TEST Cupra Ateca Limited Edition VZ – Já jsem pořád tady!

První model samostatné značky Cupra se po příchodu Formentoru stáhl do ústraní. Teď se Ateca snaží připomenout limitkou pro pár vyvolených.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Platí to i pro kabinu oživující dobře známou koncernovou klasiku, jež ještě nestihla zanevřít na tradiční tlačítka. Většinu řešení známe z civilních atec, například samostatný panel s tlačítky a otočnými ovladači pro nastavení teploty či volič jízdních režimů na středové konzole. Jen mezi prostředními výdechy už nenajdete multimédia doplněna tlačítky po stranách, úlohu infotainmentu zastupuje ryze dotyková 9,2“ obrazovka s navigačním systémem a bezdrátovou podporou Apple CarPlay. Alespoň dotykové plochy po stranách jsou samostatné, i když trefit se na ně za jízdy není tak snadné. Kvalita obrazu je však výrazně vyšší než před lety. Digitální přístrojový štít v kapličce je pak rovněž standardem.

Navzdory výše popsaným prvkům působí Ateca na první pohled jako dobře známé auto. Tvary auta vyráběného v Kvasinách potkáváme na cestách s emblémem Seatu už pěknou řádku let, dva roky starý facelift nasupené Atecy pak přinesl jen drobné kosmetické úpravy. Komu se stihla zalíbit a nepropadl šiku Formentoru, ten bude spokojen i nadále.

Ani taková nálož výbavy ale neznamená, že už by nebylo zač připlácet. Zkoušený exemplář tak coby nadstandard dostává ještě panoramatické střešní okno (+23.900 Kč), výklopné tažné zařízení (+21.500 Kč) nebo vyhřívané čelní sklo Climacoat (+9900 Kč), které zvládá efektivně odrážet sluneční paprsky. Korunka ke korunce a finální cena exempláře, který si můžete prohlédnout v galerii, atakuje hranici 1,7 milionu korun.

Motor, jízdní vlastnosti

Motorová tradice

Zatímco zvenčí a uvnitř přinesla limitka nejednu úpravu, pod kapotou zůstává vše při starém. To znamená motor 2.0 TSI - přeplňovaný zážehový čtyřválec, kde vás maximum výkonu 221 kW (300 k) pozdraví v 5300 otáčkách a 400 newtonmetrů točivého momentu je k dispozici v širokém pásmu od 2000 do 5200 ot/min. Agregát se pojí výhradně se sedmistupňovou dvouspojkou a pohonem všech kol. Stovku ostrá ateca zdolá za 4,9 sekundy a pokračovat umí na 247 km/h. Formentor má nad starší sestrou výhodu. Verze VZ totiž ždímá z dvoulitru ještě o 10 koníků více. Hlavně se ale nabízí i s charakterním pětiválcem Audi.

Ani „náš“ dvoulitr se však nenechává zahanbit. Síly pro bezpečná předjetí a okreskové hrátky má víc než dost. Průchod otáčkoměrem je přitom lineární bez výrazné výkonnostní špičky. Dvouspojka zbytečně nepodtáčí, takže motor takřka stále pracuje v ideálním okně. Ve sportovním režimu jej klidně nechá vytočit blízko červeně zbarveným čísílkům a po zašlápnutí plynu do podlahy střídá jeden kvalt za druhým intenzivně bez váhání. Někdy ale DSG umí pozlobit, třeba když v poklidu dojíždíte na semafory, v nízké rychlosti vám svitne zelená a vy se chcete pozvolna rozjet. Tady má tendenci škubnout. A také zamrzí, že ač jde o sportovní vrchol, práci s řazením nenechá nikdy zcela na vás.

Výfuky od pana Igora Akrapoviče povyšují jízdní zážitek na vyšší úroveň. Zejména ve sportovním módu umí při polechtání plynu kolem čtyř tisíc otáček hezky zabrumlat. Nemohu se ale zbavit dojmu, že už i tady se o slovo přihlásilo akustické přiškrcení coby důsledek stále přísnějších emisí hluku. V normálu je výfuk nenápadným společníkem, ve sportu o sobě dává vědět výrazněji. Kdyby to ale v nejostřejších režimech bylo ještě o chlup víc, vůbec bych se nezlobil.

Cupra Ateca Limited Edition VZ

A spotřeba? Dobrá otázka. Samozřejmě hodně záleží na jízdním stylu. Onehdy na autodromu v Mostě žádala Cupra Ateca něco kolem 20 l/100 km. Svižné okreskové tempo znamená zhruba čtrnáctilitrový odběr, dlouhodobý průměr se zpravidla ustálí lehce nad deseti litry. Když ale vyrazíte na poklidný výlet a pohodově korzujete krajinou, klidně se dostanete na hodnoty začínající osmičkou.

Video se připravuje ...

Žádný otloukánek

Cupra Ateca je standardně vybavena o deset milimetrů sníženým podvozkem s adaptivními tlumiči, progresivním řízením a elektronickou uzávěrkou diferenciálu na přední nápravě (XDS), která v zatáčce přibrzďuje vnitřní kolo pro co nejefektivnější průjezd. To je slušný základ, připočteme-li ještě víceprvkovou nápravu vzadu. Zdvihnuté obočí tak může způsobit jediná položka… dvacetipalcová kola. Není to už trochu moc?

Pravdou je, že naladění atecy je ve všech možných režimech tužší, ale ne prkenné nebo snad nepohodlné. A výrazné rázy a tlouknutí nepřinášejí ani dvacítky. O nerovnostech na silnici víte, znatelná tupá rána se ale ozve jen na opravdu velké díře. Ani tam ale ateca nemá tendenci uskakovat a jistě drží zvolenou stopu. Řešení XDS opravdu pomáhá svižnému průjezdu zatáčkou, kdy se auto obtočí kolem vnitřního kola, ani tak se ale nezbavíte neduhů spojených s vysokou stavbou karoserie. Ta se tak hlavně při náhlé změně směru umí naklonit a odvděčit nedotáčivostí.

Pochvalu si zaslouží řízení s elektromechanickým posilovačem. Ani v nejostřejším režimu není zbytečně tuhé a byť se bavíme o ovládání 300koňové krabičky, dává řidiči i nějakou tu zpětnou vazbu. A platí to samé co u podvozku. Když veškeré sportovní nadšení utlumíte, máte příjemný přepravník pro každý den.

Cupra Ateca Limited Edition VZ

Ještě bych nerad opomenul brzdy. Zatímco Martin při mosteckém svezení hlásil po pár ostrých kolečkách vadnutí (také měl k dispozici Bremba), při okreskových hrátkách se soustava zdá být k neutahání a nepřestává fungovat ani po několika výrazných prošlápnutích levého pedálu. Na trati se sice ateca neztratí, coby ryzí okruhové náčiní ji však nebude pořizovat snad nikdo. Chápu ji jako takového silného praktického křižníka se sportovní nadstavbou. A abych nezapomněl, kromě té může být dovybavena i pomocníky pro všednější cesty – adaptivním tempomatem, rozpoznáváním značek či semi-autonomním řízením.