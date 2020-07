Svezli jsme se Škodou Slavia. A dostali jeden skvělý zážitek na místě spolujezdce

Škodovka nás ve středu pozvala do Bělé pod Bezdězem, kde jsme si mohli poprvé osobně osahat a vyzkoušet sedmý studentský vůz Škoda Slavia. Oproti loňskému roku, kdy jsme se pick-upem Mountiaq proplétali jen motokárovou dráhou a najezdili dohromady nanejvýš pár stovek metrů, bylo tohle docela příjemné překvapení. Klíčky jsou v autě, dráha vede tudy a za hodinu nám to vraťte.

Pár čísel na úvod

Studenti mladoboleslavského učiliště staví vozy již od roku 2013 a jejich portfolio je vskutku pestré. Letos se rozhodli pro originální spider odvozený od Škody Scala, jenž je inspirován závodním prototypem Škoda 1100 OHC… ale k němu se ještě dostaneme.

Na projektu pracovalo jednatřicet studentů Středního odborného učiliště Škoda Auto. Ti měli za úkol nejen postavit tradiční žákovský vůz, ale zároveň do něj vtisknout fakt, že automobilka letos slaví 125 let své existence. Odtud pramení označení Slavia odkazující na první jízdní kola, která Václav Laurin a Václav Klement v roce 1895 společně vyráběli.

Koncept je 4362 mm dlouhý, 1793 mm široký, 1410 mm vysoký a rozvor náprav má hodnotu 2649 milimetrů. Světlá výška činí 180 mm a pohotovostní hmotnost vozu je 1210 kg. Pod kapotou najdeme patnáctistovku TSI o síle 110 kW (150 k) kombinovanou se sedmistupňovou samočinnou převodovkou. Technika nezůstala kompletně odvozená od sériového vozu. Tak například kotoučové brzy vpředu a vzadu jsou půjčené od Octavie RS, dvacetipalcová kola z lehké slitiny zase daroval Kodiaq RS.

Moc hezký brumlá

To všechno jsme věděli už před příjezdem do Motorlandu, Škodovka totiž koncept oficiálně odhalila ještě před možností prvního osobního setkání. Při něm si prohlížíme inovace, na kterých studenti v průběhu roku pracovali. Upravili přední a zadní nárazník, vytvořili integrovaný spoiler do kompletně přepracovaných pátých dveří, využili individuálně nastavitelné diody osvěcující okolí vozu v barvách české vlajky a přidali rovněž osvětlený nápis Škoda s funkcí brzdového a couvacího světla.

Ani uvnitř nezůstal kámen na kameni. Novinkou jsou sportovní sedačky se čtyřbodovými bezpečnostními pásy, na většině míst najdeme potah černou kůží s kontrastními bílými švy. Volant má Slavia nový, dvouramenný, avšak jeho vybrané prvky a ovladače jsou oproti sériovému autu zhotoveny v bílé barvě. Všímáme si ještě jednoho displeje navíc, ten slouží pro nastavování podsvícení vozu. A zapomenout nesmíme ani na dva basové reproduktory umístěné v dělící stěně za sedadly. Ty symbolicky drží dva vyšití lvi. Zajímalo nás ještě, co všechno se ukrývá pod víkem zavazadelníku, to ale bohužel otevřít nešlo.

Nemrháme přiděleným časem a hned vyrážíme na vyhrazenou trasu. Už po nastartování se nám líbí, jak sympaticky Slavia brumlá, ostatně si to můžete poslechnout v přiloženém videu. Studenti si na zvukovém projevu dali záležet, však také nasadili kompletně přepracované výfukové potrubí. Cestičky v Motorlandu nejsou dělané na žádné divočení, to bych si ostatně s jediným prototypem žákovského vozu ani nedovolil. Spíše tedy společně s fotografem volíme střídmější tempo, užíváme si příjemného počasí a větru ve vlasech. A zase jednou si posteskneme, že se dnes se žádnou sériovou škodovkou s otevřeným nebem nad hlavou nesvezeme.

Náš časový slot pomalu končí a my si dáváme ještě poslední kolečko. Audiosystém ani nezkoušíme, nám se moc líbí akustika samotného stroje. Slavia ochotně zatáčí, na nerovnostech si ale ráda zaskáče. Jen si na klasické Scale představte dvacetipalcová kola… bílý exemplář po necelé hodince v pořádku vracíme a předáváme jej dalším kolegům.

Teď to přijde

Už při příchodu do Motorlandu jsme si vedle Slavie všimli stojícího závodního prototypu Škoda 1100 OHC. Pecka, můžeme si ho prohlédnout… aha, dokonce i poslechnout, protože jeho motor chlapci z automobilky právě uvedli k životu. Je to řadový čtyřválec s objemem 1,1 litru o výkonu 92 koní při 7700 otáčkách, přičemž otáčkové maximum leží na hranici 8500 ot/min. Přál bych vám naživo slyšet ten brutální, avšak krásný kravál, který auto dělá. Okamžitě mi naskočila husina. Karoserie je vyrobena z velmi lehkého sklolaminátu a vůz váží pouhých 550 kg. Svištět přitom dokáže rychlostí až 200 km/h!

Moc hezké, shodujeme se s fotografem, když si balí své věci na cestu zpět. V tom na mě z davu škodováckých někdo vznese docela prostý dotaz: nechcete se svézt?

Jde na to vůbec říct ne?

Samozřejmě hned přikyvuji a peláším k autu. A aby toho nebylo málo, k místu řidiče přichází sám Honza Kopecký. Do lepších rukou už mě asi svěřit nemohli. Honza si vyndává volant, aby se za něj vůbec posadil. Já si mezitím beru přilbu a sundávám brýle. „Radši bych si je nechal,“ říká Honza s úsměvem a upozorňuje mě na létající kamínky a mušky. Dobrý nápad.

To už jsme oba usazeni ve voze. Já ještě docela pohodlně, Honza bojuje se svou výškou. „Pojedeme pomalu, já se sem prostě nevejdu,“ sděluje mi krátce před jízdou. Jestli jsem si myslel, že Slavia hezky brumlá, pak tenhle historický závoďák z roku 1957 vysloveně burácí a drtí uši. A to zatím stále jen stojíme na místě. Pomalu se rozjíždíme směrem na dráhu, kterou jsem před chvílí projížděl se Slavií. Honza volí klidnější tempo, do zatáček najíždí s opatrností… s takovým kouskem se ani není co divit. I většina lidí ze Škodovky se dnes na místě shodla, že tento exemplář vidí na denním světle poprvé.

Najednou se před námi objevuje dlouhá rovinka, Honza podřazuje a poprvé za to pořádně vezme. Za skvělé akustiky zrychlujeme a já se až po několika sekundách přistihnu, že kvůli proudícímu vzduchu ani nedýchám. Snažím se alespoň nechat zavřenou pusu, abych nepochytal nějaké ty mušky, úsměvu od ucha k uchu se ale ne a ne zbavit. Máme slíbené jedno kolečko, když si ale Honza všímá, že sjezd z okruhu zrovna zatarasili fotografové, hlásí, že si to celé dáme ještě jednou. Tentokrát už jede pilu i v úsecích, které předtím projížděl s opatrností.

Já mám pocit, že nasadil plné závodní tempo, když v tom pohledem zavadím o rychloměr a vidím… osmdesátku. Cože? My nejedeme asi tak 200 km/h? Ne. To jen posez skoro na zemi a pocit, že sedíte v krabičce od sirek, celý ten zážitek ještě více umocňují. Tohle byla jednoduše paráda!