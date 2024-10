První jízda s novým Audi A5/S5: Řídili jsme jediný diesel i nový šestiválec

Audi inovuje svou modelovou řadu a jednou ze zásadních letošních novinek je nové Audi A5. Německá značka se po třiceti letech loučí s modelovým označením A4, lichá pojmenování podle nové filozofie ponechává pouze pro spalovací modely, a celou modelovou řadu posouvá do segmentu vyšší střední třídy. Novinka je současně prvním autem postaveným na nejmodernější architektuře PPC (Premium Platform Combustion) pro prémiové spalovací vozy.

Nové Audi A5, nástupce původních modelů A4 a A5, už brzy vyrazí na české silnice a nám se poprvé dostalo do rukou na jihu Francie. Než se však dostaneme k jízdním dojmům, pojďme si jej nejprve prohlédnout. Už při prvním setkání zaujme mezigeneračním zvětšením i elegantními zakulacenými křivkami. Automobilka se při evoluci vydala podobnou cestou, jako Škodovka u nového superbu.

Nová digitální OLED zadní světla

Lidé z Audi ještě před prvním svezením lákají naší pozornost k novým zadním digitálním OLED světlům s aktivním světelným podpisem a horizontální linií. Šest segmentů, tvořených šedesáti trojúhelníkovými body, nabízí osm různých signatur, mezi nimiž si můžete svobodně vybrat a individualizovat svůj vůz. Pokud to však děláte za jízdy, po potvrzení změny musíte zastavit do nuly a až následně se světla změní. Digitální OLED světla přitom jsou specifikem vrcholné výbavy Tech pro.

V Německu se nové Audi A5 prodává v celkem čtyřech výbavách, ale do Česka se dostávají pouze tři nejvyšší. Nejobyčejnější paket Basic u nás není dostupný a naším základem je až druhý balíček Tech. Už standardně disponuje LED předními světlomety plus, třízónovou automatickou klimatizací nebo multimediálním systémem MMI experience plus.

Prostřední paket výbavy Tech plus spolu s Matrix LED předními světlomety přináší i jednu z největších inovací v interiéru vozu. Audi je další automobilkou, která na palubní desky svých modelů začíná instalovat třetí displej se zábavními funkcemi pro spolujezdce vpředu. Nová generace známého infotainmentu MMI navíc redukuje počet klasických tlačítek ve prospěch dotykového ovládání. Klasický panel klimatizace je sice minulostí, ale všechna potřebná digitální tlačítka najdete na spodní liště dotykového displeje.

Chytrá hlasová asistentka

Nejnovější multimediální systém si zachovává známou logiku, řidiči stávajících audi se v něm snadno zorientují a Audi jej vybavilo hlasovou asistentkou spolupracující s umělou inteligencí ChatGPT nabízející až 800 funkcí. Velkou zajímavostí je, že se škála použitelných příkazů liší podle toho, zda jste řidič nebo spolujezdec – vůz pozná, z jaké části interiéru na něj mluvíte a podle toho vás poslouchá. Spolujezdec tak třeba nemůže zasáhnout do hlasové změny jízdního režimu, to může pouze řidič.

U testovaných aut jsem navíc zjistil, že neumožňují změnu typu zobrazení digitálního přístrojového štítu. Klasickým tlačítkem View si jej můžete pouze zmenšovat nebo zvětšovat, ale jiné druhy grafik tu nenajdete. Standardem je zvláštní dvojice vertikálních rychloměrů cejchovaných do 300 km/h, malý horizontální otáčkoměr vpravo dole a nastavitelná pole po stranách, jak je známe z aktuálních modelů značky.

A než se dostaneme k jízdním dojmům, ještě připomenu mezigenerační zvětšení vozu. Standardní liftback, oficiálně pojmenovaný „sedan“ je o 67 milimetrů delší, 13 milimetrů širší, 24 milimetrů vyšší a rozvor náprav se zvětšil o významných 80 milimetrů. Jediným rozměrovým rozdílem u praktičtějšího rodinného kombi Avant je výška, jež narostla o 11 milimetrů. Liftback pak disponuje zavazadlovým prostorem se základním objemem 445 litrů, kombi se může pochlubit 476 litry.

Jediný turbodiesel v nabídce

Nové Audi A5 se v Česku prodává se třemi čtyřválci, dvěma zážehovými a jedním vznětovým, i jedním benzinovým šestiválcem pro zatím vrcholnou sportovnější variantu S5. První seznámení s novinkou začínám s jediným nabízeným turbodieselem, jaký podle slov českého zastoupení bude na našem trhu zajímat nejvíce potenciálních zákazníků. Tu jsem si vybral v karosářské kombi variantě Avant.

Audi A5 Avant TDI quattro má přeplňovaný dvoulitrový vznětový čtyřválec o 150 kW (204 koních), který je jednou ze dvou motorizací s elektrifikací MHEV plus, jež oproti standardnímu mild-hybridu umí jezdit čistě na elektřinu. A jak záhy zjišťuji, nejčastěji to využijete při parkování, popojíždění v kolonách nebo pro plachtění. Spalovací motor se v tu chvíli zhasne a poté i nastartuje tak plynule, že to téměř nepoznáte. Všimnete si toho hlavně při sledování otáčkoměru, protože A5 má opravdu povedené odhlučnění interiéru.

