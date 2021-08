Také DS zanevře na spalovací motory. Čistě elektrické chce být za tři roky

Značka DS oficiálně oznámila, že od roku 2024 přestane nabízet nová auta se spalovacími motory. Každý nový model společnosti už bude výhradně elektromobilem. Veřejnosti to potvrdil generální ředitel britského zastoupení Jules Tilstone.

„Pro automobilový průmysl je to bouřlivá doba, ale je skvělé vidět, jak se koncern Stellantis semknul a dosáhl fantastického výsledku,“ uvedl Tilstone. „Kromě jiného jsme oznámili, že od roku 2024 budou všechny nové modely značky DS uvedeny na trh pouze s elektrickým pohonem.“

V současné době má francouzská automobilka v nabídce jediný elektromobil – DS 3 Crossback E-Tense posazený na platformě e-CMP, jíž sdílí například s elektrickým Opelem Corsa. Větší modely, například DS 4 a DS 9 však sdílí architekturu EMP2 a čistě na elektřinu se nenabízejí. Pořídit je můžete jako benzinové, naftové, případně coby plug-in hybridy.

Jejich éra však skončí nejpozději v roce 2024, kdy chce mít DS už ryze elektrické portfolio. Těžit bude ze tří nových platforem koncernu Stellantis (STLA), které jsou určeny pro různě velké elektromobily.

Většina značek nově vzniklé skupiny má obdobné plány. Fiat chce být čistě elektrický do roku 2030, značka Dodge zase potvrdila, že do tří let představí elektrický „eMuscle“. Výhradně elektřina má od roku 2028 pohánět také všechny modely Opelu, přičemž do roku 2025 má dorazit produkční verze konceptu Manta GSe ElektroMod. Inu, fanoušky spalováků nečekají snadné časy…