podnik Jawa Mrač a předtím firma Jindřicha Krauchera, vášnivého automobilového závodníka a šikovného konstruktéra. Otevřeno je od 10:00 do 17:00, a to v případě července a srpna od úterý do neděle. V září a říjnu je ve stejnou dobu otevřeno výhradně o víkendech a během svátků, stejně jako od dubna do května. Mimo tyto dny je otevřeno jen po telefonické domluvě.

Vstupné činí 150 korun pro dospělého, děti a senioři zaplatí stovku. Děti do výšky 120 centimetrů pak mají vstup zdarma. Naopak rodinné vstupné pro dva dospělé a až pět dětí vyjde na 400 Kč.

Adresou mimochodem muzeum spadá do obce Mrač, majitelé ale upozorňují, že se muzeum nenachází přímo v této obci, ale u silnice č. 109 mezi Poříčím nad Sázavou a Čerčany. Do navigace každopádně zadejte Mrač 73, Waze či Mapy.cz si však už poradí i s heslem Svět Škodovek.