Kultivovaný naftový čtyřválec na první dojem nemá příliš razantní projev, ale když na to výrazněji šlápnete, vyvine příjemnou dynamiku. Moderní 48voltový mild-hybrid svým elektromotorem navíc eliminuje emisní prodlevu spalovací jednotky, takže na při výjezdech ze zatáček reaguje na plyn bez zaváhání a k vyšší stabilitě jízdy mu pomáhá i volitelný pohon všech kol. Standardně se u nás turbodiesel prodává jen s pohonem předních kol.

Sedmistupňová dvouspojková převodovka S tronic sice kultivovaný čtyřválec příliš nepodtáčí, ale občas musím více šlapat na plyn, aby se trochu probral z nízkých otáček. Podobný dojem ve mně budí i brzdy, protože mild-hybrid nejprve rekuperuje a až následně zapojuje kolové brzdy. Pokud tedy chcete brzdit intenzivněji, musíte na ně trochu více šlapat, zejména při jízdě z kopce.

Technické silnice mezi skalami na jihu Francie bohužel nejsou ideální lokalitou pro první měření spotřeby, ale při lehce dynamičtější jízdě jsem se s turbodieselem pohyboval okolo 7,5 litru na 100 kilometrů. V běžných jízdních podmínkách však nepochybně bude výrazně úspornější. Zato jsem si v zatáčkách mezi skalami mohl osahat povedený adaptivní podvozek DCC, který skvěle mixuje komfort se sportovností.

I relativně obyčejná „A-pětka“ je v zatáčkách pocitově lehká, agilní a ani se příliš nenaklání. Při běžné jízdě po městě je pohodlná, avšak testovaný vůz na občasných ostrých nerovnostech neumí zamaskovat příplatková 20“ kola Audi Sport. To nás dostává i do zavazadlového prostoru, protože naše auto sice nemá žádnou rezervu, ale ve schránce zavazadlového prostoru jsem našel klíč na kola, stejně jako 12voltovou a 48voltovou baterii pod podlahou.

Benzinový šestiválec pro sportovnější jízdu

Bohužel, během prvních testovacích jízd máme čas pouze na dvě auta, a tak hned sahám po dalším v Česku žádaném modelu – zatím vrcholném Audi S5 TFSI quattro. Ten přijíždí s novým přeplňovaným přeplňovaným třílitrovým zážehovým vidlicovým šestiválcem o 270 kW (367 koních), který je druhou jednotkou s pokročilejším mild-hybridem MHEV plus. Současně poprvé využívá turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek. Standardem jsou i sedmistupňová dvouspojková převodovka S tronic a pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem.

Sportovnější Audi S5 je dostupné jako liftback i kombi a na první pohled je překvapivě diskrétní – poznáte jej hlavně podle větších brzd a modelového označení na zádi. V interiéru má sportovní sedačky s výraznějším bočním vedením, vyhříváním i aktivní ventilací. Najdete v něm i stejný nový volant s logem S a semišově čalouněné doplňky v interiéru.

Při prvních kilometrech v městských kolonách si navíc mohu všímat i dalších zajímavostí v novém modelu. Hlasové instrukce navigace si můžete nastavit do celého interiéru, nebo pouze do podhlavníku řidiče – taková hlášení pak ostatní cestující ve voze slyší jen potichu. Novinkou je i lišta ambientního osvětlení pod čelním oknem, jež při zapnutých směrovkách ukazuje zelenou signalizaci na svých krajích. Můžete to vidět v naší fotogalerii.

A jak nové Audi S5 jezdí? Celkově je tužší, podvozkem i řízením, a více řidičské než standardní Audi A5. S lehce výbušným projevem má solidní dynamiku a při sportovní jízdě se projevuje syntetickým zvukem s hlubokým tónem. Zvenku mu však nechybí přirozený zvuk šestiválce. Díky tomu umí být i přetáčivé, když se na výjezdu ze zatáčky nebojíte pořádně šlápnout na plyn.

Nejvíce mě však při dynamické jízdě na okresce zaujalo hladkým řazením převodovky. Při změnách rychlostních stupňů nahoru i dolu je natolik sametové, že to sotva postřehnete. Až ve vyšších otáčkách dvouspojková skříň lehce kope. A když následně zpomaluji zpět do města, znovu si užívám sympatickou kultivovanost šestiválce s přijatelnou spotřebou. I v kolonách a na francouzských klikatých okreskách jsem se s ním vešel do 10 litrů na 100 kilometrů.

V Česku budou už brzy

Kdy se nového Audi A5/S5 dočkáme? Jiří Rozkošný, PR manažer tuzemského zastoupení Audi, nám už před prvními novinářskými jízdami odhalil, že první kusy se v Česku objeví ještě před koncem letošního roku. Zároveň jsem si nemohl odpustit otázku, jestli a kdy se dočkáme nové generace vrcholného sportovního Audi RS 5. „Nemohu ti to potvrdit ani vyvrátit, ale RS model běžně přichází přibližně rok po uvedení výchozího vozu,“ říká.